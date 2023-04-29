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    Разгром на классе. Малком уничтожил «Крылья» и приблизил «Зенит» к титулу

    Реакция спортивных СМИ на волевую победу питерского клуба в Самаре

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    Малком
    «Зенит» одержал победу в гостевом матче 25‑го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:1). Счет в матче на 9‑й минуте открыл полузащитник самарцев Сергей Бабкин. Затем питерцы забили два гола до перерыва. Отличились нападающий Малком (19‑я минута, пенальти) и полузащитник Клаудиньо (30‑я). Во втором тайме Малком забил еще три гола (55‑я, 68‑я и 73‑я), оформив первый покер в карьере. В конце первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Крыльев» Гленн Бейл. «Зенит» набрал 61 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице, «Крылья Советов» занимают 12‑ю строчку (25 очков).

    «Зенит» без Вендела и Ерохина

    Автор «Спорта день за днем» Веня Пьянов удивляется парадоксальному характеру матча — при полном доминировании «Зенита», счет открыли самарцы.

    «С "Крыльями Советов" "Зенит" сыграл без Вендела и Александра Ерохина. Два полузащитника восстанавливаются от травм, и бразилец, судя по всему, должен принять участие в следующем матче со "Спартаком". Кроме того, в стартовом составе петербургской команды на позиции правого центрального защитника опять вышел Дмитрий Чистяков. У Родригао повреждение, которое не дает ему проводить на поле все 90 минут. В Самаре наверняка ждали появления в основе своего бывшего игрока Ивана Сергеева. Однако Сергей Семак продолжает делать ставку на Матео Кассьерру, как на ведущего форварда.

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    • "Зенит" доминировал с самого начала. Лидеры РПЛ попытались выманить "Крылья Советов" на прессинг, но быстро поняли, что хозяева не хотят рисковать и сделают ставку на оборону средним или низким блоком. Самарцы защищали свою треть, садясь глубоко по схеме 4-5-1 (с одним Владимиром Писарским впереди). Тем удивительнее, что по такой игре команда Игоря Осинькина забила уже на 9-й минуте. Вильмар Барриос несколько раз здорово вернул мяч гостям за счет отборов и перехватов, но в эпизоде с пропущенным голом ошибся.

    «Крылья Советов» — «Зенит»

    Колумбиец обрезал неточной передачей, а потом убежал на фланг исправлять свой промах, тем не менее не заблокировал кросс Романа Ежова. В опорной зоне Барриоса образовалась дыра — этим воспользовался опорник "КС" Сергей Бабкин. На его рывок должен был реагировать Чистяков, так как Роберт Ренан ушел страховать колумбийца. Но российский центрбек "завис", Дуглас Сантос тоже не успел, и Бабкин свободно пробил головой».

  • Сергей Семак
  • Главный тренер «Зенита»
  • Чтобы матч складывался легко, нужно готовиться и двигаться. Командная работа является базой для тех игроков, кто сыграл ярко. «Крылья» на сегодняшний день одна из мотивированных команд. Обидное поражение в Нижнем и отрыв в 3 очка должен мобилизовать команду. Нам тоже нужно показывать максимум. В Самаре давно не побеждали, ребята знали об этом.Рад за Малкома. Как и сколько он работает на команду, дает свои плоды в виде мячей. Нам важно, чтобы команда побеждала и забивала много, но и за игроков радуемся. Он проводит блестящий сезон, заслуженно результативен. Рекорды будем считать потом, если будут.

    • Антигерой Бейл

    Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский фиксирует, что «Зенит» перевернул игру еще до перерыва, в чем ему помог голландский защитник «Крыльев Советов», привезший пенальти и получивший две желтые карточки.

    «Игра после гола "Крыльев" складывалась так, что гол "Зенита" стал вопросом времени. У самарцев раз за разом образовывалась дыра в обороне, причём прямо в центре. Сравнивать счёт должен был Матео Кассьерра, но простил. А гол всё же пришёл — правда, не с игры. Гленн Бейл неаккуратно выставил ногу и наступил на голеностоп Далера Кузяева. VAR помог Сергею Иванову, тот указал на "точку", а Малком забил. 1:1.

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    • Проблемы "Крыльев" в обороне дополнялись тем, что команде практически не удавалось создавать моменты впереди. Самарцы старались и не добивались результата, а "Зенит" не переживал и играл с ощущением, что второй гол скоро придёт. И интуиция не подвела: на 30-й минуте Клаудиньо красиво отыгрался с Кассьеррой и пробил по центру, а Иван Ломаев подвёл и пропустил. 1:2.

    «Крылья Советов» — «Зенит»

    А в конце первого тайма положение "Крыльев" стало катастрофическим. Бейл откровенно уронил Мостового, получил вторую жёлтую и, что символично, без малейшей попытки поспорить с судьёй отправился в раздевалку. На перерыв "Крылья" ушли вдесятером и со счётом в пользу соперника».

  • Игорь Осинькин
  • Главный тренер «Крыльев Советов»
  • такой командой, как «Зенит» играть всегда тяжело. Мы настраивались, готовы были дать бой. По тому, как мы начали матч, понятно было, что мы не хотели отсиживаться в обороне. После нашего гола «Зенит» включил свой максимум. В этот момент было сложно с ними играть. Больше можно говорить об удалении. Оно решило исход встречи. Против таких команд, как «Зенит» вдесятером играть сложно. Нам было тяжело, но мы не прятались в обороне, мы пытались спасти игру, пытались в нее вернуться. Но после счета 1:4 стало понятно, что спасти это игру не получится. Стало ясно, что матч закончен.

    • Быстрый гол самарцев разозлил «Зенит»

    Автор Bobsoccer Алексей Андрианов считает, что оставшись в меньшинстве самарцы развалились и счет мог быть еще крупнее.

    «Казалось, быстрый гол вдохновит хозяев на подвиги, но все произошло с точностью до наоборот: 0:1 разозлил "Зенит", а не вселил уверенность футболистам "Крыльев Советов". Аргументы петербуржцев (позиционная атака, агрессивные флаги, скорость и индивидуальное мастерство лидеров) оказались сильнее козырей подопечных Игоря Осинькина (настрой и эмоции). И уже к 30-ой минуте все встало на свои места — голы Малкома и Клаудиньо наглядно продемонстрировали соотношение сил.

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    • До удаления Бейла интрига еще была жива: оборонительная схема "Крыльев" не допускала явных оплошностей, а Писарский искал моменты в контратаках, но в меньшинстве хозяева оказались несостоятельны: дыру после удаления Бейла закрыть было некому, а свободное пространство — необходимое и достаточное условия для разгона зенитовского нападения.

    «Крылья Советов» — «Зенит»

    Поймал кураж и Малком, проводящий лучший сезон в профессиональной карьере и, на мой взгляд, являющийся самым ярким футболистом текущего сезона РПЛ. "Крылья" развалились при счете 1:3 — и будь гости точнее в завершающей стадии атак, счет мог возрасти и до неприличного. Не помог ни переход на схему с тремя центральными защитниками, ни выход на поле амбициозных футболистов, ни поддержка трибун».

  • Малком
  • Нападающий «Зенита»
  • Я очень счастлив! Во-первых, благодарю всю команду за поддержку, за доверие, которое я чувствую здесь всегда — от игроков и штаба. Уже говорил и повторю вновь — это огромная гордость для меня. Все соединилось: мой сын, который вот-вот появится на свет, сильнейшее желание как можно скорее оформить чемпионство, чтобы иметь возможность пораньше уехать в Бразилию на роды. Безумно рад моему первому хет-трику и покеру в футболке «Зенита» и в карьере вообще. У меня нет слов! Сейчас хочу лишь наслаждаться моментом и готовиться к тяжелейшему матчу в следующее воскресенье.

    • Четыре мяча за матч

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отдает должное бразильскому легионеру «Зенита», который оформил в матче с самарцами покер.

    «В перерыве Осинькин пошел на рискованные вынужденные перестановки: выпустил третьего центрального защитника и переключился на диковинную схему — то ли 5-1-3, то ли 3-3-3. Опорная зона после этого оказалась совсем осиротевшей, а для "Зенита" это счастье: пространства появилось очень много, так что гости без труда создавали моменты. Уже на 55-й минуте Малком забил 20-й мяч в чемпионате, но далеко не последний в этом матче.

    «Крылья Советов» — «Зенит»

    С появлением на поле Сергеева и Мантуана атаки "Зенита" получили свежесть и новое развитие. Хотя солировать продолжал прежний герой — на 68-й минуте Малком добрался до хет-трика, причем оформил его достаточно легко. Было видно, что сил у бразильца еще достаточно, и вскоре он забил четвертый мяч. И так было ясно, что Малком проводит потрясающий сезон и претендует на звание лучшего футболиста лиги, но покер — это уже что-то инопланетное. Впервые почти за два года в чемпионате России игрок вонзил четыре гола, и вновь это сделал форвард "Зенита": тогда Дзюба, а сейчас — Малком.

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    • При счете 5:1 игра успокоилась, и больше голов мы не увидели. Сине-бело-голубые подтвердили свой класс и еще на шаг приблизились к десятому титулу. До него осталось совсем чуть-чуть: официально золото может быть оформлено уже через неделю».

  • Владимир Писарский
  • Нападающий «Крыльев Советов»
  • Пенальти все сломал? Наверное, да. Пенальти, красная карточка — все вместе, мне кажется. Хорошо начали игру, больше владели мячом — ну, может, одинаково. Потом пенальти и красная карточка — стало тяжело. «Глаза горели», а потом все будто опустилось. Мне кажется все надо было дальше пытаться играть в свой футбол. Понятно, что и всем составом с «Зенитом» было тяжело играть, а если еще на одного игрока меньше, сами понимаете... Такие игры бывают. Не знаю, это наше испытание, которое мы должны пройти, потому что хорошо играем, но постоянно какой-то нефарт. Сложно это как-то прокомментировать.

    • Клаудиньо — теневой герой

    Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов считает, что с такими игроками в составе «Зенит» может добиваться успеха, играя не в полную силу.

    «А "Зенит" действовал на классе. Имея таких исполнителей в составе, как Клаудиньо и Малком, в нашем чемпионате можно играть не в полную силу. Малком сделал покер, ещё и результативную передачу оформил. Сейчас у него 22 мяча в премьер-лиге, ассистентских баллов он тоже набрал достаточно. Результат для нашего, да и для любого другого чемпионата, выдающийся. На Западе не у всех атакующих полузащитников подобные показатели.

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    • Малком, конечно, герой, но не стоит недооценивать и роль Клаудиньо, который тоже провёл прекрасный матч. В итоге два бразильца совершили восемь результативных действий за игру. "Крылья Советов" на самом деле ещё прилично отскочили: у "Зенита" моменты были в первом тайме, должны были больше забивать и во втором. После перерыва самарская команда совсем уж развалилась — удаление Бейла сыграло свою роль. Когда хозяева остались в меньшинстве, с результатом здесь всё стало ясно.

    «Крылья Советов» — «Зенит»

    Возможно, Осинькину стоило действовать от обороны, учитывая ту кадровую ситуацию, которая возникла в его команде. С тремя полузащитниками играть против "Зенита" — какие тут могут быть шансы? Но решили не отказываться от своей игры, результат на табло. С учётом сложного графика "Крыльям Советов" сейчас уже можно опасаться попадания в стыковые матчи, если не в зону прямого вылета. Конкуренты начали набирать очки, а у самарского коллектива пока очевидные проблемы».

  • Дмитрий Цыпченко
  • Футболист «Крыльев Советов»
  • Начали матч здорово, что дальше пошло не так? Допустили детские ошибки, за которые поплатились — вот и все. Сегодня всей команде было тяжело, не только мне. Сегодня мы играли немножко по-другому, но, видимо, задумка не получилась. Что могу сказать о сопернике? С любой командой можно играть, мы и с «Зенитом» до этого играли. Сегодня, еще раз говорю, поплатились за детские ошибки, но играть можно со всеми командами.

    • Лучший сезон Малкома в карьере

    Автор Soccer.ru Максим Тарасов считает, что бразильский вингер прощается с чемпионатом России, проводя лучший сезон в своей профессиональной карьеру.

    «Сегодняшний покер в ворота "Крыльев Советов" — это, конечно, красивый перформанс. Да и для самого вингера этот покер — первый за время выступлений в Премьер-Лиге. Но это лишь вершина айсберга. Нужно учитывать контекст, в котором бразилец приобрел такое влияние на игру команды с берегов Невы

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    • Прошлым летом петербуржцы расстались с многолетним лидером атаки Артемом Дзюбой — чуть ранее ушел и Сердар Азмун. Оба были ключевой функцией "сине-бело-голубых" в финальной трети. Частично компенсировать потерю удалось подписанием Ивана Сергеева — форвард пришел из "Крыльев Советов", когда Артем еще оставался с петербуржцами и успел адаптироваться. Летом к нему в компанию подписали Матео Кассьерру, стремительно раскрывшегося в "Сочи".

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    Однако смена лидеров не дала ожидаемого эффекта — Кассьерра забуксовал и за весь действующий чемпионат забил лишь раз, а Ивана, у которого нет проблем с реализацией, Семак упорно не ставил (и не ставит) в старт. Недостающие голы от центрфорвардов кому-то надо было компенсировать — и человеком, который это сделает, стал Малком.

    «Крылья Советов» — «Зенит»

    Бразилец с российским паспортом включался в самые необходимые моменты — выводил "Зенит" вперед в 5-м туре против ЦСКА (2:1), вскрывал "автобус" "Торпедо" (2:0), приносил ничью с "Факелом" (1:1), обеспечивал победу над "Динамо". Покер "Крыльям" — скорее венец творения. Теперь в активе вингера 22 мяча в 25 встречах. Если забьет еще трижды, повторит бомбардирский рекорд Олега Веретенникова (25 голов). А может сравняться даже с Сейду Думбия — он забил 28 мячей, но сделал это в сезоне, состоящем из 44 игр.

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    Даже если учитывать падение качества игры в защите с уходом легионеров, скачок в значимости Малкома для "Зенита" огромен — да и для самого Малкома это лучший сезон в профессиональной карьере. Даже за "Бордо" он забивал реже».

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