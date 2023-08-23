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    Смогут ли «Мольде» и «Галатасарай» выявить сильнейшего?

    «Мольде» — «Галатасарай». Ставки (к. 3.45) и прогноз на квалификацию Лиги чемпионов, 23 августа 2023 года

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    «Галатасарай»
    В финале квалификации Лиги чемпионов норвежский «Мольде» примет турецкий «Галатасарай» . Поединок состоится 23 августа в 22:00 мск. «Мольде» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 23 Августа 2023 года
    Мольде
  • Мольде
    •  Мольде 22:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Мольде»

    Команда из одноименного города продолжает свои выступления в чемпионате Норвегии. На данный момент коллектив из Мольде провел 19 матчей и набрал 34 очка. Он занимает только четвертое место в турнирной таблице, уступая «Буде/Глимту», «Викингу» и «Тромсе». Побороться за чемпионство будет сложно, поскольку отставание уже солидное.

    Также «Мольде» продолжает борьбу в Кубке Норвегии. Команда уже смогла пройти «Сарпсборг 08» в четвертьфинале и теперь в полуфинале за выход в финал сразится с «Кьелсосом». Подопечные Эрлинга Моэ таки могут взять трофей в этом сезоне.

    «Сине-белые» уже успели пройти два раунда квалификации Лиги чемпионов. Во втором раунде квалификации пятикратные чемпионы Норвегии с трудом, но все же смогли по сумме двух встреч сломить сопротивление шведского ХИКа (0:1, 2:0), а в третьем раунде в дополнительное время оказались сильнее фарерского «Клаксвика» (1:2, 2:0)

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    В последней игре «Мольде» сыграл вничью с «Волеренгой» (0:0), а до этого поделил очки с «Саннефьердом» (1:0). В данном противостоянии норвежский коллектив является андердогом.

    «Галатасарай»

    Команда из Стамбула также уже успела пройти два раунда квалификации самого престижного клубного турнира Старого Света. Сначала «желто-красные» по сумме двух встреч взяли верх над литовским «Жальгирисом» (2:2, 1:0), а затем не оставили шансов словенской «Олимпии» (3:0, 1:0).

    Стамбульцы недавно стартовали в новом сезоне турецкой Суперлиги. В первом туре «львы» не смогли справиться с «Кайсериспором» (0:0), а во втором поединке уверенно разобрались «Трабзонсопором» (2:0). В итоге сейчас в их активе четыре очка из шести возможных.

    Во время предсезонной подготовки «Галатасарай» провел четыре товарищеских матча. Сначала он уступил английскому «Халл Сити» (3:4), затем переиграл венгерскую «Кишварду» (2:0), потом сыграл вничью с австрийской «Аустрией» и, наконец, уступил австрийскому «Штурму» (0:2).

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    • Что касается прошлого сезона, то подопечные Окана Бурука стали чемпионами Турции. Они набрали 88 очков и на целых восемь пунктов обошли второй «Фенербахче». В Кубке страны «Галатасарай» уступил «Башакшехиру» (2:3) на четвертьфинальной стадии.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Галатасарай», коэффициент на победу которого равен 2,41.

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    Успех «Мольде» оценивается в 2,90, ничья — в 3,45.

    Поставим на то, что в первой игре будет зафиксирована ничья.

    Также сделаем ставку на то, что команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.

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    «Мольде» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 23.08.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Мольде» и «Галатасарай» выявить сильнейшего?
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