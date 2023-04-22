РПЛ. «Зенит» примет «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом», «Урал» встретится с «Ростовом»

«Химки» — «Торпедо» 4:2
«Химки» обыграли московское «Торпедо» (4:2) в матче 24-го тура российской Премьер-лиги.
В первом тайме команды обменялись голами. Сначала полузащитник «Химок» Бутта Магомедов открыл счет в матче, а затем нападающий «Торпедо» Фелипе Андре забил гол с пенальти — 1:1.
На 52-й минуте нападающий «Торпедо» Илья Стефанович вывел свою команду вперед.
Спустя всего 7 минут футболисты «Химок» сумели сравнять счет благодаря голу полузащитника хозяев Резиуан Мирзов.
На 63-й минуте встречи хозяева и вовсе вышли вперед. Отличился нападающий команды Владимир Хубулов — 3:2.
Спустя 4 минуты игрового времени «Химкам» удалось удвоить свое преимущество в счете. Гол забил сербский полузащитник Неманья Главчич.
После этого матча «Химки» занимают 15-е место в РПЛ с 17-ю очками в активе. «Торпедо» располагается на 16-й позиции (13).
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