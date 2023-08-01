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    РПЛ. Чемпион России «Зенит» потерял первые очки

    Итоги 2-го тура чемпионата России по футболу

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    Фрагмент матча «Краснодар» — «Спартак». Кубок России
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    Фрагмент матча «Краснодар» — «Спартак». Кубок России
    «Зенит» на старте сезона потерял первые очки. «Краснодар» и «Спартак» набрали максимальное количество баллов и возглавили турнирную таблицу. «Ахмат», «Балтика» и «Факел» ещё не знают вкуса положительного результата.

    Двоевластие в РПЛ

    «Краснодар» и «Спартак» вышли в лидеры российского чемпионата, одержав две победы в двух матчах.

    «Краснодар» в первом туре переиграл московское «Динамо» (3:1), затем последовала победа над командой «Сочи» (2:0). В последней игре в составе краснодарского коллектива результативностью отметились Кайо Панталеан и Джон Кордоба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Набирает обороты «Спартак», «красно-белые» завоевали 6 очков из 6 возможных. Во 2-м туре российской Премьер-лиги команда переиграла дебютанта высшей лиги — «Балтику» (2:1).

    Квинси Промес, игрок «Спартака»
    globallookpress.com

    Ключевую роль в победе «Спартака» сыграли Бонгонда и Квинси Промес. Ранее команда Гильермо Абаскаля добилась успеха в матче с «Оренбургом» (3:2).

    Осечка чемпиона

    Действующий чемпион России — «Зенит» потерял очки во 2-м туре чемпионата, обменявшись голами с командой «Ростов» (1:1).

    Самое интересное, что невский клуб упустил победу в добавленное время. В составе «Ростова» на 93-й минуте гол забил Николай Комличенко, который реализовал пенальти. У «Зенита» автором забитого мяча стал Матео Кассьерра.

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    • Пять команд набрали одинаковое количество очков. По 4 балла завоевали «Зенит», «Ростов», «Локомотив», «Крылья Советов» и «Урал». Клубы делят с 3-го по 7-е места в турнирной таблице.

    Вкус победы

    ЦСКА одержал первую победу в сезоне, обыграв «Ахмат» в рамках второго тура чемпионата России (3:2). Таким образом команды устроили шоу с пятью голами.

    А еще в матче было пять пенальти и три удаления. Красные карточки получили игроки «Ахмата» Марат Быстров и Андрей Семенов. У ЦСКА с поля был удален Милан Гайич.

    Фёдор Чалов, игрок ЦСКА
    globallookpress.com

    К слову, все голы в этом поединке были забиты с одиннадцатиметровой отметки. В составе ЦСКА хет-триком отметился Фёдор Чалов. За «Ахмат» дубль оформил Мохамед Конате.

    Другие матчи 2-го тура

    Ещё в трех матчах второго игрового дня была зафиксирована ничья: «Крылья Советов» и «Динамо» устроили яркий футбол с шестью голами (3:3), «Урал» и «Пари НН» разошлись миром (0:0), а «Рубин» и «Оренбург» обменялись голами (1:1).

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    • Самой крупной победы в туре добился «Локомотив», «железнодорожники» оказались сильнее воронежского «Факела» (4:1).

    На дне таблицы

    0 — в графе набранных очков. С двух поражений в сезоне стартовали три команды: «Ахмат», «Балтика» и «Факел».

    Что дальше?

    Российская Премьер-лига только набирает ход, турнирная таблица формируется. Следующий 3-й тур приготовил российскому болельщику два матча с приставкой супер.

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    В субботу, 5 августа ЦСКА сразится на домашней арене с «Локомотивом», а в воскресенье, 6 августа чемпион «Зенит» примет «Динамо».

    Матчи 3-го тура чемпионата России пройдут 4 по 6 августа.

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