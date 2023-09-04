«Тюмень» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 8-го тура Первой лиги России. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 17:00 мск. «Тюмень» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тюмень»

Команда из одноименного города отлично стартовала в новом сезоне Первой лиги. По итогам первых семи туров в активе тюменской команды 13 очков. Она занимает второе место в турнирной таблице. Тюменцы на три пункта отстают от лидирующей «Алании» и имеют столько же пунктов, сколько и у «Солока» и «Акрона».

За семь матчей коллектив из Тюмени добыл четыре победы, один раз сыграл вничью и два раза проиграл. Команда смогла одиннадцать раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустила в свои.

В прошлом сезоне «Тюмень» выиграла свою группу в ФНЛ-2 и повысилась в классе. «Черно-белые» за 22 игры смогли набрать 49 очков и на семь пунктов опередили омский «Иртыш» и пермский «Амкар». А в зоне повышения подопечные Игоря Меньщикова набрали 60 баллов за 27 матчей на девять очков обогнал «Иртыш».

Прогнозы на ФНЛ

В последней игре тюменцы на выезде переиграли «Акрон» (2:1), до этого в родных стенах сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0), а перед этим на выезде уступили КАМАЗу (1:2).

«Арсенал»

Тульский коллектив очень плохой стартовал в новом сезоне Первой лиги. «Канониры» за первые семь поединков смогли набрать только семь пунктов и расположились на пятнадцатом месте в турнирной таблице. «Красно-желтые» только на три пункта опережают «Кубань» и «Нефтехимик», которые находятся в зоне вылета.

Команда из Тулы смогла лишь один раз победить, четыре раза сыграла вничью и дважды проиграла. Туляки смогли только пять раз поразить ворота соперника, а в свои ворота пропустила восемь мячей.

Прошлый сезон «Арсенала» также нельзя назвать успешным. «Оружейники» за 34 поединка смогли набрать только 41 очко и финишировали на тринадцатой позиции. Они только на восемь баллов опередили вылетевший «Акрон», а также на девять — «Уфу».

Подопечные Александра Сторожука в последней игре в родных стенах поделили очки с московским «Торпедо» (1:1), а до этого на выезде расписали мировую с КАМАЗом (0:0). Перед этом тульская команда уступила «Черноморцу» (1:2) и выиграла у «Енисея» (2:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают поставить за 2.35.

На викторию «Арсенала» дают 3.10, ничья оценена в 3.30.

Поставим на то, что встреча завершится вничью.

Также сделаем ставку на то, что команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча.