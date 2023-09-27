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    Сумеют ли «канониры» одолеть земляков?

    «Брентфорд» — «Арсенал». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 27 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Арсенал»
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    Габриэл Жезус
    «Брентфорд» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:45 мск. «Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 27 Сентября 2023 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 21:45 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    «Брентфорд»

    Лондонцы нынче не блещут результатами. Вероятно, «Брентфорду» предстоит бороться за выживание в элите английского футбола.

    На данный момент «Брентфорд» занимает 13 место в чемпионате. Причем в 6 поединках лондонцы выиграли лишь один раз.

    Коэффициенты матча Брентфорд — Арсенал Лондон

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  • 3.453.752.10Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата команда вновь потерпела поражение. «Брентфорд» дома уступил нестабильному «Эвертону» (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    В двух последних поединках команда проиграла. Так что морально-психологический аспект явно не идет в плюс хозяевам.

    «Брентфорд» наверняка постарается дать бой авторитетным землякам. Последнее очное свидание с «канонирами» завершилось ничьей (1:1).

    «Арсенал»

    Эта команда начала чемпионат довольно неплохо. «Арсенал» сейчас пребывает на 4 позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков.

    Вот только команде Микеля Артеты нужно поднатореть в плане реализации. «Арсенал» пока забил всего 11 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Арсенал» не сумел одолеть «Тоттенхэм» (2:2).

    А вот в Лиге чемпионов команда Артеты стартовала сверхудачно. Дома «канониры» разнесли в клочья оборону ПСВ (4:0).

    Гости явно будут действовать первым номером. Состав у «пушкарей» по именам крепкий, да и амбиции выиграть трофей имеются.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 2.01.

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    На викторию «Брентфорда» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.72.

    «Арсенал» явно мощнее земляков, к тому же «канониры» наверняка постараются побороться за Кубок лиги.

    Наш прогноз — Победа «Арсенала». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.

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    «Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «канониры» одолеть земляков?
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