«Астрахань» сыграет на своем поле с «Ротором» в рамках 1/16 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 22 августа, начало — в 17:00 мск. «Астрахань» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астрахань»

Старт первенства астраханцы могут записать себе в актив. Команда находится на 3 месте в турнирной таблице своей зоны второго российского дивизиона.

От команды явно не ожидали подобной прыти. «Астрахань» вполне способна побороться за первую тройку, для чего нужно укрепляться.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Астрахань» с минимальным счетом переиграла нальчикский «Спартак».

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Причем эта виктория стала для торпедовцев второй кряду. Астраханцы не пропускали в этих двух матчах.

Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться дать бой крепкому оппоненту. Отсиживаться в тылах хозяева явно не планируют.

«Ротор»

Эта команда стартовала в первенстве явно не лучшим образом. «Ротор» набрал всего лишь 6 очков в 6 первых поединках.

Волгоградцы находятся на 6 месте в турнирной таблице своей зоны. Хотя потенциально «Ротор» просто обязан быть среди лидеров.

В предыдущем туре «Ротор» наконец-то добыл три очка. Волгоградцы смогли переиграть ульяновскую «Волгу» (2:1).

До того команда по-настоящему провалилась. Дома волгоградцы умудрились уступить «Краснодару-2» (1:2).

А вот на Кубок Росси у «Ротора» наверняка найдется дополнительная мотивация. Так что ждем от гостей острых атакующих действий.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ротора» предлагают — 2.13.

На викторию «Астрахани» дают — 3.12, ничья оценена — в 3.45.

Волгоградцы куда опытнее оппонента , и наверняка в этой встрече проявят свои лучшие качества.

Наш прогноз — Победа «Ротора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.