26 августа в Санкт-Петербурге в 6-м туре российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. Начало игры — в 15:00 по мск. «Зенит» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

«Зенит» выиграл последние пять чемпионских титулов и намерен в этом сезоне также положить в свою копилку очередные золотые медали.

По итогам пяти проведенных туров текущего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» идут на четвертой строке, имея в своем активе 10 баллов, и отстают от дуэта лидеров на три очка.

Коэффициенты матча Зенит — Урал 1X2Новым игрокам 1.504.306.60Бонус$9500

Питерцы начали сезон с завоевания Суперкубка России, а в первых трех турах первенства набрали всего лишь четыре очка. В последующих же двух игровых днях они пунктов не теряли, выиграв оба проведенных матча.

Календарь и таблица РПЛ

В своей последней проведенной игре чемпионата «Зенит» в дерби двух столиц обыграл в Москве «Спартак» со счетом 3:1, а туром ранее дома одолел воронежский «Факел» 2:0.

«Урал»

«Урал», который в прошлом сезоне вел борьбу за выживание, в текущем первенстве на данный момент делит с «Краснодаром» первое место, набрав по 13 баллов.

Клуб из Екатеринбурга в текущем первенстве еще не знал горечи поражений, выиграв четыре поединка и расписав одну мировую, которая была во втором туре дома с «Пари НН» 0:0.

Остальные же четыре встречи «шмели» выиграли в общим счетом 8:3, в том числе и одолев в трех предыдущих поединках на своем поле московский «Спартак» 3:2, а также на выезде 2:0 «Оренбург» и 1:0 «Балтику».

Отметим, что «Зенит» еще никогда не проигрывал «Уралу» в чемпионатах России. В минувшем сезоне питерцы обыграли уральцев в двух встречах — 2:0 и 4:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.61.

На викторию «Урала» дают — 6.19, ничья оценена — в 4.27.

В этом поединке прогнозируем сухую викторию «Зенита», ведь питерцы удачно играют против «шмелей», да и после невнятного старта стали набирать отличный ход.

И также еще ставим на то, что хозяева смогут забить первыми и сделают это еще в самом начале игры.