Разгром на классе. Малком уничтожил «Крылья» и приблизил «Зенит» к титулу

«Зенит» без Вендела и Ерохина
Автор «Спорта день за днем» Веня Пьянов удивляется парадоксальному характеру матча — при полном доминировании «Зенита», счет открыли самарцы.
«С "Крыльями Советов" "Зенит" сыграл без Вендела и Александра Ерохина. Два полузащитника восстанавливаются от травм, и бразилец, судя по всему, должен принять участие в следующем матче со "Спартаком". Кроме того, в стартовом составе петербургской команды на позиции правого центрального защитника опять вышел Дмитрий Чистяков. У Родригао повреждение, которое не дает ему проводить на поле все 90 минут. В Самаре наверняка ждали появления в основе своего бывшего игрока Ивана Сергеева. Однако Сергей Семак продолжает делать ставку на Матео Кассьерру, как на ведущего форварда.
"Зенит" доминировал с самого начала. Лидеры РПЛ попытались выманить "Крылья Советов" на прессинг, но быстро поняли, что хозяева не хотят рисковать и сделают ставку на оборону средним или низким блоком. Самарцы защищали свою треть, садясь глубоко по схеме 4-5-1 (с одним Владимиром Писарским впереди). Тем удивительнее, что по такой игре команда Игоря Осинькина забила уже на 9-й минуте. Вильмар Барриос несколько раз здорово вернул мяч гостям за счет отборов и перехватов, но в эпизоде с пропущенным голом ошибся.
Колумбиец обрезал неточной передачей, а потом убежал на фланг исправлять свой промах, тем не менее не заблокировал кросс Романа Ежова. В опорной зоне Барриоса образовалась дыра — этим воспользовался опорник "КС" Сергей Бабкин. На его рывок должен был реагировать Чистяков, так как Роберт Ренан ушел страховать колумбийца. Но российский центрбек "завис", Дуглас Сантос тоже не успел, и Бабкин свободно пробил головой».
Антигерой Бейл
Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский фиксирует, что «Зенит» перевернул игру еще до перерыва, в чем ему помог голландский защитник «Крыльев Советов», привезший пенальти и получивший две желтые карточки.
«Игра после гола "Крыльев" складывалась так, что гол "Зенита" стал вопросом времени. У самарцев раз за разом образовывалась дыра в обороне, причём прямо в центре. Сравнивать счёт должен был Матео Кассьерра, но простил. А гол всё же пришёл — правда, не с игры. Гленн Бейл неаккуратно выставил ногу и наступил на голеностоп Далера Кузяева. VAR помог Сергею Иванову, тот указал на "точку", а Малком забил. 1:1.
Проблемы "Крыльев" в обороне дополнялись тем, что команде практически не удавалось создавать моменты впереди. Самарцы старались и не добивались результата, а "Зенит" не переживал и играл с ощущением, что второй гол скоро придёт. И интуиция не подвела: на 30-й минуте Клаудиньо красиво отыгрался с Кассьеррой и пробил по центру, а Иван Ломаев подвёл и пропустил. 1:2.
А в конце первого тайма положение "Крыльев" стало катастрофическим. Бейл откровенно уронил Мостового, получил вторую жёлтую и, что символично, без малейшей попытки поспорить с судьёй отправился в раздевалку. На перерыв "Крылья" ушли вдесятером и со счётом в пользу соперника».
Быстрый гол самарцев разозлил «Зенит»
Автор Bobsoccer Алексей Андрианов считает, что оставшись в меньшинстве самарцы развалились и счет мог быть еще крупнее.
«Казалось, быстрый гол вдохновит хозяев на подвиги, но все произошло с точностью до наоборот: 0:1 разозлил "Зенит", а не вселил уверенность футболистам "Крыльев Советов". Аргументы петербуржцев (позиционная атака, агрессивные флаги, скорость и индивидуальное мастерство лидеров) оказались сильнее козырей подопечных Игоря Осинькина (настрой и эмоции). И уже к 30-ой минуте все встало на свои места — голы Малкома и Клаудиньо наглядно продемонстрировали соотношение сил.
До удаления Бейла интрига еще была жива: оборонительная схема "Крыльев" не допускала явных оплошностей, а Писарский искал моменты в контратаках, но в меньшинстве хозяева оказались несостоятельны: дыру после удаления Бейла закрыть было некому, а свободное пространство — необходимое и достаточное условия для разгона зенитовского нападения.
Поймал кураж и Малком, проводящий лучший сезон в профессиональной карьере и, на мой взгляд, являющийся самым ярким футболистом текущего сезона РПЛ. "Крылья" развалились при счете 1:3 — и будь гости точнее в завершающей стадии атак, счет мог возрасти и до неприличного. Не помог ни переход на схему с тремя центральными защитниками, ни выход на поле амбициозных футболистов, ни поддержка трибун».
Четыре мяча за матч
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отдает должное бразильскому легионеру «Зенита», который оформил в матче с самарцами покер.
«В перерыве Осинькин пошел на рискованные вынужденные перестановки: выпустил третьего центрального защитника и переключился на диковинную схему — то ли 5-1-3, то ли 3-3-3. Опорная зона после этого оказалась совсем осиротевшей, а для "Зенита" это счастье: пространства появилось очень много, так что гости без труда создавали моменты. Уже на 55-й минуте Малком забил 20-й мяч в чемпионате, но далеко не последний в этом матче.
С появлением на поле Сергеева и Мантуана атаки "Зенита" получили свежесть и новое развитие. Хотя солировать продолжал прежний герой — на 68-й минуте Малком добрался до хет-трика, причем оформил его достаточно легко. Было видно, что сил у бразильца еще достаточно, и вскоре он забил четвертый мяч. И так было ясно, что Малком проводит потрясающий сезон и претендует на звание лучшего футболиста лиги, но покер — это уже что-то инопланетное. Впервые почти за два года в чемпионате России игрок вонзил четыре гола, и вновь это сделал форвард "Зенита": тогда Дзюба, а сейчас — Малком.
При счете 5:1 игра успокоилась, и больше голов мы не увидели. Сине-бело-голубые подтвердили свой класс и еще на шаг приблизились к десятому титулу. До него осталось совсем чуть-чуть: официально золото может быть оформлено уже через неделю».
Клаудиньо — теневой герой
Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов считает, что с такими игроками в составе «Зенит» может добиваться успеха, играя не в полную силу.
«А "Зенит" действовал на классе. Имея таких исполнителей в составе, как Клаудиньо и Малком, в нашем чемпионате можно играть не в полную силу. Малком сделал покер, ещё и результативную передачу оформил. Сейчас у него 22 мяча в премьер-лиге, ассистентских баллов он тоже набрал достаточно. Результат для нашего, да и для любого другого чемпионата, выдающийся. На Западе не у всех атакующих полузащитников подобные показатели.
Малком, конечно, герой, но не стоит недооценивать и роль Клаудиньо, который тоже провёл прекрасный матч. В итоге два бразильца совершили восемь результативных действий за игру. "Крылья Советов" на самом деле ещё прилично отскочили: у "Зенита" моменты были в первом тайме, должны были больше забивать и во втором. После перерыва самарская команда совсем уж развалилась — удаление Бейла сыграло свою роль. Когда хозяева остались в меньшинстве, с результатом здесь всё стало ясно.
Возможно, Осинькину стоило действовать от обороны, учитывая ту кадровую ситуацию, которая возникла в его команде. С тремя полузащитниками играть против "Зенита" — какие тут могут быть шансы? Но решили не отказываться от своей игры, результат на табло. С учётом сложного графика "Крыльям Советов" сейчас уже можно опасаться попадания в стыковые матчи, если не в зону прямого вылета. Конкуренты начали набирать очки, а у самарского коллектива пока очевидные проблемы».
Лучший сезон Малкома в карьере
Автор Soccer.ru Максим Тарасов считает, что бразильский вингер прощается с чемпионатом России, проводя лучший сезон в своей профессиональной карьеру.
«Сегодняшний покер в ворота "Крыльев Советов" — это, конечно, красивый перформанс. Да и для самого вингера этот покер — первый за время выступлений в Премьер-Лиге. Но это лишь вершина айсберга. Нужно учитывать контекст, в котором бразилец приобрел такое влияние на игру команды с берегов Невы
Прошлым летом петербуржцы расстались с многолетним лидером атаки Артемом Дзюбой — чуть ранее ушел и Сердар Азмун. Оба были ключевой функцией "сине-бело-голубых" в финальной трети. Частично компенсировать потерю удалось подписанием Ивана Сергеева — форвард пришел из "Крыльев Советов", когда Артем еще оставался с петербуржцами и успел адаптироваться. Летом к нему в компанию подписали Матео Кассьерру, стремительно раскрывшегося в "Сочи".
Однако смена лидеров не дала ожидаемого эффекта — Кассьерра забуксовал и за весь действующий чемпионат забил лишь раз, а Ивана, у которого нет проблем с реализацией, Семак упорно не ставил (и не ставит) в старт. Недостающие голы от центрфорвардов кому-то надо было компенсировать — и человеком, который это сделает, стал Малком.
Бразилец с российским паспортом включался в самые необходимые моменты — выводил "Зенит" вперед в 5-м туре против ЦСКА (2:1), вскрывал "автобус" "Торпедо" (2:0), приносил ничью с "Факелом" (1:1), обеспечивал победу над "Динамо". Покер "Крыльям" — скорее венец творения. Теперь в активе вингера 22 мяча в 25 встречах. Если забьет еще трижды, повторит бомбардирский рекорд Олега Веретенникова (25 голов). А может сравняться даже с Сейду Думбия — он забил 28 мячей, но сделал это в сезоне, состоящем из 44 игр.
Даже если учитывать падение качества игры в защите с уходом легионеров, скачок в значимости Малкома для "Зенита" огромен — да и для самого Малкома это лучший сезон в профессиональной карьере. Даже за "Бордо" он забивал реже».