ЦСКА сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 17:30 мск. ЦСКА — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

ЦСКА начал сезон матчем за Суперкубок России против питерского «Зенита», где уступил в серии пенальти (0:0, 4:5). Неудачным был старт и в чемпионате страны, где красно-синие неожиданно на выезде проиграли «Уралу» из Екатеринбурга (1:2), но после этого дела у команды пошли вверх.

В настоящий момент команда из Москвы имеет в своем активе десять очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Москвичи только на четыре пункта отстают от лидирующего «Краснодара». Столичный коллектив смог 13 раз поразить ворота соперника и девять раз пропустил в свои.

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Также ЦСКА провел три матча Кубка страны. Сначала московский коллектив не оставил шансов «Оренбургу» (6:0), потом сенсационно проиграл «Факелу» (0:2), а затем в серии пенальти одолел «Сочи» (0:0, 5:4). В настоящий момент «армейцы» имеют в своем активе пять очков и идут вторыми в своем квартете.

Все прогнозы на РПЛ

Сейчас у подопечных Владимира Федотова двухматчевая серия без побед в чемпионате страны. ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1), а также в гостях проиграл «Динамо» (1:2). Только перед этим москвичи в родных стенах переиграли «Сочи» (3:1).

«Зенит»

Питерский коллектив уже взял первый титул в новом сезоне. Сине-бело-голубые в поединка за Суперкубок России в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов сломили сопротивление московского ЦСКА. В чемпионате страны команда с берегов Невы начала не столь радужно, однако уже наверстала упущенное.

В настоящий момент команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе зенитовцев 13 пунктов и они лишь на одно очко отстают от лидирующего «Краснодара». Питерцы намерены во что бы то ни стало вновь стать чемпионами страны.

В Кубке России «Зенит» сначала в родных стенах переиграл «Ахмат» (2:0), затем на выезде взял верх над «Крыльями Советов» (1:0), но после этого в гостях сенсационно уступил «Балтике» (0:1). В итоге подопечные Сергея Семака имеют в своем активе шесть очков и идут вторыми в своем квартете.

Сейчас у команды из Санкт-Петербурга трехматчевая победная серия в российской Премьер-лиге. Повержены были «Факел» (2:0), «Спартак» (3:1) и «Урал» (4:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зенита» предлагают поставить за 2.55.

На викторию ЦСКА дают 2.85, ничья оценена в 3.40.

Наши прогноз и ставка — ничья.

Также поставим на то, что обе команды смогут поразить ворота соперника.