«Балтика»
«Балтика» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после двух туров, до сих пор не набрав ни одного очка.
Выводы пока рано делать, но очень похоже на то, что в своем нынешнем составе клубу из Калининграда будет сложно остаться в элитном дивизионе.
Коэффициенты матча Балтика — Факел
В прошлом туре «Балтика» проиграла на выезде «Спартаку» — 1:2. Счет не такой уж и болезненный, но по игре — абсолютно без шансов.
Перед этим команда Сергея Игнашевича проиграла на поле «Сочи» (0:2), пропустив по голу в каждом тайме.
Пока что единственным приятным моментом остается гостевая побед над «Крыльями Советов» (3:2) в Кубке России.
«Факел»
«Факел» тем временем находится на последней строчке, тоже пока не набрав ни одного очка.
В стартовом туре воронежский клуб потерпел гостевое поражение от «Ростова» — 1:2.
А на прошлой неделе команда Вадима Евсеева «попала» под «Локомотив» — 1:4. Нападение «железнодорожников» просто уничтожило оборону соперника.
В Кубке России «Факел» точно начал с поражения, проиграв на своем поле «Сочи» (1:3).
Девять пропущенных мячей в трех матчах — тут сразу ясно, что с обороной у «Факела» точно не все в порядке.
Прогноз и ставка
На «Балтику» в этом матче можно поставить за 2.26, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Факела» — за 3.24.
Несмотря на то, что обе команды пока остается с нулем в графе «набранные очки», слабым звеном в данном случае выглядит «Факел». С таким составом Евсееву будет сложно удивить даже «Балтику».
Ставка — победа «Балтики» за 2.26.
Также можно рассмотреть ставку на голы «Балтики» в обоих таймах за 3.80.