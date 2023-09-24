«Ливерпуль»
Эта команда стартовала в чемпионате вполне себе прилично. «Ливерпуль» набрал 13 очков в 5 матчах и сейчас пребывает на 3 строчке таблицы.
Традиционно мерсисайдцы неплохо атакуют. В пяти турах команда Юргена Клоппа наколотила уже 12 мячей.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Вест Хэм
В предыдущем туре АПЛ «Ливерпуль» добыл три очка. Мерсисайдцы уверенно расправились с «Вулверхэмптоном» (3:1).
После того команда Клоппа добыла викторию в матче Лиги Европы. «Ливерпуль» уверенно переиграл австрийский ЛАСК (3:1).
Подопечные Клоппа в трех последних поединках неизменно забивали по три мяча. Так что Мохаммед Салах и компания явно будут максимально активны в атаке.
«Вест Хэм»
Эта команда начала чемпионат вполне прилично. «Вест Хэм» с 10 очками сейчас пребывает на 6 позиции в турнирной таблице АПЛ.
Вот только пропускают «молотобойцы» по-прежнему частенько. Зато атака выглядит неплохо, отличившись 10 раз.
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вест Хэм» в родных стенах переиграл сербскую «Бачку-Тополу» (3:1) в матче Лиги Европы.
А вот битву с действующим чемпионом лондонцы проиграли. «Вест Хэм» уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:3.
Нет сомнений, что «Вест Хэм» будет пытаться разжиться очками. Да и в кадровом плане у лондонцев полнейший порядок.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.44.
На викторию «Вест Хэма» дают — 7.28, ничья оценена — в 5.51.
Команда Клоппа
Наш прогноз — Фора «Ливерпуля» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.11.