«Сочи» на своем поле сыграет против «Локомотива» в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 27 августа, начало — в 20:00 мск. «Сочи» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Эта команда является одной из самых противоречивых на старте нынешнего сезона в РПЛ. «Сочи» может выдать блестящую игру в одном матче, а потом развалиться в другом. Вполне возможно, что команда даст бой «Локомотиву» в предстоящем поединке.

После 5-и туров «Сочи» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. Плотной в турнирной таблице позволяет команде рассчитывать на более высокие места в том случае, если команда начнет стабильно набирать очки.

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Как раз с этим у «Сочи» в последнее время проблемы. Сначала команда проиграла ЦСКА (1:3), а уже в 5-м туре команда разгромила «Ростов» (4:0), забив по 2 гола в каждом тайме. Неясно, чего ожидать от «Сочи» перед матчем с «Локомотивом».

Все прогнозы на РПЛ

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне сочинцы трижды сыграли на своем поле и в 2-х случаях победили. Сейчас «Локомотив» только набирает ход, но у «Сочи» точно будет шанс зацепиться за результат.

«Локомотив»

Команда выдала довольно неплохой результат, но неплохой как для середняка в РПЛ. «Локомотив» все же считается одним из фаворитов турнира, поэтому можно сказать, что результаты команды оставляют желать лучшего. К тому же, проблемы у «железнодорожников» на лицо.

Сейчас не играет форвард команды Артем Дзюба, который получил травму еще в начале августа. «Локомотив» имеет проблемы с результативностью, особенно это видно в последних матчах.

В последних турах РПЛ «железнодорожники» сыграли вничью с «Крылья Советов» (1:1) и «Краснодаром» (1:1). В обоих встречах «Локомотив» проявил характер и вытащил матчи уже в добавленное время матча, забив на 90+3-й и 90+8-й минутах соответственно.

Стоит отметить, что «Локомотив» и «Сочи» последний раз встречались в мае этого года. В том матче «железнодорожники» разгромили соперника со счетом 3:0, забив в каждом тайме. Сейчас «Локомотиву» будет непросто повторить результат.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сочи» предлагают — 2.40.

На викторию «Локомотива» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.60.

Обе команды будут упираться до последнего. Можно рискнуть и предположить непопулярный исход — ничья.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.60. Еще вариант для ставки — Тотал 3 меньше за 1.75.