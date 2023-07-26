Саудовские каникулы. «Реал» не может позволить Мбаппе перейти в «Аль-Хиляль»

«Пари Сен-Жермен» возьмет деньги, предложенные за Килиана Мбаппе, откуда бы они ни поступали. Суперзвездный форвард находится на рынке трансферов меньше недели, и к нему уже выстраиваются очереди претендентов.

Первым перешел клуб саудовской Про-лиги «Аль-Хиляль», который предложил ПСЖ и Мбаппе беспрецедентную сумму, чтобы уговорить игрока перебраться на Ближний Восток.

Несмотря на неприязнь между Катаром и Саудовской Аравией, парижане без колебаний примут предложение, и кто может их винить? Клуб, который не является прямым конкурентом, дает им 300 миллионов евро за футболиста. Игроки столько не стоят. Это денежное предложение, которое просто невозможно превзойти.

«Пари Сен-Жермен» дал понять Мбаппе, что им все равно, откуда берутся деньги. Они продают тому, кто предложит самую высокую цену, и кто-то уже сделал предложение, которое просто никто больше не перебьет.

Но все не так просто. Мбаппе, если верить сообщениям прессы, ясно дал понять, что он скорее сядет на скамейку запасных и дождется истечения срока действия своего контракта, чем будет играть за «Аль-Хилял».

Француз годами жаждал перехода в «Реал Мадрид», дважды отказываясь от приглашения испанских гигантов в пользу денег. Однако теперь в дело вступают моральные принципы. Похоже, что получать около 2,1 миллиона долларов в день — это слишком много.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Но настоящими проигравшими здесь может быть только «Реал». Ожидалось, что они подпишут Мбаппе бесплатно в 2024 году. Но уход Карима Бензема — по иронии судьбы, в саудовскую профессиональную лигу — оставил им дыру в составе, которую нужно заполнить, и поскольку Мбаппе ясно дал понять, что он окажется на рынке раньше, чем ожидалось, были предположения, что «Мадрид» заплатит за него, в идеале — по сниженной цене.

Но теперь появилась конкуренция. «Лос Бланкос» были превзойдены деньгами и смекалкой, и, возможно, оставлены на год или дольше с явной дырой в атаке, чтобы наблюдать, как трансферная цель их мечты блистает в другом месте.

Контракт

На бумаге все это выглядит довольно разумно. Сообщается, что «Аль-Хиляль» предложил Мбаппе однолетний контракт, что теоретически дает ему возможность играть менее 12 месяцев за границей, прежде чем, наконец, примерить форму «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу». Это будет высокооплачиваемый отпуск до того, как начнутся настоящие дела.

Но верить такому обещанию трудно. С такими деньгами, при таком роскошном образе жизни, в развивающейся лиге, один год вполне может превратиться в два, а может, и в три. Как только Мбаппе ступит на землю Саудовской Аравии — если он это сделает — так сразу же мандат на годовую экскурсию начнется казаться все менее вероятным. Незафиксированные официально на бумаге обещания редко выполняются в футбольном мире.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Точные детали контракта пока не разглашаются. Обговаривать условия — это право Мбаппе, если он того пожелает. Но общий план предполагает, что «Аль-Хиляль» предлагает игроку больше денег и больше привилегий, чем когда-либо мог предложить «Пари Сен-Жермен». Сама зарплата, ошеломительные 700 миллионов евро в год, также включает в себя права на его образ, камень преткновения в его переговорах с ПСЖ и «Реалом» прошлым летом, когда форвард в последнюю минуту сделал разворот и выбрал остаться в Париже еще на два года (в теории).

Таким образом, Мбаппе увеличил бы свою зарплату на 1000 процентов, а также мог бы сохранить все свои спонсорские контракты, одновременно будучи открыт для новых. Это еще не говоря о жизни в роскоши, богоподобном статусе и постоянном восхищении, которые он получит в саудовской про-лиге.

Если этот потенциальный шаг будет предпринят для зарабатывания денег, Мбаппе может получить их столько, сколько захочет. Дальнейшие сообщения предполагают, что «Аль-Хиляль» будет более чем открыт для возможности заключить многолетний контракт с французом. Это договор на один год, который вполне может стать намного более долгим.

«Реал» не может рисковать тем, что он уйдет куда-то еще

Таким образом, это трансфер, который потребует огромного доверия со стороны «Мадрида». Редко пути игроков бывают такими четкими, как у Мбаппе на «Бернабеу».

С большинством трансферов звезд связаны сомнения и риск. Эрлинга Холанна, например, обхаживало несколько топ-клубов, прежде чем он выбрал «Манчестер Сити». Переход Лионеля Месси в «Интер Майами» нельзя было предсказать до последнего момента, прежде чем он материализовался.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Но общеизвестно, что Мбаппе хочет быть игроком «Реала». Он буквально написал об этом книгу. Мадрид, тем временем, был спокоен и уверен относительно этого перехода. Даже когда несколько месяцев назад Бензема объявил о своем внезапном уходе, утешением был тот факт, что Мбаппе хотел покинуть ПСЖ. Весь его публичное заявление о желании уйти было фактически посланием «Реалу».

«Лос Бланкос» успокоились, благодаря этому знанию. Этим летом они не преследовали других известных игроков на рынке, понимая, что скоро придет Мбаппе. Гарри Кейн, Виктор Осимхен, Рандаль Коло Муани и другие пролетели мимо, полагая, что к августу Мбаппе будет носить белое.

Но теперь, если Мбаппе действительно уйдет куда-то еще, вся трансферная политика «Реала» нуждается в переоценке. Должен произойти незапланированный, несанкционированный шаг. И именно во время этой борьбы за не совсем подходящих игроков бюджеты и позиции на переговорах катятся под откос. Все очень быстро может стать очень некрасиво.

Анчелотти нужен бомбардир

В первой половине их первого предсезонного матча против «Милана» в воскресенье главный тренер «Реала» Карло Анчелотти представил новый состав. Когда-то верный схеме 4-3-3, он переключился на систему с двумя нападающими, начав с Браимом Диасома и Хоселу впереди. Но результат был неудовлетворительным.

Хоселу много бегал, но не попадал в нужные зоны, чтобы техничные полузащитники «Мадрида» могли его найти пасами. Диас, с другой стороны, выглядел потерянным, ведь плеймекера попросили сыграть второго нападающего. Все это не внушало уверенности, и к перерыву «сливочные» уступали со счетом 0:2.

Вторые 45 минут были более обнадеживающими. Винисиус Жуниор и Родриго вышли на поле, а «Мадрид» забил три гола играя против второго состава защиты «Милана». Но какими бы впечатляющими ни были замены, ни один из бразильцев не является прирожденным бомбардиром. Оба предпочитают ассистировать форвардам.

Нужно признать, что это была только одна игра. Впрочем, если и были сомнения в нехватке голов от этого состава, то они только усугубились. Это команда, которой определенно нужен нападающий, будь то Мбаппе или кто-то другой.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Хорошая новость в том, что есть и другие доступные варианты. Доступны Коло Муани, Душан Влахович, Гонсалу Рамуш и — за большие деньги — Осимхен. Любой из них обеспечит огромный апгрейд линии атаки. При сценарии, в котором он остается без Мбаппе, «Мадрид», вероятно, был бы рад привлечь одного из них.

Все они, возможно, были бы более естественными кандидатами на замену Бензема. Осимхен, в частности, выглядит заманчиво вместе с Винисиусом и Родиго. Тем не менее, несмотря на 31 гол и медаль победителя Серии А, нигерийская звезда — это не Мбаппе. Ни одна из альтернатив не является звездным французом.

Вынуждены тратить больше, чем хотят

Это и так уже дорогое трансферное окно для клуба из испанской столицы. Президент «Реала» Флорентино Перес, проницательный переговорщик, потратил большие деньги на Джуда Беллингема, выложив 103 миллиона евро, чтобы привести англичанина в Мадрид. Затем он заключил незначительную сделку с Ардой Гюлером, трансфер, который, как сообщается, стоил 45 миллионов долларов после подписания гонорара и денег, выплаченных окружению турецкого юноши.

У «Реала» нет проблем с большими тратами — они доказали это в прошлом. Но им не нравится, когда их обдирают. Вместе с брендом «Реал Мадрид» приходит определенная самоуверенность. Они не должны тратиться впустую или идти у кого-то на поводу.

Джуд Беллингем globallookpress.com

В их глазах это привилегия для игрока — носить белое и это божественное право клуба — брать лучших в мире. Переговоры требуют времени, но «Мадрид» всегда заключает сделку, которую хочет. Это довольно ошибочный взгляд на мир, но это самое близкое к реальной «клубной ДНК», что существует в реальной жизни.

Так что для «Лос-Бланкос» было бы чем-то оскорбительным, если бы им пришлось увеличить свой бюджет. Однако в данном случае у них нет выбора. Рынок нападающих непредсказуем, но тот факт, что «Аталанта» хочет минимум 70 миллионов евро за Расмуса Хёйлунна, который забил 13 голов в чемпионате Италии в прошлом году, свидетельствует о том, насколько дорогим может быть потенциальное приобретение.

Конечно, Мадрид может заплатить. Но это не значит, что они захотят это делать. Перес любит иногда разбрасываться наличными, но он также тратит разумно, почти всегда по правильной цене. Детали этой сделки, по поводу кого бы она ни была заключена, кажутся ему неподконтрольными.

Проблема 2024 года

Однако худший кошмар может случиться именно здесь и сейчас. Мадрид может переплатить за нападающего, который далеко не так хорош, как Мбаппе. Они будут делать вид, что довольны игроком, которому, несомненно, придется играть в следующем сезоне, если не дольше, отягощенным пониманием, что он был вторым, а то и третьим выбором для клуба.

Но что, если Мбаппе все равно сделает разворот на 180 градусов? Что, если футболист, который известен тем, что постоянно меняет подходы и использует свою силу звездного игрока, изменит свой подход и использует свою силу звездного игрока?

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Мбаппе может заключить многолетний контракт с Саудовской Аравией и решить после одного сезона, что их профессиональная лига ему не подходит. Это будущее интервью в стиле «Я хочу уйти» в основном довольно предсказуемо, в нем призыв к Пересу, «Реалу» и мадридистам снова обнять и принять его.

Тогда у Мадрида есть реальная проблема. Мбаппе, возможно, будет доступен бесплатно, но с огромным подписным бонусом и пугающей заработной платой. Даже «Лос-Бланкос» не смогли бы его себе позволить. При таком сценарии им пришлось бы еще раз наблюдать, как Мбаппе уходит куда-то еще, и при этом убеждать мир, что они все равно никогда его не хотели.

И все, кажется, склоняется в эту сторону. ПСЖ продержится столько, сколько сможет, и примет большое предложение. Мбаппе вполне может сыграть в профессиональной лиге Саудовской Аравии в следующем году. Через 12 месяцев Мадрид может снова увидеть, как он выходит на рынок.

И это время, если оно придет, даже у самого влиятельного футбольного клуба может не оказаться финансов, чтобы подписать его. Их, казалось бы, гарантированная трансферная цель должна будет снова отправиться в другое место.