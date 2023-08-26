«Зенит»
«Зенит» выиграл последние пять чемпионских титулов и намерен в этом сезоне также положить в свою копилку очередные золотые медали.
По итогам пяти проведенных туров текущего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» идут на четвертой строке, имея в своем активе 10 баллов, и отстают от дуэта лидеров на три очка.
Коэффициенты матча Зенит — Урал
Питерцы начали сезон с завоевания Суперкубка России, а в первых трех турах первенства набрали всего лишь четыре очка. В последующих же двух игровых днях они пунктов не теряли, выиграв оба проведенных матча.
В своей последней проведенной игре чемпионата «Зенит» в дерби двух столиц обыграл в Москве «Спартак» со счетом 3:1, а туром ранее дома одолел воронежский «Факел» 2:0.
«Урал»
«Урал», который в прошлом сезоне вел борьбу за выживание, в текущем первенстве на данный момент делит с «Краснодаром» первое место, набрав по 13 баллов.
Клуб из Екатеринбурга в текущем первенстве еще не знал горечи поражений, выиграв четыре поединка и расписав одну мировую, которая была во втором туре дома с «Пари НН» 0:0.
Остальные же четыре встречи «шмели» выиграли в общим счетом 8:3, в том числе и одолев в трех предыдущих поединках на своем поле московский «Спартак» 3:2, а также на выезде 2:0 «Оренбург» и 1:0 «Балтику».
Отметим, что «Зенит» еще никогда не проигрывал «Уралу» в чемпионатах России. В минувшем сезоне питерцы обыграли уральцев в двух встречах — 2:0 и 4:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.61.
На викторию «Урала» дают — 6.19, ничья оценена — в 4.27.
В этом поединке прогнозируем сухую викторию «Зенита», ведь питерцы удачно играют против «шмелей», да и после невнятного старта стали набирать отличный ход.
И также еще ставим на то, что хозяева смогут забить первыми и сделают это еще в самом начале игры.