«Сочи» примет «Ростов» в матче 27-го тура чемпионата России, который состоится в воскресенье, 14 мая, и начнется в 19:00 мск. «Сочи» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Команда из одноименного города уже ни на что в текущем сезоне не претендует. В настоящий момент сочинцы занимаю десятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе «барсов» 34 очка.

Команда из Сочи уже намного отстает от топ-7, а также опережает на десять пунктов зону вылета. Максимум, на который может рассчитывать южный коллектив, это восьмая позиция.

Коэффициенты матча Сочи — Ростов 1X2Новым игрокам 2.403.502.85Бонус$9500

Подопечные Дмитрия Хохлова, который недавно сменил у руля команды Курбана Бердыева, давно вылетели из Кубка России, а в российском первенстве провели 26 матчей, в которых смогли 35 раз поразить ворота соперника, а также 48 раз пропустили в свои.

Все прогнозы на РПЛ

В последней игре «Сочи» уступил московскому «Локомотиву» (0:3), а до этого победил столичное «Торпедо» (0:1). Перед этим сочинцы также проиграли грозненскому «Ахмату» (0:1), «Краснодару» (0:2) и самарским «Крыльям Советов» (1:2).

«Ростов»

Ростовчане продолжают претендовать даже на серебряные медали российской Премьер-лиги. В настоящий момент команда из Ростова-на-Дону занимает третье место в турнирной таблице российского первенства. В активе «желто-синих» 50 очков.

Подопечные Валерия Карпина на один пункт отстают от московского ЦСКА, а также на один балл опережают столичный «Спартак». Именно между этими командами и развернется борьба за второе и третье место по итогам сезона.

«Ростов» в 26 матчах нынешнего сезона смог отправить в ворота соперника 44 гола. В тоже время, ростовчане пропустили 34 мяча в свои ворота. Из Кубка России команда вылетела уступив по пенальти «Краснодару».

В последних пяти матчах РПЛ «Ростов» смог выиграть лишь один раз — в поединке с «Уралом» из Екатеринбурга (3:1). В последней игре ростовчане проиграли воронежскому «Факелу» (0:2), а до этого сыграли вничью с московским «Спартаком» (1:1), питерским «Зенитом» (0:0) и «Оренбургом» (2:2).

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры считают небольшим фаворитом хозяев поля.

Победа «Сочи» — 2.40, победа «Ростова» — 2.85, ничья — 3.50.

Наши ставка и прогноз — победа «Ростова», которому нужнее три очка.

Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют минимум три мяча на двоих.