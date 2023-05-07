Два по цене одного. Евсеев спас «Факел» от прямого вылета и подарил «Зениту» чемпионский матч

«Факел» в гостях победил «Ростов» (2:0) в гостевом матче 26‑го тура РПЛ. Мячи забили Роман Акбашев (46‑я минута) и Хызыр Аппаев (75). «Факел» проводил первый матч под руководством Вадима Евсеева, команда поднялась на 13‑е место в таблице, набрав 24 очка. Ростовчане занимают второе место в турнирной таблице с 50 очками. Команда играла без своего тренера Валерия Карпина, отбывающего дисквалификацию за красную карточку, действиями «Ростова» руководил Виктор Онопко.

Дебют Евсеева, Онопко вместо Карпина

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«В первом круге “Ростов” и “Факел” сыграли драматичный матч в Воронеже, завершившийся вничью — 1:1. В первом тайме Максимов не смог реализовать пенальти и вывести “огнеопасных вперёд”. Зато ростовчане в начале второй половины встречи захватили лидерство усилиями Глебова, однако сохранить преимущество в счёте клубу с берегов Дона не удалось, так как он в самой концовке пропустил ответный гол с пенальти от Гонгадзе. “Ростов” являлся очевидным предстартовым фаворитом матча.

В нём хозяева не могли рассчитывать на травмированных Чернова и Пояркова, а также на дисквалифицированного Миронова. Плюс, Карпин из-за удаления по окончании матча со “Спартаком” не мог руководить действиями своих футболистов со скамейки. Его обязанности исполнял Виктор Онопко. У гостей, в свою очередь, в лазарете находился Шепилов, а Калинин отсутствовал по причине перебора жёлтых карточек. Кроме того, за несколько дней до матча случилась замена главного арбитра. Получившего травму Виталия Мешкова поменял Евгений Кукуляк.

Карпин сделал три изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против “Спартака”. Вместо Осипенко, Миронова и Комарова с первых минут появились Прохин, Уткин и Байрамян. Евсеев, в свою очередь, совершил одну перестановку в основном сочетании по сравнению с игрой против “Динамо”. Дисквалифицированного Калинина сменил Суслов. Тактические изменения Вадим Валентинович не стал вносить в первом матче на новом месте работы».

Вадим Евсеев Главный тренер «Факела» Ну, если вторая команда чемпионата не имела моментов у наших ворот, то я считаю, что «Факел» хорошо сыграл эту игру. Хочу сказать слова благодарности предыдущим тренерами. У меня такая команда, что никого настраивать не надо. Они сами рвутся в бой, сами хотят выигрывать. Ну, и болельщики им в этом помогают. В перерыве мы разговаривали с тренерским штабом, но мы оставили на поле Романа Акбашева, несмотря на карточку. Он нас отблагодарил. Мы готовили его замену, но не так рано. Выход Квеквескири планировался заранее. Все замены у нас сыграли, хотя их было четыре. Дотерпели, доиграли. Ближе к концу добавили второго нападающего. Поддержка трибун? Я ее еще до игры слышал, когда команда на разминке была. Я очень благодарен болельщикам, надеюсь, с моей стороны будем только радовать.

Молодая оборона «Ростова»

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев фиксирует, что новый наставник «Факела» подтвердил свою репутацию прагматичного тренера,добивающегося результатов.

«В РПЛ у Евсеева репутация тренера, играющего строго от обороны. Привлекательного футбола от него ждать не стоит. По данным Transfermarkt у "Факела" худший состав в лиге. И все же с такими яркими болельщиками, как в Воронеже, странно ожидать, что команда будет играть в унылый футбол. Но в первой же игре Евсеев подтвердил статус самого прагматичного тренера — игра оставляла желать лучшего, но при этом принесла результат.

При начале атак "Факел" сразу же отправлял длинную передачу вперед. Только приличный уровень нападающих Хызыра Аппаева и Георгия Гонгадзе позволял не просто отдавать мяч соперника, а даже создавать более-менее опасные моменты у ворот Сергея Песьякова.

"Ростов" неуверенно действовал в обороне — сказывалось отсутствие лидера команды Максима Осипенко. Валерий Карпин мог рассчитывать только на четверку юных защитников (Андрей Лангович, Данила Прохин, Виктор Мелехин и Александр Сильянов), чей средний возраст не превышал и 21 год, а футбольный опыт и того меньше. Вместе с Виктором Онопко они пытались придумать хоть что-то, меняли позициями Прохина и Мелехина, но на качестве игры в обороне это никак не сказывалось.

По той же причине "Ростов" не мог строить позиционные атаки. В РПЛ из центральных защитников лучше всех двигает мяч именно Осипенко. В его отсутствии брать игру на себя пытался Мелехин, но в половине случаев он устраивал обрезы на свои ворота. "Факел" мог бы лучше использовать эти моменты, однако все на что хватало игроков — закидушка вперед в надежде на удачный отскок и подбор».

Виктор Онопко помощник главного тренера «Ростова» Первый мяч объяснить просто: не добежали на подбор, и был удар после длинной передачи с центра поля. Борьба, подбор, и на подборе никого не оказалось. В эпизоде со вторым голом также были длинная [передача], подбор и подача с краю. Мелехин не дотянулся, и там, кажется, не закрыл крайний защитник. Это не так важно, не надо искать виноватых и называть фамилии. Это неправильно. Надо разобрать эпизоды. Мы ожидали, что будет много игры, подборов, длинных забросов. Не хватило концентрации, спокойствия в работе с мячом. Будем двигаться вперед.

Гол из раздевалки

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что воронежский клуб был больше нацелен на результат.

«А "Ростов" лишь однажды и уже перед перерывом пробил в створ. Команда Карпина не использовала преимущество на флангах, быстрых разворотов с края на край против 5-3-2 было мало. В этом смысле ростовчанам тоже недоставало Осипенко, умеющего продвигать мяч.

А центр "Факел" закрыл на пять замков (тремя центрхавами и парой нападающих). В общем, "Ростов" постоянно терял мяч, а Комличенко "скучал" без него. Борющийся за выживание "Факел" казался просто более "голодным", чем претендующий на серебро "Ростов". И если до перерыва команда Евсеева не забила, то уже на 11-й (!) секунде второго тайма воронежцы открыли счёт.

Собственно, эта атака гостей и началась с розыгрыша с центра поля. После длинной передачи ошибся центральный защитник хозяев Мелёхин, а Акбашев здорово приложился по мячу из-за штрафной. Карпин, должно быть, задался вопросом, чем его игроки занимались в раздевалке. А Евсеев, что любопытно, тут же убрал Акбашева с поля, чтобы фоливший хавбек не получил вторую жёлтую карточку».

Хорен Байрамян Полузащитник «Ростова» Не хочется по горячим следам делать какой-то вывод. Но мне показалось, мы проиграли достаточно много борьбы. «Факел», наверно, сегодня больше хотел победить. Они тоже выполняют свои задачи. Но мы не должны были уступать в борьбе сегодня. Через Кабанова была связ с Карпинымь. Что нужно было — передали. Но пропускать на 45 минуте... Это шокировала нас. У нас было много времени. Вроде старались. Суету наводили. Но сегодня не получилось. Мы забрались так высоко. Но никто же не верил в это. Теперь нам осталось четыре игры. Должны отдаться полностью. Такого давления, как, когда ты борешься за выживание, этого точно нет.

«Ростову» не хватило эмоций

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой указывает не недостаточную мотивированность ростовского клуба, стоившую им трех очков.

«В последнее время много говорилось о том, что "Ростов" имеет прекрасный шанс завоевать серебро. Но по матчу с "Факелом" возникли сомнения, а действительно ли ростовчане так сильно хотят завоевать медали? Гости выглядели более мотивировано и вполне заслуженно повели в счёте на 11-й секунде второго тайма. После длинного заброса ошибся Мелёхин, а Акбашев классным выстрелом прошил голкипера.

Лишь после этой пощёчины хозяева проснулись. "Ростов" начал действовать быстрее, атаковать большими силами и задействовать Комличенко. На 60-й минуте хозяева должны были отыграться, но Комличенко каким-то чудом не забил после навеса Уткина со стандарта.

Казалось, что в концовке "Факел" не удержит победу. Но гостям помог собственный гол. Героем эпизода стал Аппаев, который воспользовался неразберихой в действиях Мелёхина и Глебова. "Ростов", казалось, в концовке должен устроить навал, но южане выглядели откровенно неважно. Они так и не смогли толком побеспокоить соперника».

«Факел» спасся от прямого вылета

Автор Sportbox.ru Дмитрий Панов не оставляет без внимания то, что победа над «Ростовом» не только фактически обезопасили воронежцев от прямого вылета, но и дала «Зениту» возможность оформить чемпионство в матче со «Спартаком».

«Победа "Факела" имеет в себе несколько смыслов. Для Воронежа главный — сохранение прописки в РПЛ: команда ещё находится в зоне стыков, но отстаёт от 12-й строчки всего на одно очко. А вот вся Россия получила шикарную развязку чемпионата.

За четыре тура до конца "Ростов" отстаёт от лидирующего "Зенита" на 11 очков. Питеру играть со "Спартаком" — об этом мы уже писали. Любая победа команды Сергея Семака (хоть 1:0, хоть 9:8) делает её чемпионом автоматически. Думается, настрой в Санкт-Петербурге на игру будет максимальный.

Но и "Спартак" сдаваться не намерен. Во-первых, вряд ли "красно-белые" захотят радовать своего заклятого соперника досрочным титулом. Во-вторых, в случае победы они обойдут "Ростов" и станут вторыми в таблице. Мотивация, надо отметить, тоже запредельная. Таким образом, "Факел" подарил не только сенсацию, но и возможность посмотреть лучший матч года. И ею однозначно стоит воспользоваться».