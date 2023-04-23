Изидор доставляет. «Локомотив» в меньшинстве лишил ЦСКА победы

Московский ЦСКА упустил домашнюю победу в матче 24‑го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1). Автором первого мяча на 22‑й минуте стал нападающий ЦСКА Антон Заболотный. От поражения гостей спас гол форварда Вильсона Изидора на 87‑й минуте. На 20‑й минуте из‑за травмы был заменен полузащитник «Локо» Сергей Пиняев. Вышедший вместо него защитник Марио Митай получил две желтые карточки в первой половине встречи и был удален с поля. ЦСКА набрал 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Локомотив» остался на 10‑й строчке в РПЛ (29 очков).

ЦСКА без Мойзеса, дебютант «Локо» Щетинин

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«В первом круге ЦСКА обыграл “Локомотив” на “РЖД Арене” со счётом 1:0 благодаря голу Медины. Но тогда “железнодорожники” были совсем другой командой. Перед нынешним дерби было сложно определить фаворита, так как оба коллектива находились в прекрасной форме. К отчётной встрече хозяева подходили с двумя потерями в лице травмированного Зайнутдинова и Мойзеса, у которого родилась дочь, и клуб отпустил защитника в Бразилию.

У гостей в лазарете уже давно находятся Конти, Кузьмичёв и Фассон, а вот дисквалификация Карпукаса виделась очень серьёзной проблемой для “железнодорожников”. Команда Галактионова здорово выступает весной не только благодаря яркой игре футболистов группы атаки, но и отлично взаимодействующей в центре поля связке Баринов-Карпукас, проделывающей огромный объём работы. Честно говоря, равноценной замены Артёму в нынешнем составе “Локомотива” просто-напросто нет. Зато в строй у “железнодорожников” вернулся Пиняев, не игравший в Оренбурге из-за недомогания.

Федотов сделал два изменения в стартовом составе по сравнению с кубковым матчем против “Урала”. Вместо Мойзеса и Карраскаля с первых минут появились Набабкин и Медина. Тренерский штаб армейцев удивил решением поставить Медину на позицию левого латераля, а Обляков, для которого эта роль более привычная, расположился справа в атакующей тройке.

Календарь и таблица РПЛ

Галактионов, в свою очередь, также совершил две перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Оренбурга”. Карпукаса и Митая сменили Михаил Щетинин и Пиняев. Появление семнадцатилетнего хавбека стало большим сюрпризом. Для Щетинина это был лишь второй выход на поле в текущем чемпионате и дебют в стартовом составе».

Михаил Галактионов Главный тренер «Локомотива» Мы готовились к стандартным положениям. Очень рады, что они принесли нам результативное действие. Что касается игры, то в первом тайме не имеем права так выступать. Соперник выглядел более цельно. Самое главное, что во втором тайме нам нечего было терять, шли вперед, сзади появлялись свободные зоны. Та самоотдача и вера ребят в результат воздается. Очень рады за ребят. Удаление раннее спутало нам все карты. Рассчитывать на контригру с большим количеством ударов было сложно. Психологический момент, стали подсаживаться. Удаление Митая — неправильный выбор позиции.

Четвертый гол Заболотного

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов сочувствует вингеру «Локомотива» Пиняеву, который, не успев вернуться в строй, сразу получил травму.

«ЦСКА с "Локо" зарубились с первых минут — как в настоящем дерби! Игра увлекала. Уже в самом дебюте Щетинин мог стать автором голевой передачи, сделав два классных действия в одном эпизоде: выцарапал мяч у Зделара и отправил передачей Пиняева к воротам Акинфеева. Вингер убежал от Роши, но после его удара и рикошета от ноги защитника мяч попал в штангу. Тут армейцам повезло.

А после этого доминировала команда Владимира Федотова. "Локо" было тяжело справляться с быстрыми ответными атаками красно-синих и стандартами. ЦСКА атаковал ворота Лантратова при первой возможности — несколько ударов хозяева нанесли из-за штрафной. Пиняев добросовестно отрабатывал в обороне — садился глубоко, закрывая правого вингбека армейцев Гаича. Сергей молодец, но, кажется, по такой игре ему было бы лучше располагаться выше под Дзюбой, чтобы использовать свою сумасшедшую скорость для контрвыпадов на свободном пространстве. Впрочем, тренеру виднее.

Потом Галактионов перебросил Пиняева направо, очевидно, чтобы тот подёргал Медину: парагваец неожиданно исполнял роль левого вингбека, а Обляков вышел на этот раз в атакующей тройке. К сожалению, дуэль Пиняева и Медины завершилась очень быстро, так как Сергей был заменён из-за травмы задней поверхности бедра.

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ЦСКА реализовал игровое преимущество в середине тайма. Обляков доказал, что Федотов правильно поступил, оставив его в группе атаки: Иван забрал важнейший подбор и забросил мяч в штрафную на Заболотного. Антон вторым касанием забил из-под Щетинина — уже четвёртый свой гол в 2023 году».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Хотели усилить атакующую игру на фланге. Отталкивались от его возможностей, мастерства. Думаю, это принесло нам дивиденды. Сам мог забить, партнерам давал шансы. Динамичная, хорошая игра от него. Хотел бы выделить всю команду: мы доминировали и в равных составах, гол забили в равных составах. Не думаю, что нам надо быть разочарованными. Да, мы потеряли очки. Но я хотел бы, чтобы команда играла, создавала. К сожалению, она не смогла забить такой важный второй гол. Скажу простую вещь: мы отдаем должное сопернику, они сражались до конца. Верили в свой успех. А мы не реализовали моменты… «Локо» не прогнулся, бился из последних сил и рисковал.

Удаление Митая и срыв Дзюбы

Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский фиксирует преимущество ЦСКА, которое могло обернуться крупной победой армейцев.

«После пропущенного мяча железнодорожники задвигались и смогли несколько раз вывести Дзюбу на ударную позицию. Однако точных ударов у Артема не получалось. Был шанс забить второй и у Заболотного, однако в по-настоящему голевом эпизоде форвард очень странно распорядился мячом: вместо того, чтобы спокойно прошить Лантратова по аналогии с первым мячом, зачем-то ткнул с носка в ближний угол. Естественно, голкипер справился.

Но главным действующим лицом первого тайма стал Митай. Албанец вышел на поле на 20-й минуте, а на 40-й уже получил вторую желтую карточку. Оба раза защитник "Локо" срывал опасные атаки ЦСКА. Сергей Карасев сработал безупречно и отправил грубияна в раздевалку. Градус игры после удаления сразу поднялся. Даже Дзюба, по большей части ходивший пешком, завелся и по-хоккейному жестко срубил Федора Чалова в концовке тайма.

На второй тайм Галактионов выпустил Константина Марадишвили вместо Михаила Щетинина. Увы, атаку железнодорожников это не сильно взбодрило. Довести дело до удара так и не получалось, а соперник отлично пользовался свободными зонами, образовавшимися с уходом Митая. ЦСКА регулярно входил в штрафную "Локо", и если бы "красно-синие" были чуть порасторопнее, счет стал бы разгромным».

Илья Лантратов Голкипер «Локомотива» Важно было не проиграть. Хочется продолжать в том же духе, набирать как можно больше очков, быть выше в турнирной таблице. Безусловно, есть мотивация оказаться как можно выше в турнирной таблице. Если до начала весенней части отрыв был большой, то сейчас надо быть как можно выше. Было проще сохранять концентрацию, потому что понимал, что будут моменты у наших ворот. С этим проблем никаких не было.

Изидор удачно заменил Дзюбу

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов хвалит матч-менеджмент наставника «Локомотива», чья замена в концовке матча спасла железнодорожников от поражения.

«А "Локо" перестроился на акцентированные контратаки, но армейцы в большинстве их легко щелкали. В первые полчаса второго тайма красно-синие дали слабину лишь раз, когда защитник гостей Егор Погостнов решил подключиться к атаке и не попал по мячу в метре от ворот Акинфеева.

ЦСКА наиграл на два гола по всем критериям — и по визуальному восприятию игры, и по голевым моментам, и по xG. Но "Локо" выстоял и даже в меньшинстве до самого эндшпиля оставался в игре. А на 77-й минуте произошла важнейшая перестановка: Изидор заменил Дзюбу.

Как известно, француз долго лечился и зимой вообще должен был перейти в "Лион", но из-за сорванного медосмотра остался в "Локомотиве". Все это время форвард продолжал восстанавливаться, и о нем многие даже забыли, но вот он вышел на поле и спас красно-зеленых от поражения. Единственный угловой "Локо" в матче привел к голу Изидора — 1:1.

Только после этого ЦСКА понял, что забивать надо было раньше. Но время уже ушло, так что армейцы остались с ничьей. А "Локомотив" далеко не в первый раз в этом сезоне проявил характер и ушел от поражения».

Наир Тикнизян Защитник «Локомотива» Как получилось отыграться? До сих пор сам не могу найти ответ на этот вопрос. Считаю, что нам просто воздалось за то, что каждый из нас, кто остался на поле, выкладывался на сто процентов. Такие матчи действительно сложно даются. Оставаясь в меньшинстве, нужно понимать, что надо много бегать, делать черновой работы и, дай Бог, нам повезет. В конце это и случилось. Почему у ЦСКА практически не было моментов после удаления? Потому что мы играли за себя и за того парня, уровень ответственности возрастал с каждой минутой все больше и больше, потому что сил оставалось меньше. Очень важно было оставаться сконцентрированным весь матч. После удаления всегда стараешься играть еще лучше, чем до него.

Обидная ничья для ЦСКА

Автор Bobsoccer.ru Максим Квятковский огорчен, что армейцы потеряли очки, хотя доминировали по игре.

«ЦСКА играл так, что любо-дорого было смотреть. Владимир Федотов, думается, удивил оппонента, определив на левый край Медину. Тот показал себя молодцом. Хотя это относится ко всей команде!

Армейцы комбинировали, плели кружева, их игра смотрелась на одном дыхании. ЦСКА забил красивый гол. Отлично разыграли, и Антон Заболотный здорово завершил, зряче пробив в дальний угол. Сколько раз армейцы могли увеличить преимущество! Били мимо, выручал Лантратов, в общем, второй гол никак не шел в ворота "Локомотива", хотя ЦСКА давно на него наиграли.

В результате пропустили — после стандарта. Пресловутая реализация подвела во втором матче подряд. Жаль терять очки, тем более, что конкуренты, не показывая симпатичной игры, выжимают максимум из минимума. ЦСКА выглядит лучше по качеству, но вторую игру подряд на неделе не выигрывает».

«Локо» доказал — безвыходных ситуаций не бывает

Заместитель шефа отдела футбола«Спорт-Экспресса» Леонид Волотко хвалит характер игроков «Локомотив», считая, что гости превзошли в этом компоненте армейцев.

«Концовка в исполнении "Локомотива" — лучший пример для всех, кому кажется, что ситуация безвыходная. Травма ведущего исполнителя, быстрое удаление и сломанная с точки зрения тактики игра — не повод сдаться и жаловаться на обстоятельства. Красно-зеленые образцово дотерпели и выжали максимум из дерби, которое складывалось для них совсем не по плану.

Учитывая, что "Локо" уже ни за что не борется, такая развязка даже ценнее рядовой победы, пусть и в статусной встрече. Еще осенью эту команду избивали середняки и аутсайдеры, а все вокруг были уверены — кризис придется разгребать годами. Но Галактионов за одну зиму сколотил банду, которая выдает лучшую серию после рестарта и вытаскивает мертвые матчи в момент, когда в нее уже никто не верит.

Да, ЦСКА идет в таком же графике, но в плане характера армейцам есть чему поучиться».