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    Сможет ли ЦСКА переиграть «Ростов»?

    «Ростов» — ЦСКА. Ставка (к. 4.10) и прогноз на футбол, РПЛ, 24 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — ЦСКА
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    Федор Чалов (ЦСКА)
    «Ростов» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 19:00 мск. «Ростов» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Сентября 2023 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Ростов»

    Команда из Ростова-на-Дону не очень удачно стартовала в новом сезоне российской Премьер-лиги. Команда смогла добыть две победы, дважды сыграла вничью и четыре раза проиграла. Ростовчане десять раз поразили ворота соперника, однако пропустили шестнадцать мячей.

    В итоге после восьми туров в активе сине-желтых только восемь очков и они на два пункта опережают зону переходных матчей, где находятся «Сочи» и «Рубин». От лидирующего «Краснодара» ростовский коллектив отстает уже на десять баллов.

    Коэффициенты матча Ростов — ЦСКА

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    Что касается Кубка России, то в этом турнире «Ростов» смог добыть три победы и один раз проиграл. Подопечные Валерия Карпина в настоящий момент имеют на своем счету восемь очков и занимают первое место в своем квартете, опережая на один балл второй «Локомотив».

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    В последней игре ростовчане на выезде сыграли вничью «Балтикой» (2:2), а до этого уступили «Динамо» (1:2), «Пари НН» (0:1) и «Сочи» (0:4). Только перед этим была победа над «Рубином» (3:0).

    ЦСКА

    ЦСКА начал сезон матчем за Суперкубок России против питерского «Зенита», где уступил в серии пенальти (0:0, 4:5). В чемпионате страны команда из Москвы одержала три победы, трижды сыграла вничью и два раза уступила.

    В настоящий момент ЦСКА имеет в своем активе двенадцать очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Москвичи только на шесть пунктов отстают от лидирующего «Краснодара». Столичный коллектив смог 16 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустил в свои.

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    • Также столичная команда провела четыре матча Кубка страны, одержав три победы и один раз проиграли. В настоящий момент «армейцы» имеют в своем активе семь очков и идут вторыми в своем квартете, отставая на один балл от лидирующего «Оренбурга».

    Сейчас у подопечных Владимира Федотова четырехматчевая серия без побед в чемпионате страны. ЦСКА дома поделил очки с «Крыльями Советов» (2:2) и «Зенитом» (1:1), на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1), а также в гостях проиграл «Динамо» (1:2). Только перед этим москвичи в родных стенах переиграли «Сочи» (3:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают поставить за 2.04.

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    На викторию «Ростова» дают 3.50, ничья оценена в 3.40.

    Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА.

    Также поставим на то, что обе команды смогут поразить ворота соперника.

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    «Ростов» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли ЦСКА переиграть «Ростов»?
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