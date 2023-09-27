«Брентфорд»
Лондонцы нынче не блещут результатами. Вероятно, «Брентфорду» предстоит бороться за выживание в элите английского футбола.
На данный момент «Брентфорд» занимает 13 место в чемпионате. Причем в 6 поединках лондонцы выиграли лишь один раз.
Коэффициенты матча Брентфорд — Арсенал Лондон
В предыдущем туре чемпионата команда вновь потерпела поражение. «Брентфорд» дома уступил нестабильному «Эвертону» (1:3).
В двух последних поединках команда проиграла. Так что морально-психологический аспект явно не идет в плюс хозяевам.
«Брентфорд» наверняка постарается дать бой авторитетным землякам. Последнее очное свидание с «канонирами» завершилось ничьей (1:1).
«Арсенал»
Эта команда начала чемпионат довольно неплохо. «Арсенал» сейчас пребывает на 4 позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков.
Вот только команде Микеля Артеты нужно поднатореть в плане реализации. «Арсенал» пока забил всего 11 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Арсенал» не сумел одолеть «Тоттенхэм» (2:2).
А вот в Лиге чемпионов команда Артеты стартовала сверхудачно. Дома «канониры» разнесли в клочья оборону ПСВ (4:0).
Гости явно будут действовать первым номером. Состав у «пушкарей» по именам крепкий, да и амбиции выиграть трофей имеются.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 2.01.
На викторию «Брентфорда» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.72.
«Арсенал» явно мощнее земляков, к тому же
Наш прогноз — Победа «Арсенала». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.