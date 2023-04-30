Взрывная концовка. «Спартак» спасся в матче с «Ростовом»

«Ростов» и московский «Спартак» сыграли вничью 1:1 в матче 25‑го тура РПЛ. В составе ростовчан на 80‑й минуте забил полузащитник Александр Селява. За хозяев на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте забил Александр Соболев. В концовке встречи красную карточку получил главный тренер ростовчан Валерий Карпин. «Ростов» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (49) идет третьим.

«Спартак» с Промесом, «Ростов» — без Байрамяна

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«В первом круге “Ростов” у себя дома обыграл “Спартак” со счётом 4:2. Команда Карпина после гола Промеса в первом тайме оказалась в роли догоняющей стороны, но дальше ей удалось переломить ход встречи в свою пользу. Благодаря дублю Полоза, а также результативным ударам Уткина и Комличенко ростовчане довели своё преимущество до крупной отметки, на что спартаковцы смогли ответить лишь голом Соболева.

Разумеется, все хотели, чтобы и на “Открытие Банк Арене” команды порадовали нас яркой игрой, с большим количеством голов. К центральному матчу 25-го тура хозяева подходили лишь с одной кадровой потерей в лице давно травмированного Умярова. У гостей, в свою очередь, в лазарете находились Чернов, Поярков и Полоз, а Байрамян отсутствовал из-за дисквалификации.

Абаскаль сделал целых пять изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против “Краснодара”. Вместо Чернова, Классена, Маслова, Пруцева и Бальде с первых минут появились Литвинов, Денисов, Зобнин, Мартинс и Промес. Интересно, что главный тренер “Спартака” снова выставил схему с тремя центральными защитниками в лице Джикии, Литвинова и Дуарте. Карпин, в свою очередь, совершил одну перестановку в основном сочетании по сравнению с игрой против “Урала”. Дисквалифицированного Байрамяна сменил Комаров. Для Ивана это было первое появление в стартовом составе в матче РПЛ».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Если не брать результат, то доволен тем, как действовала команда. Горжусь. Счастлив. Горжусь игроками, которые вышли сегодня на поле. Равные две команды абсолютно. Горжусь игроками прежде всего. Трудност с прессингом с физикой не связаны. Было бы связано, если бы устали во втором тайме. Связано с нервозностью, большим желанием. Была нервозность. Играть на выезде у «Спартака» так — горжусь. Даже при том, что многое, что хотелось не получалось.

Миронов бил чаще, чем «Спартак»

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак недоволен игрой команд в первом тайме, прошедшем почти без опасных моментов.

«Если ростовские 4-3-3 ни у кого сомнений не вызывают, то выбор расстановки Гильермо Абаскаля весной куда более вариативна. Зачастую, открыв стартовый состав команды, сложно однозначно определить схему, по которой будет играть "Спартак". Так получилось и не сей раз. Испанец повторил 3-5-2 с "Краснодаром", но опустил из средней линии в оборону Руслана Литвинова. Увы, очередной вал перестановок только запутал игроков. Первый тайм хозяева провели так, будто видят друг друга впервые.

У Карпина прямо противоположные принципы. Кто бы ни выходил на поле, функции всех футболистов расписаны давно и окончательно, поэтому взаимодействие футболистов выглядит автоматическим. И это позволяет даже на поле вроде бы более серьезного по составу "Спартака" играть с позиции силы. В первом тайме ростовчане больше владели мячом и перестреляли соперника по ударам (5-3). Москвичи раз за разом теряли в опорной зоне Алексея Миронова, нанесшего аж четыре удара из этих пяти.

В итоге первый тайм стал насмешкой над зрителями, а самым значимым стал эпизод, в котором Александр Соболев заработал девятое предупреждение в сезоне. Невероятно, но форвард является лидером (!) по этому показателю во всем чемпионате. Столько же только у Антона Швеца из "Ахмата". На сей раз он схватил руками Даниила Глебова после потери мяча в середине поля».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» Нельзя было проигрывать в такой ситуации в таком матче. Мы заслуживали больше, чем соперники. Мы не тянули время. Нам забили гол с 25 метров. Кто бьет — тот забивает. Если бы мы сегодня проиграли — это было бы нечестно. Справедливость в этом матче восторжествовала. И наши старания были вознаграждены. Важно отметить, что «Ростов» прессингует выше всех в чемпионате. При их прессинге даже не могу сказать, сколько у нас было моментов, чтобы выводить игру 1 на 1 с вратарем. Где-то, конечно, не везло. Ребята старались. Но где-то была спешка. В очередной раз мы показали характер. Команда не сдавалась, шли до конца, до последней минуты. Хочу их поздравить. И отметить замены. Ребята очень быстро вошли в игру.

Кровь и слезы Щетинина

Автор Sportbox.ru Денис Петров сочувствует полузащитнику «Ростова», получившему повреждение в столкновении с партнером по команде.

«В первом тайме команды избрали осторожную манеру, предпочитая не форсировать события. Мяч лучше держался у "Ростова", который в созидании смотрелся солиднее хозяев. При таком сценарии обилия голевых моментов ждать не приходилось, а самый запоминающийся эпизод до перерыва, увы, был связан с тяжелой травмой.

Во второй игре подряд на "Открытие Арене" игрок гостевой команды получил сотрясение мозга. Полузащитник "Краснодара" Кади Борхес в матче предыдущего тура после столкновения с Джикией оказался в больнице, а его возвращение в строй ожидается уже в следующем сезоне.

В субботней встрече пострадал полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин, в которого влетел собственный же партнер Виктор Мелехин. Молодой хавбек ударился головой при приземлении и с окровавленным лицом несколько минут приходил в себя. Щетинин попытался вернуться в игру, но в его состоянии продолжать матч было нереально. Игрок чуть ли не в слезах уходил в раздевалку, закрывая лицо игровой майкой.

Вместо травмированного Щетинина в центре поля появился Даниил Уткин. Внеплановая замена на игру "Ростова" повлияла не сильно: гости продолжили владеть инициативой и гораздо чаще угрожали воротам Селихова. "Спартак" же в атаке смотрелся предельно робко — Соболев и Промес фактически были отрезаны от средней линии».

Александр Соболев Нападающий «Спартака» На самом деле, хорошая концовка. Да, забили. Да, сравняли. Столько сегодня не забил, столько было моментов. Забей я один из множества моментов и все бытом по другому. Недостаток мастерства? Не фарт? Все вместе, наверное. И Пруцев простреливал — мимо мяча махнул и головой не забил. Сначала я махнул мимо, потом Бальде махнул мимо, потом Мартинс и потом Шамар. Они махнули мимо, потому что мимо махнул я. Мяч чиркнул и чуть поменял направление. Поэтому не попали.

Дело шло к «сухой» ничьей

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что и второй тайм не изобиловал опасными моментами в исполнении обеих команд.

«Только в самом конце первого тайма "Спартак" стал похож на себя: в компенсированное время красно-белые наконец-то попали в створ — это сделал Джикия после углового. Джикия показал форвардам "Спартака", как находить ворота "Ростова", и ушёл из игры. То ли усугубил старую травму, то ли получил повреждение как раз в моменте со стандартом, когда ему при попытке удара попало от Соболева. В этом матче свои били своих — чтобы чужие боялись.

Второй тайм "Спартак", оставшись без капитана, начал живо, но довольно быстро команда Карпина отодвинула соперника от ворот Песьякова. В том числе благодаря Комличенко. Нападающий просил мяч и, как обычно, падал при любой возможности. Иногда на нём действительно фолили, иногда чемпион РПЛ по зарабатыванию пенальти явно "нырял".

Несмотря на то что у "Ростова" восстановилась связка Комличенко — Уткин, стандарты гостей не таили в себе такой опасности, как мы привыкли. У "Спартака" подачи, прежде всего с угловых, были поострее. Но если в чём-то команда Абаскаля переигрывала команду Карпина, то, наверное, только в этом.

Тем не менее испанский тренер не отходил от осторожной тактики. Даже когда болельщики красно-белых дождались выхода на поле Зиньковского, эмоционально встретив вингера, схема хозяев сохранилась. Антон получил неожиданную роль левого вингбека».

Леонид Федун Бывший владелец «Спартака» Валера Карпин очень эмоциональный человек. Его радуют только те пенальти, которые бьет «Ростов», остальное считает неправильным. Но это нормально. Принципиальный ли для Карпина матч против «Спартака»? Абсолютно. Для него это два самых важных матча в сезоне. Для него важно дважды за сезон обыграть «Спартак». Всем бывшим спартаковцам кровь из носу хочется обыграть «Спартак».

Огненная концовка

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев впечатлен тем, что довольно вялый матч завершился ярким обменом голами.

«Ну а в этом матче все должна была решить одна ошибка или какое-то неординарное исполнение. У "Спартака" чаще стали проходить длинные передачи на Промеса, но воспользоваться ими лучший бомбардир "Спартака" не смог: видно, что голландец еще не набрал форму после травмы. А в составе "Ростова" выстрелил тот, от которого, пожалуй, не ждали. Вышедший на замену белорусский полузащитник Селява забил дальним чудо-ударом после скидки Комличенко.

Время у "Спартака" было, но, как казалось, "Ростов" не должен был упустить своего. Это ощущение стало только крепче после того, как Николсон не попал с пары метров в попытке замкнуть дальнюю штангу. Но в "Спартаке" верили до последнего: на заключительные стандарты пришел даже Селихов. И сработало! Самый последний угловой, подача Зиньковского и гол Соболева головой. Не самые зрелищные 80 минут этого матча компенсировала огненная концовка.

А вообще это результат в пользу ЦСКА. "Ростов" и "Спартак" сохранили свои места в тройке, позволив армейцам максимально приблизиться. "Спартаку" теперь ехать в Питер, где всю неделю будут готовиться к празднованию чемпионства. "Зенит" устроит ничья, а "Спартаку", чтобы сорвать Питеру праздник, нужно повторить то, что команда делала при Карпине в 2012-м. С тех пор, кстати, красно-белые и не обыгрывали "Зенит" на выезде».

Алексей Рыскин Спортивный директор «Ростова» Все вопросы к судье. Послушайте, он не удаляет Соболева, дает подавать угловой, когда два человека лежат. Всем надо было, чтобы мы очки потеряли? Будем ли в ЭСК обращаться? Да чего к ним обращаться?

Дело кончилось скандалом

Автор Soccer.ru Сергей Иванов не оставляет без внимания послематчевое недовольство судейством со стороны наставника «Ростова» Валерия Карпина, который получил красную карточку за свое поведение.

«Но даже не это чудесное спасение стало главным поводом для обсуждений после игры. Сама по себе ничья не давала достаточного эмоционального фона, чтобы сильно влиять на умы поклонников футбола. В конце концов команды остались при своих. Но вот отдельные ситуации на поле, конечно, взбудоражили публику. В десять минут вместилось больше содержательных событий, чем в предыдущие 80 с лишним.

На финальных минутах все были на взводе. "Спартак" — заряжен на спасение, "Ростов" — на спасение от атак "Спартака". Любое решение судей в таких условиях воспринималось остро. И так получилось, что решения эти на финише игры следовали в пользу красно-белых.

Когда Селява столкнулся с Мартинсом, а судья посчитал это фолом, ростовчане взбесились особенно яростно. Миронов даже желтую карточку получил за споры с судьей. Потом настало время желтой для Карпина, который тоже начал разговаривать страстно с арбитрами. Даже не столько по поводу фола Селявы, сколько насчет оценки соседних эпизодов, в которых после столкновений со спартаковцами падали его подопечные, а судья это все игнорировал.

Когда же был забит гол "Спартака", Карпина снова прорвало. Уже после финального свистка он не радовался рекорду "Ростова", а накричал на судей, за что увидел перед собой красную карточку. Надо заметить, что страсти не улеглись, и когда все разошлись со стадиона. "Ростов", например, опубликовал видео с намеками на несправедливое судейство и с эпизодами, в которых падали игроки Карпина, а судья это пропускал. Сам тренер ростовчан срывался на журналистах, которые поинтересовались, о чем он беседовал на повышенных тонах с арбитром.

Казалось бы, что случилась обычная ничья, а игра по содержанию была крайне далека от идеала. Но оптимальный рецепт "горячего" сработал: "Спартак", Карпин, судьи. В этом сезоне, лишенном для российских клубов еврокубков, приходится особенно тщательно потреблять внутренний продукт, скажем так. И градус страстей высок почти после каждой игры — не говоря уже о турах».