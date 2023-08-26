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    «Зенит» всухую взгреет «Урал»

    «Зенит» — «Урал». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, чемпионат России, 26 августа 2023 года

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    «Зенит»
    26 августа в Санкт-Петербурге в 6-м туре российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. Начало игры — в 15:00 по мск. «Зенит» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Августа 2023 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 15:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    «Зенит»

    «Зенит» выиграл последние пять чемпионских титулов и намерен в этом сезоне также положить в свою копилку очередные золотые медали.

    По итогам пяти проведенных туров текущего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» идут на четвертой строке, имея в своем активе 10 баллов, и отстают от дуэта лидеров на три очка.

    Коэффициенты матча Зенит — Урал

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    Питерцы начали сезон с завоевания Суперкубка России, а в первых трех турах первенства набрали всего лишь четыре очка. В последующих же двух игровых днях они пунктов не теряли, выиграв оба проведенных матча.

    Календарь и таблица РПЛ

    В своей последней проведенной игре чемпионата «Зенит» в дерби двух столиц обыграл в Москве «Спартак» со счетом 3:1, а туром ранее дома одолел воронежский «Факел» 2:0.

    «Урал»

    «Урал», который в прошлом сезоне вел борьбу за выживание, в текущем первенстве на данный момент делит с «Краснодаром» первое место, набрав по 13 баллов.

    Клуб из Екатеринбурга в текущем первенстве еще не знал горечи поражений, выиграв четыре поединка и расписав одну мировую, которая была во втором туре дома с «Пари НН» 0:0.

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    • Остальные же четыре встречи «шмели» выиграли в общим счетом 8:3, в том числе и одолев в трех предыдущих поединках на своем поле московский «Спартак» 3:2, а также на выезде 2:0 «Оренбург» и 1:0 «Балтику».

    Отметим, что «Зенит» еще никогда не проигрывал «Уралу» в чемпионатах России. В минувшем сезоне питерцы обыграли уральцев в двух встречах — 2:0 и 4:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.61.

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    На викторию «Урала» дают — 6.19, ничья оценена — в 4.27.

    В этом поединке прогнозируем сухую викторию «Зенита», ведь питерцы удачно играют против «шмелей», да и после невнятного старта стали набирать отличный ход.

    И также еще ставим на то, что хозяева смогут забить первыми и сделают это еще в самом начале игры.

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    «Зенит» — «Урал»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. «Зенит» всухую взгреет «Урал»
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