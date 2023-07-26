«Лудогорец» сыграет на своем поле с «Олимпией» Любляна в рамках 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 июля, начало — в 21:45 мск. «Лудогорец» — «Олимпия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лудогорец»

Клуб из Разграда уже начал выступления в родном чемпионате. Там «Лудогорец» не видит конкурентов, добывая титул за титулом.

В стартовом туре чемпионата команда добыла уверенную викторию. Дома чемпион и гранд болгарского футбола размазал по газону «Этыр» (5:0).

А вот пройти предыдущий раунд квалификации Лиги чемпионов оказалось делом более сложным. После поражения от косовских «Балкан» (0:2), «Лудогорец» взял свое дома (4:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Наверняка болгары будут привычно активными в атаке. «Лудогорец» выглядит боевитым коллективом, легко с которым не будет никому.

«Лудогорец» мечтает квалифицироваться в групповой турнир Лиги чемпионов. Ресурсы для этого у болгар имеются.

«Олимпия» Любляна

Эта команда также только-только стартовала в своем чемпионате. «Олимпия» Любляна неудачно съездила в гости к «Коперу», уступив 1:2.

Состав у команды по именам выглядит не столь грозно. Между тем, словенцы уже не раз и не два посрамляли многочисленных скептиков.

В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов словенцы прошли латвийский барьер. «Валмиера» была обыграна дважды (оба раза со счетом 2:1).

«Олимпия» Любляна прекрасно выглядела и в предсезонных спаррингах. Так что дать бой опытным болгарам словенцы способны.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются зацепиться за положительный для себя результат. Даже ничья станет для словенцев локальным успехом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лудогорца» предлагают — 1.59.

На викторию «Олимпии» Любляна дают — 5.70, ничья оценена — в 4.00.

Болгары являются опытными еврокубковыми бойцами, и явно постараются как можно скорее вскрыть оборону соперника .

Наш прогноз — Победа «Лудогорца» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.