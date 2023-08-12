«Ньюкасл»
«Ньюкасл» стал главным открытием прошлого сезона, завершив чемпионат Англии на четвертом месте.
Теперь настрой на матчи против «сорок» будет совершенно другим. И в каком-то смысле это проблема для них.
Коэффициенты матча Ньюкасл — Астон Вилла
Но клуб неплохо подготовился, оформив несколько интересных трансферов.
Новичками «Ньюкасла» стали Сандро Тонали, Харви Барнс и Валентино Ливраменто.
Приобретений немного, но все они, скорее всего, станут серьезным усилением.
В начале августа команда Эдди Хау одержала две классные победы в рамках товарищеских матчей. Сначала «Ньюкасл» разобрался с «Фиорентиной», а потом разгромил «Вильярреал» (4:0).
Также стоит отметить ничью с «Челси» (1:1) в рамках турне по США.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» тоже неплохо пошумела в прошлом сезоне. Решающим фактором стала смена главного тренера — команда добилась невероятного прогресса после назначения Унаи Эмери.
Клуб из Бирмингема завершил чемпионат Англии на седьмом месте, получив возможность сыграть в Лиге конференций.
Судя по трансферам, «Астон Вилла» не намерена останавливаться на достигнутом.
Летом состав команды пополнили Мусса Диаби, Пау Торрес и Юри Тилеманс. И это наверняка не последние приобретения. До конца августа «Астон Вилла» может провернуться еще как минимум одну мощную сделку.
Как и «Ньюкасл», команда Эмери тоже солидно выглядела в предсезонных матчах. На прошлой неделе «Астон Вилла» разгромила «Лацио» и выиграла у «Валенсии».
Прогноз и ставка
На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Астон Виллы» — за 4.45.
В конце июля команды провели яркий товарищеский матч в Филадельфии, который завершился со счетом 3:3.
А в прошлом сезоне «Ньюкасл» и «Астон Вилла» обменялись разгромными домашними победами.
Возможно, «сорокам» будет попроще за счет того, что матч состоится на их поле, но это все равно не самый убедительный аргумент в их пользу.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.17.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.00.