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    «Оренбург» продлит свою победную серию?!

    «Пари НН» — «Оренбург». Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 24 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Оренбург»
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    «Пари НН»
    «Пари НН» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 24-го сентября, начало — в 14:00 мск. «Пари НН» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Пари НН»

    Команда провалилась на старте нынешнего сезона, находясь на дне турнирной таблицы РПЛ, а главный тренер «Пари НН» Сергей Юран даже был на грани увольнения, но сейчас команда выбралась из ямы.

    После 8-и туров «Пари НН» занимает 9-е место в таблице с 11-ю очками в активе. У нижегородцев есть все шансы попробовать подобраться к лидерам лиги, но для этого нужна стабильность, который не хватает команде.

    Стоит отметить, что «Пари НН» является одной из самых надежных команд по игре в обороне, пропустив всего 7 голов за 8 встреч. При этом, команда одна из худших по результативности — всего 6 мячей.

    Все прогнозы на РПЛ

    В последних 3-х матчах РПЛ «Пари НН» дважды обыграл «Ростов» (1:0) и «Рубин» (2:1), а также сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).

    В предстоящем матче «Пари НН» имеет шанс подняться по турнирной таблице, но для этого нужно побеждать «Оренбург», который в последнее время удивляет результатами...

    «Оренбург»

    После того, как команду летом этого года покинул главный тренер Марцел Личка «Оренбург» было не узнать. Команда полностью провалила старт сезона и за этим последовала отставка нового наставника Иржи Ярошика.

    В тот момент «Оренбург» за 7 матчей выиграл лишь однажды, столько же раз сыграл вничью и 5 раз проиграл. После такого результата команду возглавил Давид Деограсия и дело пошло.

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    • За последующие 5 матчей во всех турнирах «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) и выиграл в остальных 4-х встречах. Стоит отметить, что за этот период команда пропустила всего один гол при 7-и забитых. Работа Деограсии впечатляет.

    В предстоящем матче команда встретится с «Пари НН». Эта встреча будет очень интересной, ведь и нижегородцы и «Оренбург» сейчас на ходу, имея возможность закрепиться в середине турнирной таблице.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Пари НН» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Оренбурга» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.35.

    Обе команды хороши в последнее время, но все же «Оренбург» выглядит предпочтительнее. Команда играет очень мощно после назначения Деограсии.

    Наш прогноз — Победа «Оренбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.90. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.70.

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    «Пари НН» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на футбол. «Оренбург» продлит свою победную серию?!
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