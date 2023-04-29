Грустный праздник. «Динамо» отметило столетний юбилей поражением от «Факела»

Воронежский «Факел» одержал победу над московским «Динамо» (2:0) в гостевом матче 25‑го тура РПЛ. Дубль за гостей оформил Георгий Гонгадзе (49‑я, 61‑я минута, с пенальти). При счете 1:0 арбитр Артем Галимов не засчитал гол полузащитника «бело‑голубых» Арсена Захаряна из‑за нарушения им правил. «Факел» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию и с 21 очком занимает 14‑е место в турнирной таблице, «Динамо» с 39 очками идет шестым. Игра была приурочена к 100‑летию со дня основания столичного клуба.

Возвращение Тюкавина

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«В первом круге “Факел” и “Динамо” выдали один из ярчайших матчей всего нынешнего чемпионата. Это была первая игра в рамках элитного дивизиона в Воронеже за 21 год, на трибунах царил невероятный праздник, и “огнеопасные”, как вы помните, заработали ничейный результат, уступая по ходу матча со счётом 1:3.

Наивно было рассчитывать на что, что игра этих команд в Москве получится сопоставимой по яркости. Но динамовцы в особенный для них день точно надеялись показать зрелищный футбол и добиться победного результата.

Хозяева подходили к отчётной встрече без кадровых потерь. Тюкавин, пропустивший матч в Санкт-Петербурге из-за болезни, вернулся в строй, а Сазонов отбыл дисквалификацию. У гостей в лазарете находились Шепилов и Марков, а Квеквескири отсутствовал по причине перебора жёлтых карточек.

Йоканович, что любопытно, не сделал изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против “Зенита”, хотя возвращение Сазонова в основную обойму после дисквалификации точно напрашивалось. Пятибратов, в свою очередь, совершил одну ожидаемую перестановку в стартовом сочетании по сравнению с игрой против “Оренбурга”. Дисквалифицированного Квеквескири сменил Мендель».

Славиша Йоканович Главный тренер «Динамо» Безусловно, это тяжелая ночь для меня лично, для игроков и для болельщиков. Сегодня в день 100‑летия клуба мы хотели порадовать всех победой. Но первый тайм получился рваным, ритм замедлялся постоянным остановками, это создавало разрозненность, и мы по ощущениям сыграли 15 минут, а не 45. Мы хотели перевернуть игру, бросили свежих игроков, но очень сложно взламывать команду, сидящую низким блоком. К сожалению, мы сегодня проиграли.

Тягостное зрелище

Автор Soccer.ru Сергей Иванов не впечатлен игрой бело-голубых в первом тайме юбилейного матча.

«Тренер "Динамо" Славиша Йоканович вряд ли очень много думал о символизме юбилея. Его мысли устремлены в будущее, которое для него конкретно очень туманно. Тучи над перспективами наставника сгущаются. Он, видимо, воодушевился некоторыми проблесками в игре своей команды против "Зенита", поэтому на матч с "Факелом" состав не поменял. Задумка не сработала. Все-таки "Факел" и "Зенит" кардинально разные соперники по тому подходу, который нужно применять в борьбе с ними.

А у "Динамо" в этом сезоне хроническая неспособность вскрывать плотную оборону. В первом тайме игры с "Факелом" это было продемонстрировано. Динамовцы владели мячом под 70 процентов времени, но как только добирались до чужой трети поля, утыкались в стену и топтались скромно перед ней, переминаясь с ноги на ногу. Воронежцы будто бы прекрасно это понимали, поэтому компактно выстраивались и пытались в меру своих скромных возможностей контратаковать.

Воодушевленные юбилейным настроем болельщики вряд ли хотели видеть именно такую возню от своих любимцев, которые вроде как должны были пылать особым азартом и мотивацией в такой день. Но сухим итогом первого тайма стали пять ударов хозяев против двух попыток "Факела". И ноль ударов в створ на двоих. Были еще неприятные нюансы. Например, ближе к концу стартовой половины встречи травму получил Нгамалё. А чуть ранее был отменен гол Смолова, поскольку в ходе розыгрыша в офсайде оказался Макаров. В целом же, несмотря на уже знакомые проблемы, "Динамо" не подавало признаков того, чем все обернется во втором тайме».

Дмитрий Пятибратов Наставник «Факела» В чем были сильнее? В реализации. Остальные вопросы дискуссионные, у нас был план на игру, мы ему следовали. Было понятно, что «Динамо» будет атаковать при своих болельщиках. Мы немного подзакрылись и ждали шанс на быстрых атаках и стандартах. Было достаточно моментов, могли еще забивать. «Динамо» тоже моменты создавало, хороший, плотный мужской матч. То, что мы два забили — в этом были лучше, чем «Динамо». Не думаю, что «Динамо» не вышло на второй тайм, первый тайм сложился не так, как они хотели. Не было острых моментов, они владели территорией. Мы были готовы к тому, что они начнут агрессивно, но мы не имели права просто ждать. Нам нужно было искать моменты, потому что в нашей ситуации в каждом матче надо забирать три очка. По результату — топ, качество игры тоже порадовало, но мы можем больше атаковать и больше времени проводить с мячом.

Дубль Гонгадзе и незасчитанный гол Захаряна

Автор «Чемпионата» Кирилл Закатченко считает, что быстрый гол «из раздевалки» повлиял на результат матча, а также отмечает неуверенное судейство Артема Любимова.

«В перерыве зрителей развлекали красочным лазерным шоу. Похоже, это совсем усыпило футболистов "Динамо". Бело-голубые проспали начало второго тайма, что привело к пропущенному мячу. Георгий Гонгадзе спокойно "расстрелял" ворота хозяев, а футболисты "Динамо" сыграли удивительно пассивно.

Почти сразу после этого мяч оказался в воротах "Факела", а завершающий удар нанёс Арсен Захарян. Гости набросились на арбитра Артёма Любимова, и тот отменил гол. Главный судья посчитал, что Захарян в завершающей фазе нарушил правила на Калинине. Помощники Любимова посмотрели эпизод и оставили решение в силе.

А потом "привёз" Александр Кутицкий. Динамовец в совершенно безобидной ситуации сыграл рукой в своей штрафной, хотя мяч вылетал за лицевую линию. Удивительно, но Любимов сначала показал на угловой, а пенальти поставил только после забега к монитору. К мячу подошёл Гонгадзе и спокойно переиграл Шунина.

Йоканович пытался изменить игру при помощи замен. На поле вышли Лука Гагнидзе, Константин Тюкавин и Вячеслав Грулёв, но на количестве голов это никак не отразилось. Более того, на последних минутах футболисты "Динамо" поругались прямо на поле».

Даниил Фомин Капитан «Динамо» Конечно, поговорили в раздевалке. Все расстроены. Все понимают, что так безвольно проигрывать дома нельзя. Будем готовиться. У нас пять матчей, чтобы исправиться перед болельщиками и закончить сезон на хорошем месте в таблице. Ситуация с Шуниным и Скопинцевым? Эмоции. Не хотели проигрывать, переживали. Серьезно готовились к игре. Может быть, где-то перегорели. Но не было такого, чтобы кто-то не хотел выиграть. Это эмоции, хотели выиграть в такой день. В команде не здоровая атмосфера? Это вообще не показатель. Было бы хуже, если бы все молчали и все безвольно играли. Все старались и создавали моменты. Сейчас будет хуже расстраиваться и играть хуже. Надо собраться и перебороть ситуацию и двигаться вперед,

Стычка Шунина и Скопинцева

Автор Sportbox.ru Марат Рамазанов на оставляет без внимания некрасивый инцидент на последних минутах матча на «ВТБ Арене»

«Роль антигероев примерили на себя динамовцы Антон Шунин и Дмитрий Скопинцев, которые умудрились устроить на поле потасовку друг с другом. Шла 83-я минута, "Динамо" уже уступало в счёте с разницей в два мяча, но теоретические шансы спасти встречу оставались. Вот только московской команде приходилось обороняться, а не планировать очередную атаку: "Факел" разыгрывал у ворот Шунина угловой.

Переиграть себя в третий раз страж ворот "бело-голубых" не дал, отразив сумасшедший удар Ильнура Альшина. Но уже в следующие секунды повёл себя некрасиво.

Выпустив эмоции в разговоре на повышенных тонах со своим одноклубником, проигравшим борьбу в эпизоде, Антон толкнул Скопинцева рукой в лицо. Если бы не вмешательство капитана команды Даниила Фомина, кто знает, во что в итоге могла перерасти эта стычка, ведь защитник тоже не против был ответить. Тут даже игроки "Факела" были поражены ситуацией, наблюдая за разбором полётов по горячим следам.

После матча член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин заявил, что будут сделаны выводы по этому эпизоду. А главный тренер "бело-голубых" Славиша Йоканович сказал, что футболисты уже успокоились и поговорили друг с другом. Фомин объяснил горячую беседу партнёров эмоциями и отметил, что было бы намного хуже, если бы они играли безвольно. Конфликт, к слову, затяжным не оказался — после неудачной игры в социальных сетях динамовцев появилось совместное фото Шунина и Скопинцева. "— Мы — команда! Трудности преодолеем!" — подписала пресс-служба "Динамо" фото с помирившимися партнёрами».

Йокановичу нечего делать в «Динамо»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер считает, что бело-голубым пора расставаться с сербским специалистом.

«У "Динамо", если не считать гола Захаряна, в основное время не помню ничего, кроме красивого обводящего удара Гладышева, который в прыжке вытащил из-под перекладины Свинов. В добавленное вратарь "Факела" уже спасал — после попыток Тюкавина и того же Гладышева. Но "Динамо" поздно очнулось.

Воронеж пластался, умирал, бросался под удары. И добился своего. Роль обслуживающего персонала в матче столетия его совершенно не устраивала. Да, владения у гостей было 30%, они играли чистым вторым номером, и с игровой точки зрения восхищаться тут нечем. Это, кстати, и из послематчевого интервью Пятибратова прослеживалось — главный тренер "Факела" был объективен. Но с точки зрения характера — просто красавцы.

Думаю, с Йокановичем и так все уже было ясно (помимо результатов — никакого прогресса по сравнению с осенью, отсутствие какого-либо внятного футбола), но если в клубе оставались даже какие-то минимальные сомнения, сегодня они исчезли. Он вообще не чувствует команду. Это ведь по ее умерщвленному нерву видно.

Календарь и таблица РПЛ

Вот вышел Тюкавин и, хоть и не забил, парой моментов показал, кто должен был играть в основе. Если главный тренер подобных вещей в такие дни не чувствует — ему нечего делать в команде. Это показало и послематчевое интервью Йокановича. Чистое "му-му". Вода. Ни о чем. Как и игра его Динамо».

Ретро-форма не помогла «Динамо»

Автор блога Россия-2023 Максим Полтавец хвалит ретрокомплект формы «Динамо», поскольку больше хвалить бело-голубых не за что.

«Сенсационная победа "Факела" 2:0 — первая гостевая для воронежской команды в этом сезоне РПЛ (до этого в 11 матчах было только 4 ничьи). Только вдумайтесь: последняя гостевая победа "Факела" в чемпионате России случилась во 2-м туре сезона-2001 (над "Аланией"). За 2 года до рождения Арсена Захаряна!

У "Динамо" в апреле всего одна победа за 6 игр (над "Пари НН") — зато были и вылет из Кубка России от "Акрона", и упущенная победа над "Спартаком". Высока вероятность, что эти результаты стоят работы тренеру Славише Йокановичу.

Если и было что-то хорошее в матче "Динамо", так это форма. Клуб заготовил красивый ретрокомплект — дизайн разработали Wildberries и Bosco.

На форме, вдохновленной 100-летней историей клуба, не было никаких спонсоров и знаков — только сине-белый комплект и позолоченные эмблема и номера-фамилии на спине. В "Динамо" перед матчем сказали, что спонсоры положительно встретили такую инициативу на один матч.

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Ретроформу можно было приобрести прямо на стадионе во время матча. Комплект продавали за 7000 рублей — стоит как и обычная форма "Динамо" этого сезона. Но победить даже в такой красоте не получилось».