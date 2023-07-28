Тольяттинский «Акрон» сыграет на своем поле против тульского «Арсенала» в рамках третьего тура Первой лиги. Матч пройдет 28 июля, начало — в 20:00 мск. «Акрон» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

«Акрон» возглавляет турнирную таблицу после двух сыгранных матчей, в которых набрал шесть очков.

Пока что тольяттинский клуб опережает ближайших преследователей только по дополнительным показателям, но вполне вероятно, что вскоре он может стать единоличным лидером.

Коэффициенты матча Акрон — Арсенал Тула 1X2Новым игрокам 1.803.534.70Бонус$9500

В первом туре команда Евгения Калешина одержала домашнюю победу над КАМАЗом (2:0), а в следующем матче разгромила на выезде астраханский «Волгарь» (1:4).

Прогнозы на ФНЛ

Похоже, «Акрон» окончательно поверил в свои силы после невероятных успехов в предыдущем розыгрыше Кубка России. Как известно, команда Калешина едва не дошла до финала, сумев обыграть ряд московских клубов, в том числе «Спартак».

«Арсенал»

«Арсенал» тем временем находится на второй строчке, набрав в двух турах два очка.

Несмотря на то, что «оружейники» еще ни разу не проигрывали, есть подозрение, что этот сезон будет для них непростым.

«Арсенал» начал чемпионат с двух ничейных результатов.

Команда Александра Сторожука разошлась миром с «Ленинградцем» и махачкалинским клубом. Примечательно, что обе встречи завершились со счетом 0:0.

С учетом прошлого сезона «Арсенал» выиграл лишь один из 12-ти предыдущих матчей в рамках Первой лиги.

Прогноз и ставка

На «Акрон» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Арсенала» — за 4.75.

В прошлом сезоне оба матча между на этими командами завершились вничью — 1:1, 0:0. И если тогда «Акрон» наверняка был доволен этими результатами, то сейчас ничья с блеклым «Арсеналом» станет для него разочарованием.

Ставка — победа «Акрона» + тотал матча больше 1,5 за 2.25. Команде Калешина действительно по силам выиграть в третьем матче кряду.