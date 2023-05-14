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    Сможет ли «Ростов» справиться с «Сочи»?

    «Сочи» — «Ростов». Ставка (к. 2.85) и прогноз на РПЛ, 14 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Ростов»
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    Валерий Карпин
    «Сочи» примет «Ростов» в матче 27-го тура чемпионата России, который состоится в воскресенье, 14 мая, и начнется в 19:00 мск. «Сочи» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Мая 2023 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    «Сочи»

    Команда из одноименного города уже ни на что в текущем сезоне не претендует. В настоящий момент сочинцы занимаю десятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе «барсов» 34 очка.

    Команда из Сочи уже намного отстает от топ-7, а также опережает на десять пунктов зону вылета. Максимум, на который может рассчитывать южный коллектив, это восьмая позиция.

    Коэффициенты матча Сочи — Ростов

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    Подопечные Дмитрия Хохлова, который недавно сменил у руля команды Курбана Бердыева, давно вылетели из Кубка России, а в российском первенстве провели 26 матчей, в которых смогли 35 раз поразить ворота соперника, а также 48 раз пропустили в свои.

    Все прогнозы на РПЛ

    В последней игре «Сочи» уступил московскому «Локомотиву» (0:3), а до этого победил столичное «Торпедо» (0:1). Перед этим сочинцы также проиграли грозненскому «Ахмату» (0:1), «Краснодару» (0:2) и самарским «Крыльям Советов» (1:2).

    «Ростов»

    Ростовчане продолжают претендовать даже на серебряные медали российской Премьер-лиги. В настоящий момент команда из Ростова-на-Дону занимает третье место в турнирной таблице российского первенства. В активе «желто-синих» 50 очков.

    Подопечные Валерия Карпина на один пункт отстают от московского ЦСКА, а также на один балл опережают столичный «Спартак». Именно между этими командами и развернется борьба за второе и третье место по итогам сезона.

    «Ростов» в 26 матчах нынешнего сезона смог отправить в ворота соперника 44 гола. В тоже время, ростовчане пропустили 34 мяча в свои ворота. Из Кубка России команда вылетела уступив по пенальти «Краснодару».

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  • 07/05/2023

    • В последних пяти матчах РПЛ «Ростов» смог выиграть лишь один раз — в поединке с «Уралом» из Екатеринбурга (3:1). В последней игре ростовчане проиграли воронежскому «Факелу» (0:2), а до этого сыграли вничью с московским «Спартаком» (1:1), питерским «Зенитом» (0:0) и «Оренбургом» (2:2).

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры считают небольшим фаворитом хозяев поля.

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    Победа «Сочи» — 2.40, победа «Ростова» — 2.85, ничья — 3.50.

    Наши ставка и прогноз — победа «Ростова», которому нужнее три очка.

    Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют минимум три мяча на двоих.

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    «Сочи» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ростов» справиться с «Сочи»?
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