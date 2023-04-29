Обляков тащит армейцев к серебру. Дубль хавбека помог ЦСКА выиграть в Грозном

ЦСКА одержал победу над «Ахматом» (3:1) в выездном матче 25‑го тура РПЛ. В составе московского клуба дублем отметился Иван Обляков, забивший оба мяча в первом тайме. В компенсированное ко второму тайму время Максим Мухин забил третий мяч армейцев. У грозненцев единственный гол на счету форварда Мохамеда Конате. Команда Владимира Федотова занимает 4‑е место в таблице РПЛ с 48 очками, в активе «Ахмата» 40 очков и 5‑я строчка.

Федотов оставил Чалова в запасе

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой оценивает, как изменились стартовые составы команд перед матчем в Грозном.

«К игре в Грозном ЦСКА подходил с несколькими кадровыми потерями в лице травмированных Зайнутдинова и Щенникова, а также Мойзеса, ездившего в Бразилию по семейным причинам. У “Ахмата”, в свою очередь, в лазарете находились Шатара, Уциев, Бериша, Харин и Олейников.

Ташуев сделал четыре изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против “Сочи”. Вместо Уциева, Бериши, Харина и Конате с первых минут появились Тодорович, Карапузов, Ильин и Агаларов.

Федотов, в свою очередь, совершил одну любопытную перестановку в основном сочетании по сравнению с игрой против “Локомотива”. Чалова сменил Кучаев. Константин заменил Фёдора по позиции, а Медина снова расположился на месте левого латераля».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Понимали, что козырь «Ахмата» — это суперактивное начало, у них девять забитых голов в этот промежуток игры. Команда хорошо прессует, оказывает давление. Но мы показали сопернику свою контригру и сами активно стартовали, не позволяя сопернику что-то создать, за исключением штрафного, который получился неприятным. Считаю, что первый тайм остался за нами, забили два мяча и могли еще увеличивать счет. Понимали, что после перерыва соперник добавит, поэтому освежили линию атаки. Пропустили на ровном месте, не успели закрыть зону. Хозяева при своей горячей поддержке оказывали серьезное давление. Слава Богу, мы отзащищались, ничего конкретного и серьезного у наших ворот не возникло. Возможно, хозяев подвела спешка, наносили удары с неудобных позиций. А мы нашли свой момент в быстрой атаке в самое нужное время и забили третий гол.

Кучаев и Обляков создали быстрый гол

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов впечатлен активным началом встречи в исполнении армейцев, которое закончилось голом уже на третьей минуте.

«Кучаев здорово вошёл в игру — цеплялся за свой шанс. Константин принял пару классных решений в первой атаке, которая едва не завершилась забитым мячом, а потом поучаствовал в голе на третьей минуте. Правда, тут его действие выглядело немного курьёзно. Вместо удара по воротам у Кучаева получился сброс мяча грудью вдоль ворот — на Облякова.

Иван продолжил впечатляющую результативную серию: 5+3 в восьми последних турах РПЛ. Вообще ЦСКА успешно использовал более широкие позиции своих фланговых игроков — вингбеков Медины и Гаича. Защитники "Ахмата" (у хозяев была схема 4-4-2) не смогли перестроиться и контролировать их врывания.

«Ахмат» — ЦСКА ЦСКА

Команда Владимира Федотова контролировала ситуацию на поле, хотя играла, можно сказать, экономно. Отрезками армейцы садились в оборону низким блоком. Возможно, это связано с тем, что уже в середине недели у ЦСКА будет ответный матч с "Уралом" в финале Пути РПЛ Кубка России.

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Лучший бомбардир прошлого чемпионата Агаларов, получивший новый шанс от Сергея Ташуева, несколько раз встречался с мячом в хороших позициях в штрафной. Но не идёт у Гамида в этом сезоне! Исполнение нападающим эпизодов оставляло желать лучшего».

Сергей Ташуев Главный тренер «Ахмата» Мы тренировали один стиль, но начали по-другому. У нас сегодня был нарушен уровень взаимодействия и баланса. К сожалению, травмы нас подкосили. Не хватает одержимости, желания доказать, эмоций и азарта. Во втором тайме порадовали те, кто вышел на замену.

Бодрый старт и быстрые голы

Автор Rusfootball.info Иван Казаков выделяет связку Кучаева и Облякова, которые записали в свой актив и второй гол ЦСКА в Грозном.

«Футболисты ЦСКА начали матч агрессивнее. Частые перемещения на чужую половину поля заставляли защитников покидать свои позиции, и уже на третьей минуте тактика тренерского штаба Федотова на дебют сработала. Свой шестой гол в РПЛ в ворота Шелии оформила десятка ЦСКА — Иван Обляков. Хавбек подоспел к границам вратарской и отправил мяч мимо голкипера после классной скидки грудью Кучаева.

Второй гол вышел еще более ожидаемым. Попустительство оборонцев "Ахмата" вызывало вопросы на протяжении всей атаки гостей, а заключительный удар Облякова без сопротивления казался уже логичным. Да, Иван действительно обладает зрячим ударом, но давать столько пространства в своей штрафной и ожидать промаха соперника — не лучший выбор. При этом держать бьющего должен был капитан "Ахмата" Семенов. Как итог — седьмой гол Облякова и пятая голевая Кучаева.

У "Ахмата" после второго пропущенного появился нужный напор и пошли атаки. Активный и техничный Садулаев совершал сольные проходы, но завершать их было некому. Старания Ильина и Агаларова оказались еще менее заметными. У Акинфеева почти не возникало забот весь первый тайм — ни одного удара в створ хозяева так и не нанесли».

Преображение имени Гбамбле

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов хвалит матч-менеджмент Сергея Ташуева, сумевшего заменами изменить игру «Ахмата» после перерыва и едва не ушедшего от поражения.

«Первый тайм "Ахмат" провалил по всем показателям: даже по ударам в створ он уступал 0:5. Успеха не приносило ничего: ни позиционные атаки, ни контрвыпады, ни штрафные, ни угловые. Агаларов с Ильиным впереди вообще не цеплялись за мяч, поэтому их замены в перерыве выглядели логично.

Вышли Конате, а также 20-летний ивуариец Гбамбле, который только в прошлом туре дебютировал в чемпионате России. И африканец существенно оживил игру: он был невероятно активен на левом фланге и выиграл у Гайича почти всю борьбу. Как следствие, у "Ахмата" пошли удары в створ: Тимофеев с Конате друг за другом потревожили Акинфеева.

На 66-й минуте тяжелую травму колена получил Садулаев, из-за чего атакующая мощь "Ахмата" чуть снизилась, но хозяева продолжали искать путь к воротам и нашли его на 80-й минуте — Конате отыграл один мяч. Однако на внятный финиш у грозненцев сил уже не хватило, и в добавленное время они пропустили контратаку, увенчавшуюся первым голом Мухина в РПЛ».

Снова два разных тайма от ЦСКА

Автор Bobsoccer Максим Квятковский недоволен тем, что уже не в первый раз армейский клуб «сдувается» после перерыва.

«Уже в ближайшую среду ЦСКА проводит важнейший кубковый поединок. Невыход Чалова в старте этим и объясняется. Федор вышел на замену и с учетом добавленного времени провел на поле около получаса. На исходе матча форвард ЦСКА своими великолепными действиями, по сути, сделал третий гол в ворота "Ахмата". Шикарно сохранил мяч, запутал сразу нескольких соперников. И выполнил идеальную передачу на Максима Мухина.

В первом тайме ЦСКА вел игру без вопросов. К перерыву — 2:0 в пользу гостей. Увы, команда уже приучила, что после хорошего первого тайма она впоследствии может сбавить по качеству игры. Что вновь произошло в Грозном.

Тренерский штаб продолжает оказывать серьезное доверие молодежи, а Карраскаль при этом сегодня не получил ни минуты. А Мухин — совсем немного минут, за которые он успел отличиться. Доверие молодежи — красивая история. Другой вопрос, насколько это оправданно. Будем объективны, фланги после перемен ослабли. Особенно тяжело стало на правом краю армейской обороны.

Однажды здорово выручил Игорь Акинфеев, но когда в одиночестве оставили Конате, капитан ничем не мог помочь. Победа висела на волоске, и хорошо, что уже в добавленное время случилась та самая комбинация с участием Чалова и Мухина. ЦСКА выиграл со счетом 3:1, но выводы после очередного матча с двумя разными таймами надо сделать обязательно. В Екатеринбурге будет сложнее, гораздо сложнее».

Летом Облякова заберет «Зенит»?

Автор «Спорт день за днем» Рустам Валиулин считает, что чемпионы России могут увести проводящего отличный сезон игрока из стана армейцев.

«В общей сложности Обляков отыграл за армейцев уже 168 матчей, но вряд ли кто-то из болельщиков ЦСКА всерьез назвал бы его важнейшим игроком команды. Однако в этом сезоне футболист выдает шикарную статистику: 7 голов и 6 голевых передач в 23 матчах РПЛ. Причем ударным получился именно весенний отрезок — в шести из семи игр он отметился результативными действиями.

Важно, что Федотов создал для Облякова отличные условия. Если ранее он рассматривал его только как игрока фланга, то весной выделил для него позицию инсайда, отправив, казалось бы, более техничного Хосе Медину на фланг. Особенно важно, что пока Хорхе Карраскаль хандрит, Обляков тащит ЦСКА к победам. После поражения от "Сочи" (0:2) армейцы набрали 19 из 21 очков в РПЛ.

В кулуарах сразу же заговорили об интересе "Зенита" к Ивану Облякову. А ведь он уже был близок к переходу в петербургский клуб. Воспитанник СШОР "Зенит" мог стать сине-бело-голубым. В 2016 году его рассматривали для усиления во время просмотра в "Уфе", но решили не торопиться. Впоследствии он уехал в ЦСКА вслед за Виктором Гончаренко, который разглядел в нем талант и видел в составе московской команды.

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И все же переход российского футболиста в "Зенит" — это все еще логичное развитие событий. Тем более Обляков хотя и связывает ближайшее будущее с ЦСКА, контракт с которым рассчитан до 2027 года, но не закрыт от предложений других клубов».