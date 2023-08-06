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    «Балтика» продлит серию поражений «Факела»?

    «Балтика» — «Факел». Ставка (к. 2.26) и прогноз на чемпионат России 6 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Факел»
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    «Балтика» не набрала ни одного очка в первых двух турах РПЛ
    Калининградская «Балтика» сыграет на своем поле против воронежского «Факела» в рамках третьего тура чемпионата России. Матч пройдет 6 августа, начало — в 17:30 мск. «Балтика» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Августа 2023 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 17:30 Факел Факел
  • Воронеж
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    «Балтика»

    «Балтика» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после двух туров, до сих пор не набрав ни одного очка.

    Выводы пока рано делать, но очень похоже на то, что в своем нынешнем составе клубу из Калининграда будет сложно остаться в элитном дивизионе.

    Коэффициенты матча Балтика — Факел

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    В прошлом туре «Балтика» проиграла на выезде «Спартаку» — 1:2. Счет не такой уж и болезненный, но по игре — абсолютно без шансов.

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    • Перед этим команда Сергея Игнашевича проиграла на поле «Сочи» (0:2), пропустив по голу в каждом тайме.

    Пока что единственным приятным моментом остается гостевая побед над «Крыльями Советов» (3:2) в Кубке России.

    «Факел»

    «Факел» тем временем находится на последней строчке, тоже пока не набрав ни одного очка.

    В стартовом туре воронежский клуб потерпел гостевое поражение от «Ростова» — 1:2.

    А на прошлой неделе команда Вадима Евсеева «попала» под «Локомотив» — 1:4. Нападение «железнодорожников» просто уничтожило оборону соперника.

    Все прогнозы на РПЛ

    В Кубке России «Факел» точно начал с поражения, проиграв на своем поле «Сочи» (1:3).

    Девять пропущенных мячей в трех матчах — тут сразу ясно, что с обороной у «Факела» точно не все в порядке.

    Прогноз и ставка

    На «Балтику» в этом матче можно поставить за 2.26, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Факела» — за 3.24.

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    Несмотря на то, что обе команды пока остается с нулем в графе «набранные очки», слабым звеном в данном случае выглядит «Факел». С таким составом Евсееву будет сложно удивить даже «Балтику».

    Ставка — победа «Балтики» за 2.26.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Балтики» в обоих таймах за 3.80.

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    «Балтика» — «Факел»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 06.08.2023. Прогнозы на футбол. «Балтика» продлит серию поражений «Факела»?
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