Сенсационный «Акрон». Сказка тольяттинцев продолжается, сказка Абаскаля закончилась?

Московский «Спартак» на выезде проиграл тольяттинскому «Акрону» (1:2) в матче второго этапа полуфинала плей‑офф Пути регионов Кубка России. В составе победителей отличились Андрес Понсе (41‑я минута) и Никита Салтыков (45+1), гол «красно‑белых» забил Томаш Тавареш (78). На 23‑й минуте нападающий «Спартака» Кейта Бальде не реализовал пенальти. «Акрон» вышел в финал плей‑офф Пути регионов турнира. Действующий обладатель трофея «Спартак» завершил борьбу в Кубке России.

Экспериментальный состав «Спартака»

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой отмечает, что из-за травм и дисквалификаций красно-белые выставили на матч довольно экспериментальный состав.

«Вообще, перед поездкой "Спартака" в Жигулевск фанаты красно-белых имели поводы для беспокойства. Играть на искусственном газон представителя Первой лиги никому непросто. Да и "Акрон" уже ранее выбил из турнира трёх представителей РПЛ из Москвы — "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо". Прибавим сюда победу над "Аланией", которая тоже была фаворитом. В общем, "Акрону" было не привыкать к статусу аутсайдера.

Да и "Спартак", признаем честно, далёк от оптимальной формы. Да ещё и в Кубке России команда осталась без Александра Соболева и Шамара Николсона, устроивших рукопашную в мало что значащем матче с "Зенитом". К тому же, Селихов и Литвинов были дисквалифицированы, а Хлусевич, Мозес, Промес и Умяров — травмированы. Вдобавок, в старте не вышел Георгий Джикия, залечивающий травму. В общем, "Спартак" предстал в крайне экспериментальном составе, но вряд ли этот состав уступал "Акрону".»

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» С моей стороны было бы просто сказать, что мы вылетели из-за отсутствия Промеса, Джикии и Соболева. Отсутствие трансферов зимой? Представьте, что будет, если я скажу, что это тоже повлияло? Есть абсолютное доверие к тем игрокам, что есть у нас. Но бывают поражения, это часть футбола. Я не могу ссылаться на отсутствующих игроков.

«Акрон» владел преимуществом в начале матча

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отдает должное хозяевам, которые на старте поединка превосходили «Спартак» по игре и моментам.

«Команда Абаскаля тяжёло начала матч в Жигулёвске, теряла мяч на своей половине поля под давлением соперника. Гостям нужно было время, чтобы адаптироваться к атмосфере на крохотном стадиончике (вмещает всего 3000 зрителей), к искусственному газону, к менее широкому, пожалуй, полю, чем привыкли спартаковцы.

Атакующее трио Бальде — Игнатов — Зиньковский скучало без мяча, а "Акрон" создал два супермомента на исходе четверти часа после стандартов. Сперва фаворита из РПЛ простил Макаров, который свободно бил головой из убойной позиции — его прозевал, кажется, Тавареш. Ещё через минуту Максименко ошибся при ловле мяча, очевидно, из-за слепившего глаза солнца. Команду спас Дуарте, выбивший мяч с линии ворот.

Потом игроки "Спартака" более-менее адаптировались, гости смогли прижать хозяев к их штрафной. Интересно, что красно-белые сделали акцент на атаки через центр, полуфланги. Пытались выдёргивать опорников и центрбеков с их позиций, врываться в зоны».

Евгений Калешин Главный тренер «Акрона» Мы заслужили победу. Создали больше моментов. Кажется, что переиграли соперников, не оставляли им много зон. Пространство перед нашими воротами перекрыли. Если бы реализовали моменты — счет мог быть крупнее.

«Спартак» снова не реализовал пенальти

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев удивляется тому, как плохо у красно-белых обстоит дело с реализацией одиннадцатиметровых.

«И все же вряд ли даже самые пессимистично настроенные болельщики "Спартака" ожидали, что в матче с середняком первой лиги их команда будет выглядеть настолько плохо. За полтайма красно-белые в атаке не показали вообще ничего. А вот "Акрон" мог забить парочку. Сначала Максименко успел сложиться после углового, а затем мяч с ленточки выбил Дуарте, исправив ошибку своего вратаря.

Правда, едва ли не первый подход "Спартака" к чужим воротам обернулся пенальти. Тут все без вопросов: Зобнина сбили, когда он уже был готов пробить буквально с нескольких метров. Но Бальде не переиграл Волкова, и "Спартак" довел ситуацию с пенальти до абсурда — три нереализованных из четырех за две игры. Нарочно не придумаешь.

Очередной загубленный пенальти вернул "Спартак" в состояние растерянности, которое уже становится привычным этой весной. "Акрон" прочувствовал это и до перерыва забил два мяча, оба головой после фланговых подач. Героями Жигулевска стали Понсе и Салтыков».

Алексей Власов Генеральный директор «Акрона» Нет слов! Мы даже не можем пока осознать. Что это было? Все бились до конца, все боролись, и мы показали наш дух! Наше желание, дух и командная работа показали, что мы можем справиться даже с таким соперником. Мы счастливы. Будем стремиться ради наших болельщиков и клуба. Мы пока ничего не знаем о наших будущих соперниках, но мы уже горды своей командой! Мне даже сложно передать слова.

Неистовый Евгений Калешин

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Пожидаев выделяет наставника тольяттинской команды, чей план на игру сработал полностью.

«За всю свою карьеру футболиста нынешний наставник "Акрона" особыми эмоциями не выделялся. Упёртый был и цепкий, мастеровитый, но не эмоциональный. А вот в роли наставника просто горит на работе, как принято в таких случаях говорить. Он перекрикивал бушующий стадион, подсказывая подопечным, куда надо бежать и что делать. В какие-то моменты на такой волне общался со своим помощником, что казалось драки не избежать.

Понятно, что это впечатления со стороны. И какая же разительная разница между эмоциями наставника и его подопечных. Волжане не паниковали даже в концовке, когда красно-белые устроили натуральный штурм владений Волкова. На протяжении всего игрового времени лишь считанное количество раз защитники играли на вынос. В остальных случаях это был первый пас в атаку. Хозяева позволяли себя даже обыгрываться назад, чтобы не потерять мяч и иметь возможность разбежаться под заброс в центр.

И это было самым удивительным впечатлением от поединка. И эта невероятная уверенность в своих возможностях, и вера в правильность тактики, которую ставит Калешин, и привела к сенсации. "Спартак" хорошо провёл вторую половину первой половины игры, но в концовке слишком рано красно-белые начали посматривать на секундомер. За пять минут Максименко дважды доставал мяч из своих ворот. И это ещё хорошо, поскольку хозяева могли забивать как минимум дважды».

Георгий Джикия Капитан «Спартака» Мы проиграли «Акрону», не надо искать никаких отговорок. Недооценка соперника? Такого не было. Наоборот, тщательно разбирали, знали все их сильные стороны. Так произошло. Разбирали их атаки с флангов, так они и забили два гола.

«Спартак» без настроения и ошибки Денисова

Автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин сетует на недонастрой красно-белых в кубковом матче.

«Создавалось полное впечатление, что "Спартак" приехал на этот кубковый матч не просто без настроения, но и, что куда важнее, без понимания того, как надо было играть в этой встрече. И это уже вопрос не только к футболистам, но и к тренерскому составу. Да, я понимаю, что в команде много дисквалифицированных и травмированных футболистов и с ними основной состав мог бы выглядеть совсем по другому.

Но, во-первых, "Акрон" тут ни при чем, а во-вторых, у "Спартака" вполне хватает и других квалифицированных футболистов, чтобы успешно противостоять середняку Первой лиги. Пусть даже так успешно играющему в нынешнем розыгрыше Кубка.

Не скажу, в какой ритм в итоге затащил "Акрон" спартаковцев, только хозяева действительно выглядели в этот день хозяевами, успешно обороняясь и очень опасно контратакуя. Оборона "Спартака" при этих контратаках выглядела часто весьма растерянно.

Особенно слабо выглядел Денисов, который в обеих голевых ситуация, когда "Акрон" забивал, выступал в роли постороннего наблюдателя, хотя и находился совсем рядом от бьющего. Денисов можно сказать провалил первый тайм, был после перерыва сразу же заменен, но и его партнеры выглядели если и лучше, то совсем ненамного.

Главный тренер спартаковцев Абаскаль выглядел на бровке эмоционально, только создавалось впечатление, что его план на игру явно не срабатывал».

Сергей Волков Вратарь «Акрона» Нет, я не герой. От отбитого пенальти получил эйфорию. Поймали кураж. Классно! Я и до игры думал, что мы выиграем, но были минимальные сомнения.

Очередной московский скальп для «Акрона»

Автор «Спорта день за днем» Александр Ганаев фиксирует, что красно-белым не удалось переломить ход матча и во втором тайме.

«Во второй половине матча "Спартак", конечно, перестроился, но какой-то сиюминутной выгоды от этого не получил. Наоборот, контрвыпады "Акрона" стали еще острее, и в первые 10 минут второго тайма красно-белые могли устроиться на 0:3, но Александр Максименко раз за разом выручал свою команду.

Лишь после 75 минуты "Спартаку" удалось создать у ворот Волкова хоть какую-то остроту, во многом из-за того, что команда Абаскаля окончательно перешла на навал. Очередная подача Зиньковского перелетела всех, и Томас Тавареш, поймав мяч влет, вколотил его в дальний угол ворот.

Как такового штурма ворота "Акрона" у "Спартака" не вышло: коллектив Евгения Калешина грамотно применял футбольные хитрости сбиванием темпа и задержками времени. Клуб из Жигулевска сотворил очередную сенсацию и вышел в финал Кубка России Пути регионов.

А "Спартак" продолжает свою неудачную весну. Если во время зимнего перерыва казалось, что во второй части сезона красно-белые поборются с "Зенитом" в гонке РПЛ и будут главными фаворитами Кубка России, то теперь команда Абаскаля упустила шанс защитить титул и совсем не факт, что финиширует в тройке РПЛ».

Дмитрий Азаров Глава Самарской области «Акрон» пишет историю! Повержен еще один топ‑клуб российского футбола. Блестящая игра, сложная, интересная! Мастерство, самоотдача, настрой на победу позволили команде заслуженно обыграть действующего обладателя Кубка России. Наши ребята снова доказали, что для команды нет авторитетов. Уверен, сегодня настоящий праздник не только для болельщиков Жигулевска и Тольятти, но и многих жителей региона!

«Спартак» поставил себе пятно на репутации

Автор Soccer.ru Вадим Багров отдает должное «Акрону» и критикует красно-белых за безвольную игру с аутсайдером.

«Калешин не вывел "Балтику" в РПЛ, не выведет клуб из самарской области. Но после нового успеха попадет в клуб Премьер-Лиги. И если ему дадут время, то получат толковый коллектив. Никакой паники у хозяев поля не было. Зажевали матч. Игра не смотрелась намного ярче, когда "Спартак" сократил отставание. Скорости на пределе не включили.

Болельщики футбола из прошлого называли разгромленные команды "припухшими". "Спартак" по счету не разнесли, но фаворит припух так, что не скоро забудут. Сейчас мир серьезной богатой команды РПЛ, если ее зовут не "Зенит", сводится к дерби, если они есть, к матчам против Семака и к поединкам в Кубке России. Когда дают вторую жизнь, то надо ценить новый формат турнира. Абаскалю достался единственный участник соревнования из низшей лиги, самый скромный из всех.

Сегодня стоило побеждать. Забить с пенальти, добавить во втором тайме для верности еще один гол. Вместо этого Дуарте, который пошел в атаку после перерыва, Денисов, Мартинс и Пруцев, Игнатов и Чернов поставили пятно на репутации. Футбол — крутая штука, раз "Акрон" может обыграть "Спартак". Долгое время аутсайдер выходил из обороны через пас, а не вынос мяча куда подальше. Солидная команда на поле была, но не в белой форме. "Спартаку" достался белый флаг.

Неловко вспоминать, но Абаскаль громил "Зенит" в этом сезоне Кубка. Столько усилий, нервов — знаменитая драка, и надежд после победы год назад, а в финал Пути регионов прошел скромнейший клуб. Поздравляем команду, тренера, фанатов и весь город. Результат заслуженный, невзирая на затяжку времени в конце. Калешин снова бьет москвичей, спасает Кубок России от предсказуемости».

Павел Морозов Президент «Акрона» Очень важный день в истории города. Если через пятьдесят или семьдесят лет начнут писать историю Жигулевска, я думаю, одна из глав будет посвящена футбольному клубу «Акрон». В том числе — этой победе. По-моему, это рекорд кубковых противостояний. Наш клуб выбил четыре московские команды благодаря хорошей и качественной игре, отличному тренеру. Мы очень этому рады. Команда выглядит, как команда. Настраивается на каждую игру. Первый тайм вы видели. Мы отлично играли. Во втором тайме, безусловно, силы кончились. В каких-то моментах дотерпели. Было преимущество «Спартака». Какие теперь цели? Идти дальше, завоевывать Кубок. А какие могут быть цели? По крайней мере, будем стараться. В каждой игре бороться, в каждой игре настраиваться.

«Спартак» поторопился с продлением Абаскаля?

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что вылет «Спартака» из Кубка России может сказаться на судьбе испанского специалиста.

«Тема будущего испанца действительно становится все актуальнее. Хотя всего два месяца назад продление контракта с Абаскалем выглядело максимально логичным. "Спартак" гнался за "Зенитом" в РПЛ, при этом отправив питерцев в Путь регионов в Кубке. Плюс привлекательный футбол, от которого болельщики ловили кайф. Казалось, красно-белые неожиданно поймали золотую рыбку.

Однако весна для тренера получается убийственной. Всего одна победа (над кризисным "Торпедо") в последних семи встречах, двойной вылет в Кубке (от "Урала" из Пути РПЛ, затем "Акрона" в Пути регионов) — это провал. Пропавшие эмоции и унылая игра. О погоне за "Зенитом" никто давно не заикается — не вылететь бы из тройки.

Есть четкое ощущение, что Абаскаль просчитался с подготовкой. На сборах спартаковцы в отличном стиле заняли 1-е место на товарищеском турнире, после рестарта проехались катком по "Локомотиву" в Кубке, а затем как отрезало.

Прошли пик? Физически коллектив выглядит слабенько — выносливости на 90 минут хватает, но нет взрыва, резкости. Поверишь и в слухи, что Гильермо вскружили голову осенние успехи, что контакт с раздевалкой уже не так хорош — отсюда нет заряженности».