«Краснодар» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 24-го сентября, начало — в 19:00 мск. «Краснодар» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Команда показала отличный результат на старте сезона в Премьер-лиге, но сейчас «Краснодару» необходимо удержаться на 1-м месте в лиге. Сейчас подопечные Владимира Ивича до сих пор возглавляют чемпионат России, но «Зенит» уже наступает на пятки.

Стоит отметить, что у «Краснодара» — лучшая оборона в лиге на данный момент. Команда пропустила всего 3 гола в 8-и встречах при 12-и забитых. «Краснодар» действительно играет очень надежно, это показали и последние матчи в РПЛ.

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В последних 3-х матчах в РПЛ команда Ивича пропустила только один гол при 3-х забитых. «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и «Факел» (0:0), а также победил «Спартак» (2:0).

Все прогнозы на РПЛ

В команде есть пару лидеров, которые делают результат. Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 8-и встречах нынешнего сезона, а форвард Джон Кордоба отличился 3 мячами и ассистом.

«Урал»

Команда Виктора Гончаренко замыкает 5-ку лидеров РПЛ с 14-ю очками в активе. «Урал» отстает от 3-й строчки в лиге лишь на два балла. Причем, у команды есть потенциал, но позади «Спартак» и ЦСКА, которые точно буду пытаться перегнать екатеринбургскую команду.

Несмотря на отличный старт, в последних 3-х турах команда забуксовала, проиграв «Зениту» (0:4) и «Ахмату» (0:1), а также сыграл вничью с «Факелом» (0:0). Далеко не лучший результат.

В предстоящем матче «Уралу» будет очень тяжело рассчитывать на победу, ведь «Краснодар» в домашних матчах нынешнего сезоне пропустил только один гол. Если брать во внимание не самую лучшую результативность «Урала» — 8 мячей за 8 встреч, шансов не особо много.

В последней очной встрече между «Краснодаром» и «Уралом», которая состоялась в мае этого года, подопечные Владимира Ивича обыграли екатеринбургскую команду (2:1). «Урал» пропустил по голу в каждом тайме.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.75.

На викторию «Урала» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.75.

«Краснодар» продолжает стабильно набирать очки, а «Урал» немного просел. Можно предположить, что хозяева заберут свои очки.

Наш прогноз — Победа «Краснодара» с форой (-1). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Краснодара» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.70.