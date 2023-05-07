Досрочная звезда. «Зенит» стал чемпионом, победив «Спартак» в драматичном матче

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» (3:2) в матче 26‑го тура РПЛ и досрочно выиграл чемпионат России. В составе победителей голы забили Клаудиньо (13‑я минута), Андрей Мостовой (39) и Иван Сергеев (90+1). У гостей отличились Кейта Бальде (33) и Квинси Промес (85), который реализовал пенальти. С 75‑й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте. «Зенит» набрал 64 очка, за четыре тура до конца сезона стал недосягаемым для соперников.

Подготовка к чемпионству

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой рассказывает о настрое в Санкт-Петербурге перед «золотым» матчем со «Спартаком»

«В Санкт-Петербурге решили основательно подготовиться к главному матчу сезона. На разогреве должна была выступить группа "Тату", а на трибунах собраться большое количество зрителей. Более того, была мысль о том, чтобы пустить анти-фан-айдишников на "Петровский", где бы они изрядно поболели перед огромным экраном. Впрочем, в дальнейшем от этих планов отказались, решив, что это будет тяжело в техническом плане.

Тем не менее, и на "Газпром Арене" было жарко. На трибунах собрались 48 893 зрителя, что стало рекордом второй части сезона. Болельщики устроили яркий футбольный праздник и соответствующую атмосферу. На трибунах распевали "Катюшу", да и вообще были настроены весьма оптимистично и жизнерадостно.

В целом, аналогичный настрой был и у футболистов. После драки в Кубковом матче были опасения, что команды могут устроить новую бойню, но на этот раз всё обошлось. Более того, отсутствие серьёзных стычек даже несколько удивило.

Перед матчем «Зенит» — «Спартак» globallookpress.com

Конечно, было и так понятно, что чемпионство "Зенита" — вопрос времени. Даже если бы питерцы не победили сегодня, то уж точно оформили бы титул в ближайших матчах. Но ведь и "Спартаку" было за что бороться. Накануне "Ростов" сенсационно уступил "Факелу", открыв путь на второе место. Туда же устремился ЦСКА, обыгравший "Оренбург" часом ранее».

Гильермо Абаскаль Наставник «Спартака» Прежде всего, хочу поздравить соперника с чемпионством, он это сделал благодаря стабильности. Сегодня мы допустили ошибки. Первый гол привезли себе сами, второй — может быть, ошибаюсь, но, возможно, будет скандал, там чистый фол на Зобнине и, не исключено, вне игры. Дальше ребята провели хороший второй тайм: доминировали, но, к сожалению, соперник нанес пару ударов и забил. Жаль, «Спартак» заслуживал большего, не поражения. Предстоящий матч с «Химками» очень важен, нужно встать и идти вперед, снова побеждать. Я сейчас сказал футболистам, что мы были близки к победе. Выглядели не хуже, чем клуб, который в последние годы доминирует в российском футболе. Не скажу, что нас переиграли, я горжусь своей командой и каждым из ребят.

Агрессивный состав Абаскаля

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что эксперименты наставника «Спартака» с составом не принесли желаемого результата — по крайней мере в начале матча.

«Гильермо Абаскаль удивил составом на матч в Санкт-Петербурге. От испанского тренера "Спартака" снова ждали оборонительную схему 5-3-2, а он взял да и выпустил в основе целую группу атакующих игроков — Соболева, Промеса, Бальде и Зиньковского. Главными потерями красно-белых были дисквалифицированный Литвинов и оставшийся в запасе капитан Джикия. У "Зенита" же не был готов на все 90 минут после травмы Вендел. Ключевой полузащитник команды Сергея Семака попал в заявку, но сидел на скамейке.

С началом игры стало понятно, что Абаскаль решил сыграть по новой схеме 3-4-2-1. При этом весь правый фланг должен был закрывать Зиньковский. Решение тренера казалось рискованным, поскольку "Зенит" чаще атакует как раз через свой левый край, а Антон, мягко говоря, не лучший разрушитель. Абаскаль признался в предматчевом интервью: "Если будем владеть мячом, то всё возможно". Но при счёте 0:0 спартаковцы почти не видели мяча, точнее, видели его в ногах соперника.

У "Зенита" было 70% владения и сумасшедший перевес по передачам на чужой трети — 30:4. Гости думали лишь о том, как погасить скорость хозяев. Впрочем, гол Клаудиньо не столько заслуга "Зенита" (хотя бразилец сделал своё дело, прессинговал вратаря), сколько "привоз" от Селихова. Что случилось с голкипером гостей? Почему конкурент Сафонова в сборной России завис и отключился на секунду?»

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Матч получился очень интересный, потрясающая драматургия. Что касается напряжения и накала — все на хорошем уровне. А качество футбола — не так хорошо сегодня получалось, как нам хотелось бы. Но третий мяч перевесил все отрицательные моменты. Если отталкиваться от нашего футбола в первом тайме, можно сказать, немножко отдали инициативу. Все можно объяснить. Но в целом команда проводит очень хороший сезон и абсолютно заслуженно находится на своем месте в таблице. Ребята большие молодцы — те, кто выходит, те, кто не выходит. Поздравляем всех болельщиков «Зенита» с прекрасной победой — и сегодня, и в чемпионате. Конечно, рады. Сейчас немножко выдохнем и станем готовиться к следующей встрече.

Перестрелка на «Газпром-арене»

Автор «Спорта день за днем» Алексей Михайлов считает, что питерский клуб успокоился после быстрого гола, за что и поплатился в конце первого тайма.

«Однако начала матча не предвещало для подопечных Гильермо Абаскаля ничего хорошего. На 13-й минуте оборона "Спартака" фактически "подарила" хозяевам гол: Алексис Дуарте скидывал мяч назад к Александру Селихову, и вратарь красно-белых буквально на ровном месте "привез" гол в свои ворота, выбив мяч точно к оказавшемуся тут как тут Клаудиньо. От него снаряд и влетел в сетку.

Но показалось, что после полученного преимущества в счете "Зенит" словно сбавил обороты. Следующие 20 минут после гола объективно остались за "Спартаком". И даже в какой-то степени закономерно, что частые атаки на ворота Михаила Кержакова по итогу привели к ответному голу. На 34-й минуте Кейта Бальде в касание замкнул передачу Квинси Промеса с левого фланга внутри вратарской и сравнял счет.

Ближе к концу первого тайма "Зенит" снова вышел вперед. И вновь "Спартаку" не повезло при обороне: Клаудиньо сыграл в стенку с Малкомом, получив ответный пас уже в штрафной, и отдал в центр на Андрея Мостового, который выдержал паузу и пробил из-под защитника. Получилось не очень сильно, но мяч после рикошета от ноги Даниила Денисова изменил направление и вкатился в створ».

Дуглас Сантос Защитник «Зенита» Это дерби. Мы понимали, что это чемпионский матч. Допускаю, что в начале это чуть добавило нервов игре, так как знали, какова цена этого поединка. Наверное, не хватило чуть контроля над эмоциями, поэтому матч получился сложным. Я представляю, сколько переживаний получили наши болельщики. Но в конце концов мы сумели победить. Это прекрасная концовка. Коронация в лучшем духе. Поздравляю всех с победой! Конечно, каждое чемпионство — новое. То, что мы выиграли сегодня, не повторится. Дальше будет другая история. Мы обязаны расти и становиться как команда, чтобы в следующем году повторить это успех. Но каждый раз — особенная эмоция. Не бывает одинаковых чемпионств.

Сомнительный гол Мостового

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров критикует судейство в «золотом матче», считая, что арбитр не должен был засчитывать второй гол «Зенита».

«Игра в золотом матче снова была отодвинута на второй план. В очередной раз главную роль сыграли судьи. При счете 1:1 Павел Кукуян допустил двойную ошибку и засчитал гол Андрея Мостового.

И главный арбитр, и его ассистенты (включая тех, кто работал ВАР) пропустили сразу два фола. А их адвокатом в телеэфире выступил бывший рефери Алексей Николаев.

Но ведь все видели, как сначала нападающему "Спартака" Кейта Бальде наступили на ногу в штрафной "Зенита" (что должно было привести к пенальти), а после Далер Кузяев толкнул в спину Романа Зобнина — и это должен был быть штрафной.

Это очевидно для всех, кроме Кукуяна, его бригады, а также Николаева, который в перерыве оправдывал судей аргументами в духе: "Незначительный и скользящий наступ". Перед сверхответственным матчем Кукуян сказал, что его бригада "постарается не зашквариться". К сожалению, не получилось».

Роман Зобнин Полузащитник «Спартака» Хороший матч. Достаточно интенсивный. К сожалению, в концовке мы пропустили и проиграли. Могу сказать, что игра была равная. Равная была игра. Где-то они были сильные, где-то мы. Но они забили на один больше. Поэтому такой счет. Впереди важный отрезок, четыре игры. Нужно в каждой игре набирать очки и занимать второе место. Все близко между нами, «Ростовом» и ЦСКА. Нужно побеждать в каждых играх. Против нас все мотивированные. Все играют с высокой мотивацией. Для нас это привычно.

Удаление Дуарте

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает, что в перерыве «Зенит» перестроил игру, успешно укрепив оборону.

«В перерыве Семак перетасовал расстановку. Строго говоря, он сделал это еще после пропущенного мяча — Барриос опустился в линию обороны, пытаясь скомпенсировать просчеты Родригао и Роберта Ренана. Но перед вторым таймом "Зенит" сделал замену — вместо Караваева вышел Чистяков, а схема превратилась в классику прошлого сезона — 3-4-2-1.

Пожар в обороне хозяев был потушен, но атака от этой перестановки потеряла, хотя на 52-й минуте Чистяков едва не забил после подачи штрафного. Но в позиционном нападении у хозяев мало что получалось. Вообще после перерыва "Зенит" стал куда более прагматичен, чем обычно, — вряд ли это была игра на удержание, но атак чемпиона игре точно не хватало.

"Спартак" тоже столкнулся с проблемами в созидании — в тылах у хозяев было намного меньше зон, чем до перерыва, а гости стали чаще атаковать верхом. Но все почти всегда разбивалось об оборону. А на 76-й минуте амбиции красно-белых были серьезно подорваны: Дуарте врезался в Малкома, и Кукуян, посмотрев повтор, выгнал парагвайца с поля».

Родригао Защитник «Зенита» Я очень счастлив быть победителем. Мы этого ожидали. Эта наша заслуженная победа. Конечно, сейчас я переживаю очень положительные эмоции. Для меня это самый счастливый момент. Учитывая, что для меня эта победа была выстраданная, заслуженная. У нас были проблемы с игроками, были травмы. Но мы все выстояли и победили. Дерби в принципе не мог быть другим. Мы понимали с самого начала, что это будет самая напряженная, самая серьезная, важная игра чемпионата. Мы к этому готовились. У меня были очень сильные эмоции. Я пропустил несколько игр из-за травмы, проблем со здоровьем. Мои эмоции оправданы и заслужены.

«Золотой гол» Сергеева

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков впечатлен тем, насколько зрелищной и насыщенной событиями вышла концовка.

«Второй тайм стартовал также неспешно, как прошел большую часть первого. "Зенит" вновь занимался перекаткой мяча, "Спартак" пытался хоть как-то обострять, слава богу, у красно-белых достаточно футболистов высокого уровня, чтобы суметь хоть что-то вразумительное показать на зеленом газоне питерской арены.

Плавное течение игры было больше на руку красно-белым. Буквально за считанные минуты до конца основного времени матча, москвичи свой шанс поймали. Стремительный прорыв в штрафную Мартинса Перейры прервал недавно вышедший на замену Чистяков, Кукуян был неумолим — пенальти, и 2:2, в уже, казалось бы, "золотом" матче для "Зенита".

И всё-таки, таков нынешний "Спартак", у которого в весенней части чемпионата явные проблемы с характером. Семак угадал с заменами, ибо исход вновь через шесть минут после гостевого гола, решили свежие Мантуан и Сергеев, и в третий раз отыгранный Селихов. На этот раз всё было решено. "Зенит" оформил очередное чемпионство в самом громком противостоянии чемпионата. Красиво и закономерно».

Иван Сергеев Нападающий «Зенита» Не устали ли побеждать? А почему должны устать? Побеждать всегда приятно. Тем более, сегодня сделали такой праздник для города и болельщиков. Все гуляют! Главный герой матча? Я бы так не сказал. Вся команда работала, сезон длинный. На моем месте мог бы оказаться каждый. Мы проделываем хороший путь, сделали пятое чемпионство подряд. И вторую звезду! Когда мяч попал в сетку ничего не чувствовал. Опустошение. Просто не знал, куда бежать. Все ребята начали поздравлять. Надеюсь, главные голы еще будут впереди. Но это полезный мяч. Можно сказать, золотой гол. Сколько дается времени, столько и играю. Когда была атака против «Спартака»... Звезды совпали!

Кукуян продолжил ошибаться

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев признает, что и во втором тайме главный арбитр встречи действовал довольно неуверенно, но при помощи ВАР избежал результативных ошибок.

«На 75-й минуте защитник "Спартака" Алексис Дуарте совершил безрассудный подкат против нападающего "Зенита" Малкома и едва не нанес ему серьезную травму. Учитывая интенсивность движение и удар шипами в голень, футболист мог сломать ногу оппоненту.

Судья Кукуян ошибся с решением вынести Дуарте предупреждение. На этот раз арбитр ВАР Иванов вмешался в игру, позвал главного к монитору, после чего Кукуян исправил решение и справедливо удалил защитника

На 84-й минуте безрассудное действие совершил игрок другой команды, хоть и без особого риска для здоровья соперника. Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков полетел в подкат в своей штрафной и не смог опередить полузащитника "Спартака" Мартинса Перейру, зарядив ему по ногам.

Судья Кукуян снова не принял решение с ходу, воспользовавшись подсказкой арбитра ВАР Иванова. После просмотра повтора был назначен пенальти в ворота "Зенита", с которого "Спартак" сравнял счет.

Правда, петербургский клуб все равно завоевал чемпионство благодаря голу Ивана Сергеева в компенсированное время, в котором ошибки судей усмотреть уже точно было нельзя».

Георгий Джикия Защитник «Спартака» Эпизоды с Селиховым и удалением Дуарте — это ошибки, которые свойственны всем людям, как и мне. Поэтому тут никак не надо по-другому на это смотреть, потому что ошибки бывают у любого.

Успех «Зенита» закономерен

Автор Bobsoccer Алексей Андрианов считает очередную победу «Зенита» в чемпионате России закономерной.

«Будь подобных игр хотя бы с десяток, мы бы не говорили о падении уровня чемпионата России. Однако проблемы соперников — не проблемы "Зенита", сделавшего практически всё, что от него требовалось: расстался с Оздоевым, Дзюбой и Юри Алберто, укрепил оборону (Родригао вписался, Ренан научится), сохранил латиноамериканских футболистов, создал условия для прогресса Малкома и Мостового.

Грамотный менеджмент, качественная работа тренерского штаба (как вам выходы Сергеева в играх с "Уралом" и "Спартаком"?), точные пиар-ходы, великолепная работа с болельщиками (на сегодняшнем матче собралось более сорока восьми тысяч зрителей) — вот что предопределило завоевание второй звезды.

Абаскаль всё-таки сыграл в три центральных защитника, но прогадал с ключевой для игр в Санкт-Петербурге позицией — вратарём. Хозяева забили случайные голы? Да ну: результат принёс прессинг, умение комбинировать на ограниченном пространстве и индивидуальное мастерство.

И тем не менее я лично аплодирую красно-белым: попытка сыграть в давление на "Газпром Арене" дорого стоит. "Зенит" в целом соответствовал заданной им же высоте. Да, возможно, петербуржцы сыграли не так ярко, как в Самаре, но тому есть простое объяснение — уровень сопротивления. Повторюсь, успех закономерен — на дистанции "Зениту" не было равных».

Александр Соболев Нападающий «Спартака» Первый гол? Так бывает. Саша ошибся. Сейчас на него все набросятся, что он виноват. Безусловно, виноват. Но он все понимает. Мы одна команда. Ошибаются все. Я ошибаюсь в десять раз больше. Он все понимает. Он ошибся. В результате чего произошел гол. Его нужно только поддержать.

Абаскаль очень незрелый наставник

Автор Soccer.ru Вадим Багров оценивает игру «Спартака» и работу его главного тренера и видит потенциал, который еще нужно реализовать.

«Дело не в возрасте, а в темпераменте. Мозги Гильермо не готовы к победным поединкам такого уровня. Испанец напоминает немного Карпина десятилетней давности. Но у Валерия Георгиевича была полная власть в "Спартаке". Являлся генеральным директором, не только тренером. И авторитет бывшего знаменитого футболиста выручал агрессивного тогда Карпина. Абаскаль скромнее по статусу, но ведет себя так, как его коллега.

"Красно-белые" много раз пытались включиться уже после того, как сами ошибались. Сегодня тот же сценарий. Абаскаль переписывал матч по ходу дела. Одни соперники это позволят, как "Динамо" и "Краснодар". Другие оппоненты, вроде "Акрона" и "Оренбурга", держатся лучше, переигрывали Абаскаля. В сухом остатке всегда получаем полуфабрикат, вроде трансфера Дуарте. Как именно "Спартак" собирался переигрывать "Зенит"?

Понятен рецепт ничьей: ошибка Ренана, ляп Чистякова, грамотные действия Промеса. Также помогала осторожность Семака. "Зенит" во втором тайме перешел на три центральных защитника. Без подарка Дуарте сегодня могла быть ничья 2:2, она бы лучше отражала ход поединка, где "Спартак" владел мячом наравне с хозяевами. Абаскаль точно перспективный наставник. Но он должен признать, что виноват в весенних неудачах команды.

Зарплаты в "Спартаке" выше, чем бюджеты многих клубов РПЛ. Не должны отпускать "Зенит" на 15 пунктов, ведь сам фаворит не в том состоянии, чтобы считать вот эту команду Семака сильнейшей за пять чемпионских лет. Они по инерции и на классе играют замечательно. Но стоит сопернику сопротивляться — а "Спартак" включился после ошибки Селихова, и начинаются проблемы. Москвичи не дотерпели до ничьей, а Семаку повезло.

Команда Абаскаля показала рвение и не показала класс. Судью ругаем, так работать центральные матчи нельзя. У "Зенита" сегодня ругаем качество футбола, загнали три гола после одного момента, но поздравляем по сумме выступлений. Фанатов порадовали, но Семаку не стоит обольщаться. Всегда с запасом побеждать не получится, особенно если "Спартак" и ЦСКА немножко повзрослеют».