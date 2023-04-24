Голепад на «Открытие Арене». «Спартак» и «Краснодар» выдали самый безумный матч сезона

Московский «Спартак» дома обыграл «Краснодар» (4:3) в матче 24‑го тура РПЛ. В составе победителей Александр Соболев оформил дубль, также по голу на счету Антона Зиньковского и Квинси Промеса. За краснодарцев отличились Джон Кордоба, Жоау Батчи и Эдуард Сперцян. «Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (38) идет седьмым.

Шесть защитников Абаскаля

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак вспоминает историю противостояния «быков» и красно-белых и изучает стартовые составы, выбранные наставниками команд.

«Может быть, у противостояния, закрывавшего в понедельник 24-й тур РПЛ, не такая богатая, зато очень сочная история. Тут были и бешеные по интриге матчи, и сумасшедшие голы, и судейские скандалы, и убийственные разгромы, а последние встречи неизменно становились результативными. А еще в восьми предыдущих матчах было пять удалений. В общем, битва "Спартака" и "Краснодара" давно и прочно стала одним из украшений чемпионата.

В этом смысле даже не столь важно, что весной команды переживают не лучшие времена. Особенно это касается красно-белых, выигравших в четырех предыдущих турах всего раз (не без труда у аутсайдера "Торпедо"). Видимо, этим вызван необычный выбор Гильермо Абаскаля, выпустившего в основе сразу шесть (!) номинальных защитников, при том, что Роман Зобнин, Квинси Промес и Антон Зиньковский начали игру на скамейке запасных. Схема 3-4-1-2, Павел Маслов в средней линии.

Владимир Ивич ничего сверх нормы придумывать не стал. Оно и понятно. Постепенно команда стала набирать обороты и хотя шла лишь седьмой, выиграла в пяти последних турах четырежды. Из примечательного — Вячеслав Литвинов заменил в центре обороны дисквалифицированного Кайо, а вместо забившего в пяти предыдущих турах пять мячей Никиты Кривцова и Александра Черникова (травмирован) вышли иностранцы Михайло Баньяц и Кевин Ленини. Правда, уже в перерыве Ленини опять уступил место на поле Кривцову».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» Мы зашли в этот матч с боязнью и страхом, не все получалось поначалу, потом пропущенный гол усугубил ситуацию. В таких матчах всегда все решает и определяет характер. Ребята сегодня его продемонстрировали и добились результата. Ранняя замена Чернова связана с тем, чтобы больше играть в атаку. У нас были травмированные игроки, мы не были уверены, что Зобнин сможет отыграть много минут. Мы адаптировались и затем сделали замены. Дуарте проделал очень большой объем работы, очень важный для нас игрок, своим характером гнал команду вперед. В эпизоде с пропущенным голом была ошибка Денисова, который отдал передачу. Мы играем против очень быстрой команды, и они воспользовались ситуацией. «Спартак» — здесь, никуда не уходил. У нас возвращаются футболисты после травм, которые будут нам помогать.

Ошибки Классена

Автор «Спорта день за днем» Александр Макаров фиксирует, что изменения схемы не пошли на руку «Спартаку», который неудачно играл в начале встречи в обороне.

«На 11-й минуте спартаковцы проявили потрясающую расхлябанность, оставив Пруцева одного против двоих соперников при розыгрыше углового у своих ворот. Естественно, краснодарцам не составило труда отрезать оппонента и спокойно войти в штрафную, что и привело к голу Кордобы. Возможно, виноват был Классен, оказавшийся слишком далеко. Потому что при схожем угловом позднее Леон уже помогал Данилу.

Если бы не был засчитан гол Кордобы, то Владиславу Безбородову следовало назначить пенальти в ворота красно-белых, потому что Чернов откровенно держал колумбийца и отпустил только после того, как мяч от оппонента влетел в ворота. "Момент непростой, могло показаться, что нападающий “Краснодара” находился вне игры. Но посмотрев эпизод несколько раз, все увидели, что правая нога дальнего защитника “Спартака” находится ближе к воротам. Это и дало основание видеоарбитру подтвердить решение помощника главного судьи", — объяснил Алексей Николаев в эфире "Матч ТВ" решение засчитать гол.

Спартаковцы при выходе из обороны постоянно принимали мяч стоя. Без Хлусевича команда становится хромой. Если Тавареш на правом фланге регулярно доходил до чужой штрафной, порой оказываясь даже на позиции нападающего, то Классен позволял себе подобное слева крайне редко. Да и партнеры чаще предпочитали играть через португальца, а не через русского немца. Классена порой просто игнорировали, даже если тот визуально находился в более выгодных позициях. Но кто и должен был забивать в составе хозяев, так это именно Леон. Но после навеса Тавареша с фланга он в одно касание пробил мимо.

Джикия — Бальде — Игнатов — единственная стоящая комбинация красно-белых в первом тайме. Случившаяся, лишь на 39-й минуте. Но Михаил не сумел выжать максимум, пробив в ближайшего соперника. До этого "Спартак" в штрафную краснодарцев низом вообще не проникал, исключительно после длинных забросов. Неудивительно, что и удар Классена, и эпизод с Игнатовым, и удар Бальде после скидки Соболева случились аккурат после 35-й минуты, когда Абаскаль, разочаровавшийся игрой команды, убрал с поля Чернова и выпустил Зобнина».

Владимир Ивич Главный тренер «Краснодара» Все все видели. Нет слов по игре. Для меня сейчас нелегкий момент — и для моей команды. Мы с самого начала до конца были лучше на поле. Думаю, все, кто понимает футбол, согласятся с этим. Вы хотите узнать про Промеса. Не знаю... Для меня лучше мои игроки. Я никогда не поменяю на Промеса Кордобу или другого игрока моей команды. Почему провели двойную замену в перерыве матча? Мы играем каждые 3-4 дня, подолгу едем на игры. Футболисты устают. Есть усталость, есть фактор желтых карточек. Потому были приняты такие решения. Неназначенный пенальти на Сперцяне? Если бы дело было лишь в этом, я был бы счастлив. Не буду распространяться. Те, кто понимают игру и объективно оценивают все, все поняли. Все было очевидно. Ну, третий гол был нашей ошибкой. Что до других голов, которые забил «Спартак», лучше об этом не говорить.

Капитан «Спартака» нокаутировал и спас игрока «Быков»

Редакция Sport24 обращает внимание на страшный эпизод в начале второго тайма, в котором Георгия Джикия сначала нанес травму полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу, а потом спас его от потенциально смертельных последствий стыка.

«Гости открыли счет на 11-й минуте усилиями Джона Кордобы, а уже в начале второго тайма потеряли полузащитника Кади Боржеса. 26-летний бразилец угодил в неприятный эпизод, после которого не смог продолжить игру.

На 46-й минуте Кади в верховом единоборстве врезался головой в плечо Георгия Джикии и потерял сознание. Капитан "Спартака" среагировал мгновенно: он вытащил язык хавбеку "Краснодара" и спас его.

К счастью, Кади пришел в себя, но продолжить игру не смог. Парню несколько минут оказывал помощь медицинский штаб клуба. А затем Кади унесли с поля на носилках.

Вместо него вышел 34-летний Алексей Ионов. По информации инсайдера Максима Алланазарова, у бразильца подозрение на перелом лицевой кости».

Леонид Федун Бывший владелец «Спартака» Огненная игра, которая нравится болельщикам и которую ненавидят тренеры. Поскольку с той и с другой стороны быстрая агрессивная игра, но достаточно много ошибок в защите. Особенно у «Спартака». Основная проблема в том, что играл полуосновной состав, когда вышли Зобнин и Промес, появилась совершенно другая игра. Игру делают звезды. Без них очень тяжело чего-то добиться. Как ни было бы желательно для молодых ребят. Уровень Промеса и Зобнина гораздо выше.

Странный бег Дуарте и рекордный пенальти Соболева

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов впечатлен тем, насколько насыщенным событиями выдалось начало второго тайма.

«Интересно, что в перерыве оба тренера сделали по две замены, хотя одного устраивал результат, а другого — нет. У "Спартака" состоялось долгожданное возвращение Промеса (голландец не играл в РПЛ с середины марта, если не считать девяти минут с "Ахматом"). А через несколько минут после начала второго тайма Ивич вынужден был сделать и третью замену. Кади Боржес крайне неудачно столкнулся с Джикией. Капитан "Спартака" — большой молодец в этом эпизоде! Первым делом поспешил на помощь сопернику, опасаясь, что у того запал язык. К счастью, худшего не случилось.

Многое поменялось, а история первого тайма повторилась: "Краснодар" снова забил быстрый гол. Настоящий шедевр сотворил Жоау Батчи, протащивший мяч со своей половины к чужой штрафной. Действия же Дуарте трудно описать цензурным словом. Мало того, что новичок "Спартака" легко проиграл дуэль на фланге, так ещё и бежать к своим воротам перестал. Показывал Маслову — забирай игрока!

Вернуть интригу "Спартаку" помог рекорд РПЛ. Впервые за один тур назначено 10 пенальти. Судьи перестали верить падениям Соболева (в этой игре центрфорвард тоже как минимум однажды устроил дайвинг в чужой штрафной), поэтому Безбородов, очевидно, и не поставил сразу 11-метровый. Повтор показал: Рамирес всё же попал по ноге Соболева. Большой вопрос, упал ли Александр от удара или от его ощущения, но формально это пенальти. С 11-метровыми у красно-белых в последнее время проблемы, но Соболев идеально пробил с "точки".».

Александр Соболев Форвард «Спартака» Как говорил тренер, мы как будто режиссеры, даже Голливуд такое не снимет. Да, выиграли, но пропускаем невынужденные голы из‑за своих ошибок. Есть над чем работать, хорошо, что победили. Игра оставляет желать лучшего. С первой по 95‑ю минуту второго отрезка я увидел команду, которая хочет и может побеждать. На турнирную таблицу не смотрю. Иду от игры к игре.

Замены Абаскаля сработали

Автор Bobosocer.ru Александр Владыкин хвалит матч-менеджмент наставника красно-белых и радуется возвращению главного бомбардира столичной команды.

«Вроде бы всё, без шансов на оставшееся время игры для красно-белых? Нет, "Спартак" сумел перевернуть ход игры. Началось все с пенальти на Соболеве. Нарушение было очевидным. Соболев сам и пробил — 1:2. Затем вместо Игнатова вышел Зиньковский, он и нанес сильный удар по воротам гостей, Сафонов отбил прямо на набегавшего Соболева и тот сделал дубль — 2:2.

Но и это было еще не все. Оборона спартаковцев вновь сыграла с ошибками и Сперцян легко перекинул мяч через Селихова. "Краснодар" вновь вышел вперед, а спартаковцы вновь продемонстрировали удивительную разобщенность в защите — 2:3. Кто за что и за кого отвечал во время этой атаки — так и осталось непонятным. Абаскаль на бровке тоже развел руками…

А спустя несколько минут он уже готов был обниматься со всеми подряд. Замены сработали. Зиньковский после скидки Соболева сильно пробил, рикошет и мяч влетает в противоположный от Сафонова угол. И опять не всё! Промес напомнил о своем возвращении — 4:3. Так и хотелось сказать в тот момент: что бы "Спартак" делал без Квинси?!»

Эдуард Сперцян Полузащитник «Краснодара» Мы всю игру контролировали. Что нам залетало… Мы были намного сильнее. Это футбол, что еще сказать. На мне был чистый пенальти… Там его даже не смотрят. Ну ладно. Не буду за это говорить. Мы очень сильно переживали из‑за травмы Кади. Было очень страшно. Думали не об игре, а как он. Был такой мини‑спад.

«Спартак» оторвался от ЦСКА и не дал уйти вперед «Ростову»

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев констатирует, что матчи у «Спартака» в последнее время выходят хоть и зрелищными, но очень хаотичными.

«Голландец вернулся в игру после длительного перерыва и долгое время был незаметен, однако своим шансом воспользовался, причем сделал это в решающий момент. Правда, в ту минуту никто бы не поверил, что голов в этой игре больше не будет.

Более того, Безбородов справедливо компенсировал восемь минут: в середине тайма Кади неудачно попал под Джикию, и игрока "Краснодара" пришлось увозить со стадиона на скорой. Все компенсированное время "Краснодар" просидел на воротах "Спартака". Были подозрения на игру рукой, Сафонов не отходил от Селихова, но красно-белые все же удержали победу.

В последнее время у "Спартака" что ни матч, то настоящее безумие. То ничья 3:3 с "Динамо", когда соперник забил больше, чем нанес ударов по воротам. То минимальная победа над аутсайдером "Торпедо" с тремя пенальти (двумя незабитыми) и двумя удалениями. Теперь вот такой триллер с "Краснодаром", где команда Абаскаля за одну игру пережила несколько жизней: загоралась и потухала, была хороша в атаке и безобразна в обороне. После всего этого вспоминается нетленка от Владимира Григорьевича Федотова: "Спартак — веселая команда".

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Насколько яркой была эта победа с эмоциональной точки зрения, настолько же противоречивым оказалось содержание игры красно-белых. Как бы то ни было, "Спартак" оторвался от ЦСКА и не дал уйти вперед "Ростову", с которым встретится уже в субботу».

Жоау Батчи Полузащитник «Краснодара» Команда сыграла хорошо. Мы сделали хорошую работу. Иногда не получается контролировать то, что происходит в матче. Мы разочарованы результатом, но сыграли хорошо. Когда я бежал с игроком защиты «Спартака», я увидел большое количество пространства, появился шанс забить гол. В итоге Джон Кордоба открыл для меня пространство, и я забил. Откуда такая скорость? Это мой ритм. Особо не тренирую его. У меня достаточно большая скорость. Это моя характеристика, и я ее использую как только могу

Абаскаль отскочил, но так бывает редко

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что ход и результат матча не должен слишком радовать ни одного, ни другого тренера.

«Расхристанный футбол интересный, если воспринимать его как ситком. Но если пересмотреть поединок как серьезный сериал, то не найти глубины. Игра актеров слабая, действия режиссеров хаотичные. "Краснодару" пора изменить принципы игры. Нельзя дважды подряд отдавать преимущество в два мяча.

А каким был план на игру? "Спартак" не за что хвалить, кроме рвения. Ивич подставился, москвичам повезло. Но предыдущие глупые ничьи и поражения лишили РПЛ чемпионской гонки. Раз Абаскаль без поставленного футбола в тройке, то это невероятное шоу не делает комплимент уровню чемпионата. В первенстве бани тоже может быть семь мячей после диких ляпов команд.

Нечему радоваться, так как это футбол ошибок, а не подвигов. Если Ивич и Абаскаль не сделают выводов, то команды, которые могут играть намного солиднее, не изменятся. "Спартаку" важно в новом сезоне бороться с "Зенитом", ведь чемпион изменит состав. "Краснодару" в этом сезоне надо в финал Кубка России. Но с такой защитой их выбьет "Акрон".

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Таких матчей у "горожан" было пару десятков. Иногда они вырывали очки после серии своих ошибок. Сегодня их наказали, превратив явное поражение "Спартака" в победу 4:3. Безобразный зрелищный футбол, в котором атака побеждает не из-за собственного класса, а потому что у соперников нет профессиональной обороны».

Георгий Джикия Защитник «Спартака» Самое главное, что мы выиграли. И если мы разговаривали о чем-то в перерыве, учитывая итоговый результат, значит все правильно сделали. Что случилось с Дуарте? Эксперты разберут. Сегодня были моменты, где нам всем было тяжело. Поэтому мы все вместе пропускаем, все вместе забиваем. Про фамилии говорить не буду. У нас для этого есть те, кто будут разбирать. У нас будет разбор игры и работа над ошибками.

Стартовый план Абаскаля — катастрофа

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев хвалит наставника «Спартака» за то, что тот сумел быстро перестроить игру, после того, как провалился его первоначальный замысел.

«Абаскаль немного поплыл на фоне неимоверного давления, которое всегда испытывают тренеры в "Спартаке"? В 34 года это не вызвало бы удивления. Но испанцу следует отдать должное — Гильермо довольно быстро признал ошибку со стартовым планом. Зобнин вышел на поле уже на 36-й минуте вместо расклеившегося Чернова.

В перерыве Абаскаль вернулся к схеме с четырьмя защитниками, выпустил Промеса, далее Зиньковского и Николсона — эти ребята в компании с Соболевым и переломили ход встречи. Да, помог своей расхлябанностью Кривцов, который привез два голевых выпада москвичей и полностью заслужил обратную замену. Но как же хорош был "Спартак" в стремительных контратаках!

Забить четыре гола за один тайм, проявить столько воли к победе... Соболев, Зиньковский, Промес и даже Николсон рвали и метали. После перерыва мы уже видели ту команду Абаскаля, что влюбляла в себя осенью — страстью, куражом, скоростью, нацеленностью на ворота. Пусть не на постоянной основе, но эпизодами — точно. Этого хватило.

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Испанец явно перенервничал, сил праздновать не осталось — с финальным свистком стремительно рванул в подтрибунное помещение, убеждая, насколько важной стала для него победа. "Спартак" на коне. Но в эйфории не стоит забывать о провальном стартовом плане и отвратительной игре в обороне. Хотя зрелище москвичи и краснодарцы подарили болельщикам ярчайшее!»