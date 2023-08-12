«Ньюкасл» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в первом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 12 августа, начало — в 19:30 мск. «Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» стал главным открытием прошлого сезона, завершив чемпионат Англии на четвертом месте.

Теперь настрой на матчи против «сорок» будет совершенно другим. И в каком-то смысле это проблема для них.

Коэффициенты матча Ньюкасл — Астон Вилла 1X2Новым игрокам 1.753.854.50Бонус$9500

Но клуб неплохо подготовился, оформив несколько интересных трансферов.

Новичками «Ньюкасла» стали Сандро Тонали, Харви Барнс и Валентино Ливраменто.

Приобретений немного, но все они, скорее всего, станут серьезным усилением.

В начале августа команда Эдди Хау одержала две классные победы в рамках товарищеских матчей. Сначала «Ньюкасл» разобрался с «Фиорентиной», а потом разгромил «Вильярреал» (4:0).

Также стоит отметить ничью с «Челси» (1:1) в рамках турне по США.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» тоже неплохо пошумела в прошлом сезоне. Решающим фактором стала смена главного тренера — команда добилась невероятного прогресса после назначения Унаи Эмери.

Клуб из Бирмингема завершил чемпионат Англии на седьмом месте, получив возможность сыграть в Лиге конференций.

Судя по трансферам, «Астон Вилла» не намерена останавливаться на достигнутом.

Все прогнозы на АПЛ

Летом состав команды пополнили Мусса Диаби, Пау Торрес и Юри Тилеманс. И это наверняка не последние приобретения. До конца августа «Астон Вилла» может провернуться еще как минимум одну мощную сделку.

Как и «Ньюкасл», команда Эмери тоже солидно выглядела в предсезонных матчах. На прошлой неделе «Астон Вилла» разгромила «Лацио» и выиграла у «Валенсии».

Прогноз и ставка

На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Астон Виллы» — за 4.45.

В конце июля команды провели яркий товарищеский матч в Филадельфии, который завершился со счетом 3:3.

А в прошлом сезоне «Ньюкасл» и «Астон Вилла» обменялись разгромными домашними победами.

Возможно, «сорокам» будет попроще за счет того, что матч состоится на их поле, но это все равно не самый убедительный аргумент в их пользу.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.17.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.00.