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    Мерсисайдцы не заметят «Вест Хэм»

    «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, АПЛ, 24 сентября 2023 года

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    Мохаммед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 6-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 16:00 мск. «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Сентября 2023 года
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    «Ливерпуль»

    Эта команда стартовала в чемпионате вполне себе прилично. «Ливерпуль» набрал 13 очков в 5 матчах и сейчас пребывает на 3 строчке таблицы.

    Традиционно мерсисайдцы неплохо атакуют. В пяти турах команда Юргена Клоппа наколотила уже 12 мячей.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Вест Хэм

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    В предыдущем туре АПЛ «Ливерпуль» добыл три очка. Мерсисайдцы уверенно расправились с «Вулверхэмптоном» (3:1).

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    После того команда Клоппа добыла викторию в матче Лиги Европы. «Ливерпуль» уверенно переиграл австрийский ЛАСК (3:1).

    Подопечные Клоппа в трех последних поединках неизменно забивали по три мяча. Так что Мохаммед Салах и компания явно будут максимально активны в атаке.

    «Вест Хэм»

    Эта команда начала чемпионат вполне прилично. «Вест Хэм» с 10 очками сейчас пребывает на 6 позиции в турнирной таблице АПЛ.

    Вот только пропускают «молотобойцы» по-прежнему частенько. Зато атака выглядит неплохо, отличившись 10 раз.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вест Хэм» в родных стенах переиграл сербскую «Бачку-Тополу» (3:1) в матче Лиги Европы.

    А вот битву с действующим чемпионом лондонцы проиграли. «Вест Хэм» уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:3.

    Нет сомнений, что «Вест Хэм» будет пытаться разжиться очками. Да и в кадровом плане у лондонцев полнейший порядок.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.44.

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    На викторию «Вест Хэма» дают — 7.28, ничья оценена — в 5.51.

    Команда Клоппа выиграла три последних очных поединка у «молотобойцев», да и по составу выглядит мощнее.

    Наш прогноз — Фора «Ливерпуля» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.11.

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    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на футбол. Мерсисайдцы не заметят «Вест Хэм»
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