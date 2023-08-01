РПЛ. Чемпион России «Зенит» потерял первые очки

«Зенит» на старте сезона потерял первые очки. «Краснодар» и «Спартак» набрали максимальное количество баллов и возглавили турнирную таблицу. «Ахмат», «Балтика» и «Факел» ещё не знают вкуса положительного результата.

Двоевластие в РПЛ

«Краснодар» и «Спартак» вышли в лидеры российского чемпионата, одержав две победы в двух матчах.

«Краснодар» в первом туре переиграл московское «Динамо» (3:1), затем последовала победа над командой «Сочи» (2:0). В последней игре в составе краснодарского коллектива результативностью отметились Кайо Панталеан и Джон Кордоба.

Календарь и таблица РПЛ

Набирает обороты «Спартак», «красно-белые» завоевали 6 очков из 6 возможных. Во 2-м туре российской Премьер-лиги команда переиграла дебютанта высшей лиги — «Балтику» (2:1).

Квинси Промес, игрок «Спартака» globallookpress.com

Ключевую роль в победе «Спартака» сыграли Бонгонда и Квинси Промес. Ранее команда Гильермо Абаскаля добилась успеха в матче с «Оренбургом» (3:2).

Осечка чемпиона

Действующий чемпион России — «Зенит» потерял очки во 2-м туре чемпионата, обменявшись голами с командой «Ростов» (1:1).

Самое интересное, что невский клуб упустил победу в добавленное время. В составе «Ростова» на 93-й минуте гол забил Николай Комличенко, который реализовал пенальти. У «Зенита» автором забитого мяча стал Матео Кассьерра.

Пять команд набрали одинаковое количество очков. По 4 балла завоевали «Зенит», «Ростов», «Локомотив», «Крылья Советов» и «Урал». Клубы делят с 3-го по 7-е места в турнирной таблице.

Вкус победы

ЦСКА одержал первую победу в сезоне, обыграв «Ахмат» в рамках второго тура чемпионата России (3:2). Таким образом команды устроили шоу с пятью голами.

А еще в матче было пять пенальти и три удаления. Красные карточки получили игроки «Ахмата» Марат Быстров и Андрей Семенов. У ЦСКА с поля был удален Милан Гайич.

Фёдор Чалов, игрок ЦСКА globallookpress.com

К слову, все голы в этом поединке были забиты с одиннадцатиметровой отметки. В составе ЦСКА хет-триком отметился Фёдор Чалов. За «Ахмат» дубль оформил Мохамед Конате.

Другие матчи 2-го тура

Ещё в трех матчах второго игрового дня была зафиксирована ничья: «Крылья Советов» и «Динамо» устроили яркий футбол с шестью голами (3:3), «Урал» и «Пари НН» разошлись миром (0:0), а «Рубин» и «Оренбург» обменялись голами (1:1).

Самой крупной победы в туре добился «Локомотив», «железнодорожники» оказались сильнее воронежского «Факела» (4:1).

На дне таблицы

0 — в графе набранных очков. С двух поражений в сезоне стартовали три команды: «Ахмат», «Балтика» и «Факел».

Что дальше?

Российская Премьер-лига только набирает ход, турнирная таблица формируется. Следующий 3-й тур приготовил российскому болельщику два матча с приставкой супер.

В субботу, 5 августа ЦСКА сразится на домашней арене с «Локомотивом», а в воскресенье, 6 августа чемпион «Зенит» примет «Динамо».

Матчи 3-го тура чемпионата России пройдут 4 по 6 августа.