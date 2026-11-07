прогноз на матч 10-го тура Лиги 1, ставка за 2.13

8 ноября в десятом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ле Ман» и «Монако». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

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«Ле Ман»

Турнирное положение: «Ле Ман» расположился в чемпионате Франции на 17-й строчке, набрав 7 очков.

Последние матчи: в девятом туре Лиги 1 «Ле Ман» на выезде проиграл «Труа» (0:2).

Не сыграют: из-за травм из строя команды выбыл Джибриль Сидибе.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Ле Ман» не может одержать победу на протяжении пяти матчей подряд, команда уступила также «Тулузе» (0:3), ПСЖ (1:3), «Генгаму» (1:2) и сыграла вничью с «Осером» (1:1).

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» занимает 7-е место во французской Лиге 1, набрав 15 очков.

Последние матчи: монегаски потерпели поражение в гостевой игре против команды «Париж» (1:3). Затем «Монако» одержал победу над командой «Норшелланн» в Лиге конференций (2:0). На общем этапе Лиги конференций «Монако» находится в числе лидеров, команда набрала 9 очков из 12 возможных.

Не сыграют: из-за травмы предстоящую встречу пропустит Ансу Фати.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Монако» одержал две победы, одну встречу завершил вничью и в двух поединках потерпел поражение.

Статистика для ставок

«Монако» занимает 7-е место в чемпионате Франции

«Ле Ман» занимает 17-е место в чемпионате Франции

В этом сезоне соперники ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Монако» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья оценивается в 4.20. На победу «Лорьяна» — 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35.

Прогноз: Соперники в последний раз встречались в 2013-м году. Статистика личных встреч на стороне «Монако», команда одержала три победы над «Ле Маном», в двух поединках была зафиксирована ничья. Есть большая вероятность, что «Монако» одержит победу.

2.13 Фора «Монако» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Ле Ман» — «Монако» позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Фора «Монако» (-1) с коэффициентом 2.13.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Ле Ман» — «Монако» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.