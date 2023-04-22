Бенефис Малкома. «Зенит» отомстил «Динамо» за вылет из Кубка России

«Зенит» — во всеоружии, «Динамо» без Сазонова
Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.
«Помимо недавнего кубкового матча, “Зенит” и “Динамо”, разумеется, уже сыграли друг с другом в Москве в первом круге чемпионата, и тогда петербуржцы одержали убедительную победу — 2:0. Похожего исхода большинство специалистов ожидало и от противостояния этих команд в Санкт-Петербурге. Всё-таки в кубковом матче у петербуржцев не участвовали Малком и Барриос, и их отсутствие сильно сказывалась на целостности игры команды Семака.
Ко встрече с динамовцами в чемпионате сине-бело-голубые подходили без кадровых потерь. Родригао вернулся в строй после травмы, но не попал в стартовый состав. У москвичей по причине дисквалификации отсутствовал Сазонов. Потеря Сабы была очень важной для столичного клуба. Центр обороны является уязвимым местом бело-голубых, и отсутствие Сазонова сильно било по качеству оборонительной линии динамовцев, так как за ним и Фернандесом у “Динамо” нет надёжных опций в эту позицию. А незадолго до начала матча появилась информация об отсутствии Тюкавина из-за болезни. Потеря Константина, находящегося в очень хорошей форме, сильно била по атакующему потенциалу команды Йокановича.
Семак сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с матчем против “Ростова”. Вместо Мостового с первых минут появился Кузяев. Далер привычно расположился в тройке полузащитников, а Клаудиньо занял место на левом фланге атаки. Йоканович, в свою очередь, совершил две перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Пари НН”. Сазонова и Тюкавина сменили Майсторович и Смолов».
Мотивированный «Зенит»
Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин считает, что в отсутствии реальной конкуренции, питерский клуб на ходу придумывает себе необязательные задачи.
«Это был один из последних матчей сезона для "Зенита" с реальной мотивацией. Понятно, что до чемпионства она полностью не исчезнет, но здесь особенный случай. Именно "Динамо" в середине марта выбило петербургскую команду из Кубка России.
Кто-то, возможно, подумает, что трофей для действующих чемпионов не особо важный. В обычное время — да. Но в период бана он приобретает особую значимость. Плюс у "Зенита" только один Кубок при Семаке. Так что вылетать из этого турнира было особенно неприятно. И реабилитироваться за упущенный трофей было очень важно.
"Зенит" традиционно забрал мяч и территорию с первых минут. Но до опасных моментов почти не доходило. У "Динамо" получилось выключить Малкома. Кассьерра прятался от передач. Куда-то пропал обычно активный Далер Кузяев. В первые полчаса игра хозяев свелась либо к навесам, которые без особых проблем разбирали защитники, либо к дальним ударам. Несколько раз получилось интересно, но не очень сложно для Шунина».
Высокий прессинг гостей
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что инициативой в начале матча владели динамовцы, хотя и не сумели преобразовать ее в какое-то преимущество.
«Тактика тоже была подкорректирована. В Ростове-на-Дону "Зенит" отказался от выхода из обороны через короткий пас из-за высокого прессинга команды Валерия Карпина, но "Динамо" не так часто давит соперника в чужой штрафной, так что хозяева начинали матч привычными розыгрышами с ближним.
Однако Йоканович явно попросил своих футболистов поддавливать Ренана, Чистякова и Кержакова, но пользы извлечь динамовцы из этого не смогли.
Вообще от "Динамо" можно было ждать такого же активного начала, как в мартовской кубковой встрече, когда действия Нгамале привели к голу на первой минуте. И Фомин неплохо бил примерно с той же точки, но Кержаков справился с ударом, пусть и не слишком уверенно.
У "Зенита" довольно долго ударов не было совсем — только попытка Кассьерры в середине первого тайма разбавила молчание. Забить могли и Малком, и Клаудиньо, но и "Зенит" едва не пропустил — Ренан уже не первый раз замешкался под давлением и потерял мяч, а открыть счет Макарову не позволил Чистяков».
Малком переиграл Шунина
Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов выделяет бразильского форварда «Зенита», который по итогам матча стал единоличным лидером бомбардирской гонки РПЛ с 18 голами.
«Болельщики "Зенита" весь тайм терпели с любовью в ожидании 11-метрового — тренда дня в РПЛ (до начала матча "Зенит" — "Динамо" в субботних матчах лиги было пробито уже 6 одиннадцатиметровых — по три в матчах "Химки" — "Торпедо" и "Факел" — "Оренбург"). И дождались: седьмой пенальти дня случился на "Газпром Арене".
Незадолго до перерыва защитник москвичей Эли Даса выставил ногу перед Малкомом и сбил русского бразильца в штрафной площади. Главный арбитр встречи Виталий Мешков тут же показал на точку. Малком не упустил возможность забить 17-й гол в РПЛ, и первый из них — с пенальти, идеально уложив мяч в угол, несмотря на то, что Шунин угадал направление удара.
Преимущество "Зенита" по итогам первых 45 минут подтвердилось и статистикой: хозяева чаще соперника владели мячом (66% против 34%), били по воротам (6:3, 3:1 в створ, 4:1 из пределов штрафной площади), а также были точнее в передачах (87% против 72% у "Динамо")».
«Зенит» заманил «Динамо» в ловушку
Автор Bobsoccer.ru Алексей Андрианов отмечает, что второй гол Малкома раскрыл игру и стал приговором для «Динамо».
«Вскоре после перерыва зенитовцы на какое-то время отдали инициативу, которой, впрочем, динамовцы распорядиться не смогли — попытки перейти в давление оказались менее эффективными, чем в недавнем кубковом поединке. В итоге "Зенит" заманил соперника в ловушку, грамотно воспользовавшись освободившимися зонами.
Роскошный гол Малкома не только поставил гостей на грань катастрофы, но и окончательно раскрыл игру: динамовцы со свежими Гагнидзе и Грулевым побежали отыгрываться, зенитовцы поймали кураж и усилиями Мостового и Кассьерры создали еще несколько опасных моментов у ворот Шунина.
"Динамо" хватило лишь на один ответный мяч Фомина (в Кубке бело-голубые тоже один раз поразили ворота "Зенита"), однако визуально "Зенит" был сильнее соперника больше, чем на один мяч. 3:1 (блестяще, Андрей Мостовой!) — именно тот результат, который на сегодняшний день объективно характеризует соотношение сил.
В перспективе у "Динамо" может получиться неплохая команда, через пару лет способная составить конкуренцию "Зениту". Но не сейчас: петербуржцы после потери очков в Ростове-на-Дону одерживают важную победу и продолжают рваться к заветному золоту».
Индивидуальный класс лидеров
Автор Soccer.ru Вадим Багров фиксирует очевидное — «Зенит» на голову превосходит соперников по классу исполнителей.
«Пожалуй, по уровню Барриос, Малком и Сантос даже слишком хороши для РПЛ без еврокубков. В идеальном мире, где каждый на своем месте, они должны играть в топ-5 и Лиге чемпионов.
Но тоже не всегда работали одинаково, то есть проходят путь по дуге развития. У Малкома 18 забитых мячей в РПЛ, хотя за все сезоны до этого забил лишь пятнадцать.
Причину рвения понимаем. Бразилец хочет в серьезную команду с местом в Лиге чемпионов. А пока Семак снимает сливки с мастерства футболистов.
"Зенит" заслужил чемпионский титул. Попытаются обыграть "Спартак" через тур, а сегодня разобрались с "Динамо". Пришлось выждать на старте поединка, но во втором тайме было очевидно, что дело не только в ошибке соперника с пенальти.
У Семака самая сильная команда чемпионата. Единственный их грех, что вылетели из Кубка. Хотя за то поражение как раз сегодня и отомстили».