ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валентина Шевченко и Алекса ГрассоШевченко стала жертвой спорного решения. «Пулю» лишили победы в реванше с Грассо Жоау ФеликсМечты сбываются. Жоау Феликс расцвел в «Барсе», но надолго ли это? Родри«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Онлайн
  • 23:58
    • «Ницца» одолела «Монако» с Головиным и вышла в лидеры Лиги 1
  • 23:32
    • «Штутгарт» переиграл «Дармштадт» и вышел на первое место в Бундеслиге
  • 23:16
    • Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Ахли»
  • 22:05
    • «Зенит» победил «Бешикташ» и вышел в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ
    Все новости спорта

    «Краснодар» сохранит 1-е место в РПЛ

    «Краснодар» — «Урал». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 24 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Краснодар Прогнозы на Урал Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Урал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Краснодар»
    «Краснодар» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 24-го сентября, начало — в 19:00 мск. «Краснодар» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Сентября 2023 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 19:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •

    «Краснодар»

    Команда показала отличный результат на старте сезона в Премьер-лиге, но сейчас «Краснодару» необходимо удержаться на 1-м месте в лиге. Сейчас подопечные Владимира Ивича до сих пор возглавляют чемпионат России, но «Зенит» уже наступает на пятки.

    Стоит отметить, что у «Краснодара» — лучшая оборона в лиге на данный момент. Команда пропустила всего 3 гола в 8-и встречах при 12-и забитых. «Краснодар» действительно играет очень надежно, это показали и последние матчи в РПЛ.

    Коэффициенты матча Краснодар — Урал

    1X2Новым игрокам
  • 1.753.754.90Бонус$9500
    •

    В последних 3-х матчах в РПЛ команда Ивича пропустила только один гол при 3-х забитых. «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и «Факел» (0:0), а также победил «Спартак» (2:0).

    Все прогнозы на РПЛ

    В команде есть пару лидеров, которые делают результат. Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 8-и встречах нынешнего сезона, а форвард Джон Кордоба отличился 3 мячами и ассистом.

    «Урал»

    Команда Виктора Гончаренко замыкает 5-ку лидеров РПЛ с 14-ю очками в активе. «Урал» отстает от 3-й строчки в лиге лишь на два балла. Причем, у команды есть потенциал, но позади «Спартак» и ЦСКА, которые точно буду пытаться перегнать екатеринбургскую команду.

    Несмотря на отличный старт, в последних 3-х турах команда забуксовала, проиграв «Зениту» (0:4) и «Ахмату» (0:1), а также сыграл вничью с «Факелом» (0:0). Далеко не лучший результат.

  • Мечты сбываются. Жоау Феликс расцвел в «Барсе», но надолго ли это?
  • Каталонский клуб идеально подходит португальскому плеймейкеру для возобновления карьеры
  • 21/09/2023

    • В предстоящем матче «Уралу» будет очень тяжело рассчитывать на победу, ведь «Краснодар» в домашних матчах нынешнего сезоне пропустил только один гол. Если брать во внимание не самую лучшую результативность «Урала» — 8 мячей за 8 встреч, шансов не особо много.

    В последней очной встрече между «Краснодаром» и «Уралом», которая состоялась в мае этого года, подопечные Владимира Ивича обыграли екатеринбургскую команду (2:1). «Урал» пропустил по голу в каждом тайме.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.75.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Урала» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.75.

    «Краснодар» продолжает стабильно набирать очки, а «Урал» немного просел. Можно предположить, что хозяева заберут свои очки.

    Наш прогноз — Победа «Краснодара» с форой (-1). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Краснодара» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Корда — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Мутэ — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Адмирал — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зверев — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Маррей — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  4.05
  • Прогноз на матч Спартак — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лада — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Милан — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Балтика — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Краснодар» — «Урал»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на футбол. «Краснодар» сохранит 1-е место в РПЛ
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры