Бенефис Малкома. «Зенит» отомстил «Динамо» за вылет из Кубка России

Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» (3:1) в домашнем матче 24‑го тура РПЛ. В составе победителей дубль оформил Малком (45+1- я минута, с пенальти, 68), на 87‑й минуте отличился Андрей Мостовой. У «бело‑голубых» гол забил Даниил Фомин (80). «Зенит» набрал 58 очков и увеличил отрыв от идущего вторым «Ростова» (46). «Динамо» с 39 очками располагается на пятой строчке.

«Зенит» — во всеоружии, «Динамо» без Сазонова

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«Помимо недавнего кубкового матча, “Зенит” и “Динамо”, разумеется, уже сыграли друг с другом в Москве в первом круге чемпионата, и тогда петербуржцы одержали убедительную победу — 2:0. Похожего исхода большинство специалистов ожидало и от противостояния этих команд в Санкт-Петербурге. Всё-таки в кубковом матче у петербуржцев не участвовали Малком и Барриос, и их отсутствие сильно сказывалась на целостности игры команды Семака.

Ко встрече с динамовцами в чемпионате сине-бело-голубые подходили без кадровых потерь. Родригао вернулся в строй после травмы, но не попал в стартовый состав. У москвичей по причине дисквалификации отсутствовал Сазонов. Потеря Сабы была очень важной для столичного клуба. Центр обороны является уязвимым местом бело-голубых, и отсутствие Сазонова сильно било по качеству оборонительной линии динамовцев, так как за ним и Фернандесом у “Динамо” нет надёжных опций в эту позицию. А незадолго до начала матча появилась информация об отсутствии Тюкавина из-за болезни. Потеря Константина, находящегося в очень хорошей форме, сильно била по атакующему потенциалу команды Йокановича.

Семак сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с матчем против “Ростова”. Вместо Мостового с первых минут появился Кузяев. Далер привычно расположился в тройке полузащитников, а Клаудиньо занял место на левом фланге атаки. Йоканович, в свою очередь, совершил две перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Пари НН”. Сазонова и Тюкавина сменили Майсторович и Смолов».

Сергей Семак Главнй тренер «Зенита» Первый гол не предопределил, а скорее раскрыл игру. «Динамо» нужно было атаковать большими силами. В первом тайме они пытались прессинговать, мы хорошо выходили из‑под прессинга. Они садились за линию мяча почти всей командой, свободных зон было не так много до перерыва. После гола появились зоны, игра пошла повеселее, во втором тайме были хорошие моменты. Забили, могли еще забить. Нам было приятнее играть, болельщикам — смотреть на игру на встречных курсах. Хороший трудовой матч, поздравляю с заслуженной уверенной победой.

Мотивированный «Зенит»

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин считает, что в отсутствии реальной конкуренции, питерский клуб на ходу придумывает себе необязательные задачи.

«Это был один из последних матчей сезона для "Зенита" с реальной мотивацией. Понятно, что до чемпионства она полностью не исчезнет, но здесь особенный случай. Именно "Динамо" в середине марта выбило петербургскую команду из Кубка России.

Кто-то, возможно, подумает, что трофей для действующих чемпионов не особо важный. В обычное время — да. Но в период бана он приобретает особую значимость. Плюс у "Зенита" только один Кубок при Семаке. Так что вылетать из этого турнира было особенно неприятно. И реабилитироваться за упущенный трофей было очень важно.

"Зенит" традиционно забрал мяч и территорию с первых минут. Но до опасных моментов почти не доходило. У "Динамо" получилось выключить Малкома. Кассьерра прятался от передач. Куда-то пропал обычно активный Далер Кузяев. В первые полчаса игра хозяев свелась либо к навесам, которые без особых проблем разбирали защитники, либо к дальним ударам. Несколько раз получилось интересно, но не очень сложно для Шунина».

Славиша Йоканович Наставник «Динамо» Как ожидалось, «Зенит» достаточно быстро играл, но мы провели неплохо первый тайм. Нельзя сказать, что у соперника много получалось и они создавали много моментов, у нас они тоже были. Пропущенные два мяча — это наши ошибки. За исключением второго гола, там индивидуальное мастерство соперника сыграло. Не могу сказать, что сегодняшний результат несправедливый. И сегодня, и в кубковой игре было много схожих моментов.

Высокий прессинг гостей

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что инициативой в начале матча владели динамовцы, хотя и не сумели преобразовать ее в какое-то преимущество.

«Тактика тоже была подкорректирована. В Ростове-на-Дону "Зенит" отказался от выхода из обороны через короткий пас из-за высокого прессинга команды Валерия Карпина, но "Динамо" не так часто давит соперника в чужой штрафной, так что хозяева начинали матч привычными розыгрышами с ближним.

Однако Йоканович явно попросил своих футболистов поддавливать Ренана, Чистякова и Кержакова, но пользы извлечь динамовцы из этого не смогли.

Вообще от "Динамо" можно было ждать такого же активного начала, как в мартовской кубковой встрече, когда действия Нгамале привели к голу на первой минуте. И Фомин неплохо бил примерно с той же точки, но Кержаков справился с ударом, пусть и не слишком уверенно.

У "Зенита" довольно долго ударов не было совсем — только попытка Кассьерры в середине первого тайма разбавила молчание. Забить могли и Малком, и Клаудиньо, но и "Зенит" едва не пропустил — Ренан уже не первый раз замешкался под давлением и потерял мяч, а открыть счет Макарову не позволил Чистяков».

Антон Шунин Вратарь «Динамо» Думаю, мы в целом достаточно неплохо играли, хорошо перестраивались, разыгрывали. Не сказать, что контролировали игру, но при этом «Зенит» — сильный соперник, а у нас много что получалось. Были неплохие подходы, хотя до опасных моментов не доходило. По крайней мере, сейчас не помню, надо пересмотреть. Во втором тайме подустали, раскрылись, потому что уже проигрывали, забили, один мяч отыграли и побежали впереди. Пропустили третий мяч в концовке, смысла обороняться уже не было. Либо 1:3 проиграть, либо иметь шанс забить еще один мяч и сравнять

Малком переиграл Шунина

Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов выделяет бразильского форварда «Зенита», который по итогам матча стал единоличным лидером бомбардирской гонки РПЛ с 18 голами.

«Болельщики "Зенита" весь тайм терпели с любовью в ожидании 11-метрового — тренда дня в РПЛ (до начала матча "Зенит" — "Динамо" в субботних матчах лиги было пробито уже 6 одиннадцатиметровых — по три в матчах "Химки" — "Торпедо" и "Факел" — "Оренбург"). И дождались: седьмой пенальти дня случился на "Газпром Арене".

Незадолго до перерыва защитник москвичей Эли Даса выставил ногу перед Малкомом и сбил русского бразильца в штрафной площади. Главный арбитр встречи Виталий Мешков тут же показал на точку. Малком не упустил возможность забить 17-й гол в РПЛ, и первый из них — с пенальти, идеально уложив мяч в угол, несмотря на то, что Шунин угадал направление удара.

Преимущество "Зенита" по итогам первых 45 минут подтвердилось и статистикой: хозяева чаще соперника владели мячом (66% против 34%), били по воротам (6:3, 3:1 в створ, 4:1 из пределов штрафной площади), а также были точнее в передачах (87% против 72% у "Динамо")».

Даниил Фомин Полузащитник «Динамо» Было желание и была надежда, потому что оставалось время. Были подходы. Но в итоге мы ошиблись и закончили 1:3. Почему не получилось в первом тайме забить? Потому что не забили. Не знаю. Будем работать на тренировках. По ощущениям равная игра была. И большая разница, при каком счете уходить на перерыв — 0:0 или 0:1. Поэтому сами себе пенальти привозим, потом исполнительское мастерство и уже пришлось отыгрываться. Сегодня так, будем работать. Считаю, что второй тайм хорошо провели. Не бросили весла, руки. Что-то получалось, что-то нет. Желание было, играли более менее качественно.

«Зенит» заманил «Динамо» в ловушку

Автор Bobsoccer.ru Алексей Андрианов отмечает, что второй гол Малкома раскрыл игру и стал приговором для «Динамо».

«Вскоре после перерыва зенитовцы на какое-то время отдали инициативу, которой, впрочем, динамовцы распорядиться не смогли — попытки перейти в давление оказались менее эффективными, чем в недавнем кубковом поединке. В итоге "Зенит" заманил соперника в ловушку, грамотно воспользовавшись освободившимися зонами.

Роскошный гол Малкома не только поставил гостей на грань катастрофы, но и окончательно раскрыл игру: динамовцы со свежими Гагнидзе и Грулевым побежали отыгрываться, зенитовцы поймали кураж и усилиями Мостового и Кассьерры создали еще несколько опасных моментов у ворот Шунина.

"Динамо" хватило лишь на один ответный мяч Фомина (в Кубке бело-голубые тоже один раз поразили ворота "Зенита"), однако визуально "Зенит" был сильнее соперника больше, чем на один мяч. 3:1 (блестяще, Андрей Мостовой!) — именно тот результат, который на сегодняшний день объективно характеризует соотношение сил.

В перспективе у "Динамо" может получиться неплохая команда, через пару лет способная составить конкуренцию "Зениту". Но не сейчас: петербуржцы после потери очков в Ростове-на-Дону одерживают важную победу и продолжают рваться к заветному золоту».

Индивидуальный класс лидеров

Автор Soccer.ru Вадим Багров фиксирует очевидное — «Зенит» на голову превосходит соперников по классу исполнителей.

«Пожалуй, по уровню Барриос, Малком и Сантос даже слишком хороши для РПЛ без еврокубков. В идеальном мире, где каждый на своем месте, они должны играть в топ-5 и Лиге чемпионов.

Но тоже не всегда работали одинаково, то есть проходят путь по дуге развития. У Малкома 18 забитых мячей в РПЛ, хотя за все сезоны до этого забил лишь пятнадцать.

Причину рвения понимаем. Бразилец хочет в серьезную команду с местом в Лиге чемпионов. А пока Семак снимает сливки с мастерства футболистов.

"Зенит" заслужил чемпионский титул. Попытаются обыграть "Спартак" через тур, а сегодня разобрались с "Динамо". Пришлось выждать на старте поединка, но во втором тайме было очевидно, что дело не только в ошибке соперника с пенальти.

У Семака самая сильная команда чемпионата. Единственный их грех, что вылетели из Кубка. Хотя за то поражение как раз сегодня и отомстили».