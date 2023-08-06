Калининградская «Балтика» сыграет на своем поле против воронежского «Факела» в рамках третьего тура чемпионата России. Матч пройдет 6 августа, начало — в 17:30 мск. «Балтика» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

«Балтика» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после двух туров, до сих пор не набрав ни одного очка.

Выводы пока рано делать, но очень похоже на то, что в своем нынешнем составе клубу из Калининграда будет сложно остаться в элитном дивизионе.

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В прошлом туре «Балтика» проиграла на выезде «Спартаку» — 1:2. Счет не такой уж и болезненный, но по игре — абсолютно без шансов.

Перед этим команда Сергея Игнашевича проиграла на поле «Сочи» (0:2), пропустив по голу в каждом тайме.

Пока что единственным приятным моментом остается гостевая побед над «Крыльями Советов» (3:2) в Кубке России.

«Факел»

«Факел» тем временем находится на последней строчке, тоже пока не набрав ни одного очка.

В стартовом туре воронежский клуб потерпел гостевое поражение от «Ростова» — 1:2.

А на прошлой неделе команда Вадима Евсеева «попала» под «Локомотив» — 1:4. Нападение «железнодорожников» просто уничтожило оборону соперника.

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В Кубке России «Факел» точно начал с поражения, проиграв на своем поле «Сочи» (1:3).

Девять пропущенных мячей в трех матчах — тут сразу ясно, что с обороной у «Факела» точно не все в порядке.

Прогноз и ставка

На «Балтику» в этом матче можно поставить за 2.26, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Факела» — за 3.24.

Несмотря на то, что обе команды пока остается с нулем в графе «набранные очки», слабым звеном в данном случае выглядит «Факел». С таким составом Евсееву будет сложно удивить даже «Балтику».

Ставка — победа «Балтики» за 2.26.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Балтики» в обоих таймах за 3.80.