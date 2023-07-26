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    Болгары начнут без прелюдий

    «Лудогорец» — «Олимпия». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 26 июля 2023 года

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    «Лудогорец»
    «Лудогорец» сыграет на своем поле с «Олимпией» Любляна в рамках 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 июля, начало — в 21:45 мск. «Лудогорец» — «Олимпия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 26 Июля 2023 года
    Лудогорец
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Лудогорец 21:45 Олимпия Олимпия
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Лудогорец»

    Клуб из Разграда уже начал выступления в родном чемпионате. Там «Лудогорец» не видит конкурентов, добывая титул за титулом.

    В стартовом туре чемпионата команда добыла уверенную викторию. Дома чемпион и гранд болгарского футбола размазал по газону «Этыр» (5:0).

    А вот пройти предыдущий раунд квалификации Лиги чемпионов оказалось делом более сложным. После поражения от косовских «Балкан» (0:2), «Лудогорец» взял свое дома (4:0).

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    Наверняка болгары будут привычно активными в атаке. «Лудогорец» выглядит боевитым коллективом, легко с которым не будет никому.

    «Лудогорец» мечтает квалифицироваться в групповой турнир Лиги чемпионов. Ресурсы для этого у болгар имеются.

    «Олимпия» Любляна

    Эта команда также только-только стартовала в своем чемпионате. «Олимпия» Любляна неудачно съездила в гости к «Коперу», уступив 1:2.

    Состав у команды по именам выглядит не столь грозно. Между тем, словенцы уже не раз и не два посрамляли многочисленных скептиков.

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    • В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов словенцы прошли латвийский барьер. «Валмиера» была обыграна дважды (оба раза со счетом 2:1).

    «Олимпия» Любляна прекрасно выглядела и в предсезонных спаррингах. Так что дать бой опытным болгарам словенцы способны.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются зацепиться за положительный для себя результат. Даже ничья станет для словенцев локальным успехом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лудогорца» предлагают — 1.59.

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    На викторию «Олимпии» Любляна дают — 5.70, ничья оценена — в 4.00.

    Болгары являются опытными еврокубковыми бойцами, и явно постараются как можно скорее вскрыть оборону соперника.

    Наш прогноз — Победа «Лудогорца» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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