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    Сможет ли «Акрон» продлить победную серию?

    «Акрон» — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 2.25) и прогноз на Первую лигу 28 июля 2023 года

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    «Акрон» начал сезон с двух уверенных побед
    Тольяттинский «Акрон» сыграет на своем поле против тульского «Арсенала» в рамках третьего тура Первой лиги. Матч пройдет 28 июля, начало — в 20:00 мск. «Акрон» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Июля 2023 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 20:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
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    «Акрон»

    «Акрон» возглавляет турнирную таблицу после двух сыгранных матчей, в которых набрал шесть очков.

    Пока что тольяттинский клуб опережает ближайших преследователей только по дополнительным показателям, но вполне вероятно, что вскоре он может стать единоличным лидером.

    Коэффициенты матча Акрон — Арсенал Тула

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    В первом туре команда Евгения Калешина одержала домашнюю победу над КАМАЗом (2:0), а в следующем матче разгромила на выезде астраханский «Волгарь» (1:4).

    Прогнозы на ФНЛ

    Похоже, «Акрон» окончательно поверил в свои силы после невероятных успехов в предыдущем розыгрыше Кубка России. Как известно, команда Калешина едва не дошла до финала, сумев обыграть ряд московских клубов, в том числе «Спартак».

    «Арсенал»

    «Арсенал» тем временем находится на второй строчке, набрав в двух турах два очка.

    Несмотря на то, что «оружейники» еще ни разу не проигрывали, есть подозрение, что этот сезон будет для них непростым.

    «Арсенал» начал чемпионат с двух ничейных результатов.

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    • Команда Александра Сторожука разошлась миром с «Ленинградцем» и махачкалинским клубом. Примечательно, что обе встречи завершились со счетом 0:0.

    С учетом прошлого сезона «Арсенал» выиграл лишь один из 12-ти предыдущих матчей в рамках Первой лиги.

    Прогноз и ставка

    На «Акрон» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Арсенала» — за 4.75.

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    В прошлом сезоне оба матча между на этими командами завершились вничью — 1:1, 0:0. И если тогда «Акрон» наверняка был доволен этими результатами, то сейчас ничья с блеклым «Арсеналом» станет для него разочарованием.

    Ставка — победа «Акрона» + тотал матча больше 1,5 за 2.25. Команде Калешина действительно по силам выиграть в третьем матче кряду.

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    «Акрон» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Акрон» продлить победную серию?
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