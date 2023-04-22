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    РПЛ. «Зенит» примет «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом», «Урал» встретится с «Ростовом»

    Расписание и результаты матчей 24-го тура РПЛ

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    Артем Дзюба
    Матчи пройдут с 22 по 24 апреля

    «Химки» — «Торпедо» 4:2

    «Химки» обыграли московское «Торпедо» (4:2) в матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

    В первом тайме команды обменялись голами. Сначала полузащитник «Химок» Бутта Магомедов открыл счет в матче, а затем нападающий «Торпедо» Фелипе Андре забил гол с пенальти — 1:1.

    На 52-й минуте нападающий «Торпедо» Илья Стефанович вывел свою команду вперед.

    Спустя всего 7 минут футболисты «Химок» сумели сравнять счет благодаря голу полузащитника хозяев Резиуан Мирзов.

    На 63-й минуте встречи хозяева и вовсе вышли вперед. Отличился нападающий команды Владимир Хубулов — 3:2.

    Спустя 4 минуты игрового времени «Химкам» удалось удвоить свое преимущество в счете. Гол забил сербский полузащитник Неманья Главчич.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Торпедо 4:2
    Голы: 1:0 Бутта Магомедов (34'), 1:2 Илья Стефанович (52'), 3:2 Владимир Хубулов (63'), 4:2 Неманья Главчич (67') Химки: Антон Митрюшкин, Петар Голубович, Виталий Лысцов, Лео Андраде, Лев Скворцов, Guliev A., Никола Антич, Бутта Магомедов, Александр Руденко, Александр Долгов, Жаниу Бикел Торпедо: Егор Бабурин, Роман Юзепчук, Олег Кожемякин, Илья Кутепов, Евгений Шляков, Марио Чурич, Александр Рязанцев, Давид Караев, Йорди Рейна, Andre Felipe, Kukharchuk I. Предупреждения: Марио Чурич (32'), Никола Антич (45+4'), Илья Кутепов (58'), Andre Felipe (66'), Неманья Главчич (86')

    После этого матча «Химки» занимают 15-е место в РПЛ с 17-ю очками в активе. «Торпедо» располагается на 16-й позиции (13).

    «Факел» — «Оренбург»

    суббота, 22 апреля, 16:30 мск

    «Зенит» — «Динамо»

    суббота, 22 апреля, 19:00 мск

    «Урал» — «Ростов»

    воскресенье, 23 апреля, 12:00 мск

    «Пари НН» — «Крылья Советов»

    воскресенье, 23 апреля, 14:00 мск

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    «Ахмат» — «Сочи»

    воскресенье, 23 апреля, 16:30 мск

    ЦСКА — «Локомотив»

    воскресенье, 23 апреля, 19:30 мск

    «Спартак» — «Краснодар»

    понедельник, 24 апреля, 19:00 мск

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