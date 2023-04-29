Разгром на классе. Малком уничтожил «Крылья» и приблизил «Зенит» к титулу

«Зенит» одержал победу в гостевом матче 25‑го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:1). Счет в матче на 9‑й минуте открыл полузащитник самарцев Сергей Бабкин. Затем питерцы забили два гола до перерыва. Отличились нападающий Малком (19‑я минута, пенальти) и полузащитник Клаудиньо (30‑я). Во втором тайме Малком забил еще три гола (55‑я, 68‑я и 73‑я), оформив первый покер в карьере. В конце первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Крыльев» Гленн Бейл. «Зенит» набрал 61 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице, «Крылья Советов» занимают 12‑ю строчку (25 очков).

«Зенит» без Вендела и Ерохина

Автор «Спорта день за днем» Веня Пьянов удивляется парадоксальному характеру матча — при полном доминировании «Зенита», счет открыли самарцы.

«С "Крыльями Советов" "Зенит" сыграл без Вендела и Александра Ерохина. Два полузащитника восстанавливаются от травм, и бразилец, судя по всему, должен принять участие в следующем матче со "Спартаком". Кроме того, в стартовом составе петербургской команды на позиции правого центрального защитника опять вышел Дмитрий Чистяков. У Родригао повреждение, которое не дает ему проводить на поле все 90 минут. В Самаре наверняка ждали появления в основе своего бывшего игрока Ивана Сергеева. Однако Сергей Семак продолжает делать ставку на Матео Кассьерру, как на ведущего форварда.

"Зенит" доминировал с самого начала. Лидеры РПЛ попытались выманить "Крылья Советов" на прессинг, но быстро поняли, что хозяева не хотят рисковать и сделают ставку на оборону средним или низким блоком. Самарцы защищали свою треть, садясь глубоко по схеме 4-5-1 (с одним Владимиром Писарским впереди). Тем удивительнее, что по такой игре команда Игоря Осинькина забила уже на 9-й минуте. Вильмар Барриос несколько раз здорово вернул мяч гостям за счет отборов и перехватов, но в эпизоде с пропущенным голом ошибся.

Колумбиец обрезал неточной передачей, а потом убежал на фланг исправлять свой промах, тем не менее не заблокировал кросс Романа Ежова. В опорной зоне Барриоса образовалась дыра — этим воспользовался опорник "КС" Сергей Бабкин. На его рывок должен был реагировать Чистяков, так как Роберт Ренан ушел страховать колумбийца. Но российский центрбек "завис", Дуглас Сантос тоже не успел, и Бабкин свободно пробил головой».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Чтобы матч складывался легко, нужно готовиться и двигаться. Командная работа является базой для тех игроков, кто сыграл ярко. «Крылья» на сегодняшний день одна из мотивированных команд. Обидное поражение в Нижнем и отрыв в 3 очка должен мобилизовать команду. Нам тоже нужно показывать максимум. В Самаре давно не побеждали, ребята знали об этом.Рад за Малкома. Как и сколько он работает на команду, дает свои плоды в виде мячей. Нам важно, чтобы команда побеждала и забивала много, но и за игроков радуемся. Он проводит блестящий сезон, заслуженно результативен. Рекорды будем считать потом, если будут.

Антигерой Бейл

Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский фиксирует, что «Зенит» перевернул игру еще до перерыва, в чем ему помог голландский защитник «Крыльев Советов», привезший пенальти и получивший две желтые карточки.

«Игра после гола "Крыльев" складывалась так, что гол "Зенита" стал вопросом времени. У самарцев раз за разом образовывалась дыра в обороне, причём прямо в центре. Сравнивать счёт должен был Матео Кассьерра, но простил. А гол всё же пришёл — правда, не с игры. Гленн Бейл неаккуратно выставил ногу и наступил на голеностоп Далера Кузяева. VAR помог Сергею Иванову, тот указал на "точку", а Малком забил. 1:1.

Проблемы "Крыльев" в обороне дополнялись тем, что команде практически не удавалось создавать моменты впереди. Самарцы старались и не добивались результата, а "Зенит" не переживал и играл с ощущением, что второй гол скоро придёт. И интуиция не подвела: на 30-й минуте Клаудиньо красиво отыгрался с Кассьеррой и пробил по центру, а Иван Ломаев подвёл и пропустил. 1:2.

А в конце первого тайма положение "Крыльев" стало катастрофическим. Бейл откровенно уронил Мостового, получил вторую жёлтую и, что символично, без малейшей попытки поспорить с судьёй отправился в раздевалку. На перерыв "Крылья" ушли вдесятером и со счётом в пользу соперника».

Игорь Осинькин Главный тренер «Крыльев Советов» такой командой, как «Зенит» играть всегда тяжело. Мы настраивались, готовы были дать бой. По тому, как мы начали матч, понятно было, что мы не хотели отсиживаться в обороне. После нашего гола «Зенит» включил свой максимум. В этот момент было сложно с ними играть. Больше можно говорить об удалении. Оно решило исход встречи. Против таких команд, как «Зенит» вдесятером играть сложно. Нам было тяжело, но мы не прятались в обороне, мы пытались спасти игру, пытались в нее вернуться. Но после счета 1:4 стало понятно, что спасти это игру не получится. Стало ясно, что матч закончен.

Быстрый гол самарцев разозлил «Зенит»

Автор Bobsoccer Алексей Андрианов считает, что оставшись в меньшинстве самарцы развалились и счет мог быть еще крупнее.

«Казалось, быстрый гол вдохновит хозяев на подвиги, но все произошло с точностью до наоборот: 0:1 разозлил "Зенит", а не вселил уверенность футболистам "Крыльев Советов". Аргументы петербуржцев (позиционная атака, агрессивные флаги, скорость и индивидуальное мастерство лидеров) оказались сильнее козырей подопечных Игоря Осинькина (настрой и эмоции). И уже к 30-ой минуте все встало на свои места — голы Малкома и Клаудиньо наглядно продемонстрировали соотношение сил.

До удаления Бейла интрига еще была жива: оборонительная схема "Крыльев" не допускала явных оплошностей, а Писарский искал моменты в контратаках, но в меньшинстве хозяева оказались несостоятельны: дыру после удаления Бейла закрыть было некому, а свободное пространство — необходимое и достаточное условия для разгона зенитовского нападения.

Поймал кураж и Малком, проводящий лучший сезон в профессиональной карьере и, на мой взгляд, являющийся самым ярким футболистом текущего сезона РПЛ. "Крылья" развалились при счете 1:3 — и будь гости точнее в завершающей стадии атак, счет мог возрасти и до неприличного. Не помог ни переход на схему с тремя центральными защитниками, ни выход на поле амбициозных футболистов, ни поддержка трибун».

Малком Нападающий «Зенита» Я очень счастлив! Во-первых, благодарю всю команду за поддержку, за доверие, которое я чувствую здесь всегда — от игроков и штаба. Уже говорил и повторю вновь — это огромная гордость для меня. Все соединилось: мой сын, который вот-вот появится на свет, сильнейшее желание как можно скорее оформить чемпионство, чтобы иметь возможность пораньше уехать в Бразилию на роды. Безумно рад моему первому хет-трику и покеру в футболке «Зенита» и в карьере вообще. У меня нет слов! Сейчас хочу лишь наслаждаться моментом и готовиться к тяжелейшему матчу в следующее воскресенье.

Четыре мяча за матч

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отдает должное бразильскому легионеру «Зенита», который оформил в матче с самарцами покер.

«В перерыве Осинькин пошел на рискованные вынужденные перестановки: выпустил третьего центрального защитника и переключился на диковинную схему — то ли 5-1-3, то ли 3-3-3. Опорная зона после этого оказалась совсем осиротевшей, а для "Зенита" это счастье: пространства появилось очень много, так что гости без труда создавали моменты. Уже на 55-й минуте Малком забил 20-й мяч в чемпионате, но далеко не последний в этом матче.

С появлением на поле Сергеева и Мантуана атаки "Зенита" получили свежесть и новое развитие. Хотя солировать продолжал прежний герой — на 68-й минуте Малком добрался до хет-трика, причем оформил его достаточно легко. Было видно, что сил у бразильца еще достаточно, и вскоре он забил четвертый мяч. И так было ясно, что Малком проводит потрясающий сезон и претендует на звание лучшего футболиста лиги, но покер — это уже что-то инопланетное. Впервые почти за два года в чемпионате России игрок вонзил четыре гола, и вновь это сделал форвард "Зенита": тогда Дзюба, а сейчас — Малком.

При счете 5:1 игра успокоилась, и больше голов мы не увидели. Сине-бело-голубые подтвердили свой класс и еще на шаг приблизились к десятому титулу. До него осталось совсем чуть-чуть: официально золото может быть оформлено уже через неделю».

Владимир Писарский Нападающий «Крыльев Советов» Пенальти все сломал? Наверное, да. Пенальти, красная карточка — все вместе, мне кажется. Хорошо начали игру, больше владели мячом — ну, может, одинаково. Потом пенальти и красная карточка — стало тяжело. «Глаза горели», а потом все будто опустилось. Мне кажется все надо было дальше пытаться играть в свой футбол. Понятно, что и всем составом с «Зенитом» было тяжело играть, а если еще на одного игрока меньше, сами понимаете... Такие игры бывают. Не знаю, это наше испытание, которое мы должны пройти, потому что хорошо играем, но постоянно какой-то нефарт. Сложно это как-то прокомментировать.

Клаудиньо — теневой герой

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов считает, что с такими игроками в составе «Зенит» может добиваться успеха, играя не в полную силу.

«А "Зенит" действовал на классе. Имея таких исполнителей в составе, как Клаудиньо и Малком, в нашем чемпионате можно играть не в полную силу. Малком сделал покер, ещё и результативную передачу оформил. Сейчас у него 22 мяча в премьер-лиге, ассистентских баллов он тоже набрал достаточно. Результат для нашего, да и для любого другого чемпионата, выдающийся. На Западе не у всех атакующих полузащитников подобные показатели.

Малком, конечно, герой, но не стоит недооценивать и роль Клаудиньо, который тоже провёл прекрасный матч. В итоге два бразильца совершили восемь результативных действий за игру. "Крылья Советов" на самом деле ещё прилично отскочили: у "Зенита" моменты были в первом тайме, должны были больше забивать и во втором. После перерыва самарская команда совсем уж развалилась — удаление Бейла сыграло свою роль. Когда хозяева остались в меньшинстве, с результатом здесь всё стало ясно.

Возможно, Осинькину стоило действовать от обороны, учитывая ту кадровую ситуацию, которая возникла в его команде. С тремя полузащитниками играть против "Зенита" — какие тут могут быть шансы? Но решили не отказываться от своей игры, результат на табло. С учётом сложного графика "Крыльям Советов" сейчас уже можно опасаться попадания в стыковые матчи, если не в зону прямого вылета. Конкуренты начали набирать очки, а у самарского коллектива пока очевидные проблемы».

Дмитрий Цыпченко Футболист «Крыльев Советов» Начали матч здорово, что дальше пошло не так? Допустили детские ошибки, за которые поплатились — вот и все. Сегодня всей команде было тяжело, не только мне. Сегодня мы играли немножко по-другому, но, видимо, задумка не получилась. Что могу сказать о сопернике? С любой командой можно играть, мы и с «Зенитом» до этого играли. Сегодня, еще раз говорю, поплатились за детские ошибки, но играть можно со всеми командами.

Лучший сезон Малкома в карьере

Автор Soccer.ru Максим Тарасов считает, что бразильский вингер прощается с чемпионатом России, проводя лучший сезон в своей профессиональной карьеру.

«Сегодняшний покер в ворота "Крыльев Советов" — это, конечно, красивый перформанс. Да и для самого вингера этот покер — первый за время выступлений в Премьер-Лиге. Но это лишь вершина айсберга. Нужно учитывать контекст, в котором бразилец приобрел такое влияние на игру команды с берегов Невы

Прошлым летом петербуржцы расстались с многолетним лидером атаки Артемом Дзюбой — чуть ранее ушел и Сердар Азмун. Оба были ключевой функцией "сине-бело-голубых" в финальной трети. Частично компенсировать потерю удалось подписанием Ивана Сергеева — форвард пришел из "Крыльев Советов", когда Артем еще оставался с петербуржцами и успел адаптироваться. Летом к нему в компанию подписали Матео Кассьерру, стремительно раскрывшегося в "Сочи".

Однако смена лидеров не дала ожидаемого эффекта — Кассьерра забуксовал и за весь действующий чемпионат забил лишь раз, а Ивана, у которого нет проблем с реализацией, Семак упорно не ставил (и не ставит) в старт. Недостающие голы от центрфорвардов кому-то надо было компенсировать — и человеком, который это сделает, стал Малком.

Бразилец с российским паспортом включался в самые необходимые моменты — выводил "Зенит" вперед в 5-м туре против ЦСКА (2:1), вскрывал "автобус" "Торпедо" (2:0), приносил ничью с "Факелом" (1:1), обеспечивал победу над "Динамо". Покер "Крыльям" — скорее венец творения. Теперь в активе вингера 22 мяча в 25 встречах. Если забьет еще трижды, повторит бомбардирский рекорд Олега Веретенникова (25 голов). А может сравняться даже с Сейду Думбия — он забил 28 мячей, но сделал это в сезоне, состоящем из 44 игр.

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Даже если учитывать падение качества игры в защите с уходом легионеров, скачок в значимости Малкома для "Зенита" огромен — да и для самого Малкома это лучший сезон в профессиональной карьере. Даже за "Бордо" он забивал реже».