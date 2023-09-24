«Ростов» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 19:00 мск. «Ростов» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Команда из Ростова-на-Дону не очень удачно стартовала в новом сезоне российской Премьер-лиги. Команда смогла добыть две победы, дважды сыграла вничью и четыре раза проиграла. Ростовчане десять раз поразили ворота соперника, однако пропустили шестнадцать мячей.

В итоге после восьми туров в активе сине-желтых только восемь очков и они на два пункта опережают зону переходных матчей, где находятся «Сочи» и «Рубин». От лидирующего «Краснодара» ростовский коллектив отстает уже на десять баллов.

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Что касается Кубка России, то в этом турнире «Ростов» смог добыть три победы и один раз проиграл. Подопечные Валерия Карпина в настоящий момент имеют на своем счету восемь очков и занимают первое место в своем квартете, опережая на один балл второй «Локомотив».

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В последней игре ростовчане на выезде сыграли вничью «Балтикой» (2:2), а до этого уступили «Динамо» (1:2), «Пари НН» (0:1) и «Сочи» (0:4). Только перед этим была победа над «Рубином» (3:0).

ЦСКА

ЦСКА начал сезон матчем за Суперкубок России против питерского «Зенита», где уступил в серии пенальти (0:0, 4:5). В чемпионате страны команда из Москвы одержала три победы, трижды сыграла вничью и два раза уступила.

В настоящий момент ЦСКА имеет в своем активе двенадцать очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Москвичи только на шесть пунктов отстают от лидирующего «Краснодара». Столичный коллектив смог 16 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустил в свои.

Также столичная команда провела четыре матча Кубка страны, одержав три победы и один раз проиграли. В настоящий момент «армейцы» имеют в своем активе семь очков и идут вторыми в своем квартете, отставая на один балл от лидирующего «Оренбурга».

Сейчас у подопечных Владимира Федотова четырехматчевая серия без побед в чемпионате страны. ЦСКА дома поделил очки с «Крыльями Советов» (2:2) и «Зенитом» (1:1), на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1), а также в гостях проиграл «Динамо» (1:2). Только перед этим москвичи в родных стенах переиграли «Сочи» (3:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают поставить за 2.04.

На викторию «Ростова» дают 3.50, ничья оценена в 3.40.

Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА.

Также поставим на то, что обе команды смогут поразить ворота соперника.