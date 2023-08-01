РПЛ. Чемпион России «Зенит» потерял первые очки

Двоевластие в РПЛ
«Краснодар» и «Спартак» вышли в лидеры российского чемпионата, одержав две победы в двух матчах.
«Краснодар» в первом туре переиграл московское «Динамо» (3:1), затем последовала победа над командой «Сочи» (2:0). В последней игре в составе краснодарского коллектива результативностью отметились Кайо Панталеан и Джон Кордоба.
Набирает обороты «Спартак», «красно-белые» завоевали 6 очков из 6 возможных. Во 2-м туре российской Премьер-лиги команда переиграла дебютанта высшей лиги — «Балтику» (2:1).
Ключевую роль в победе «Спартака» сыграли Бонгонда и Квинси Промес. Ранее команда Гильермо Абаскаля добилась успеха в матче с «Оренбургом» (3:2).
Осечка чемпиона
Действующий чемпион России — «Зенит» потерял очки во 2-м туре чемпионата, обменявшись голами с командой «Ростов» (1:1).
Самое интересное, что невский клуб упустил победу в добавленное время. В составе «Ростова» на 93-й минуте гол забил Николай Комличенко, который реализовал пенальти. У «Зенита» автором забитого мяча стал Матео Кассьерра.
Пять команд набрали одинаковое количество очков. По 4 балла завоевали «Зенит», «Ростов», «Локомотив», «Крылья Советов» и «Урал». Клубы делят с 3-го по 7-е места в турнирной таблице.
Вкус победы
ЦСКА одержал первую победу в сезоне, обыграв «Ахмат» в рамках второго тура чемпионата России (3:2). Таким образом команды устроили шоу с пятью голами.
А еще в матче было пять пенальти и три удаления. Красные карточки получили игроки «Ахмата» Марат Быстров и Андрей Семенов. У ЦСКА с поля был удален Милан Гайич.
К слову, все голы в этом поединке были забиты с одиннадцатиметровой отметки. В составе ЦСКА хет-триком отметился Фёдор Чалов. За «Ахмат» дубль оформил Мохамед Конате.
Другие матчи 2-го тура
Ещё в трех матчах второго игрового дня была зафиксирована ничья: «Крылья Советов» и «Динамо» устроили яркий футбол с шестью голами (3:3), «Урал» и «Пари НН» разошлись миром (0:0), а «Рубин» и «Оренбург» обменялись голами (1:1).
Самой крупной победы в туре добился «Локомотив», «железнодорожники» оказались сильнее воронежского «Факела» (4:1).
На дне таблицы
0 — в графе набранных очков. С двух поражений в сезоне стартовали три команды: «Ахмат», «Балтика» и «Факел».
Что дальше?
Российская Премьер-лига только набирает ход, турнирная таблица формируется. Следующий 3-й тур приготовил российскому болельщику два матча с приставкой супер.
В субботу, 5 августа ЦСКА сразится на домашней арене с «Локомотивом», а в воскресенье, 6 августа чемпион «Зенит» примет «Динамо».
Матчи 3-го тура чемпионата России пройдут 4 по 6 августа.