Финишная прямая РПЛ. ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» в битве за серебро

До завершения чемпионата России по футболу осталось пять туров. И если чемпионской интриги в РПЛ в последние годы нет, то как за распределение медалей, так и за возможность остаться в РПЛ ожесточенная борьба будет идти до последнего тура.

Чемпионской интриги нет

Уже никто не сомневается, что «Зенит» — чемпион. Лидер опережает ближайшего преследователя на 11 очков: у «Зенита» — 61, у «Ростова» — 50. До конца чемпионата России осталось 5 туров.

Хотя математические шансы на чемпионство сохраняют и «Ростов», и ЦСКА со «Спартаком», на практике конкурентов у команды Сергея Семака нет — в оставшихся пяти турах им достаточно лишь раз победить (или трижды сыграть вничью), а конкурентам хоть раз потерять очки, чтобы питерцы в очередной раз примерили корону РПЛ.

Более того, это может случиться уже в ближайшем туре 7 мая. Примечательно, что это будет матч со «Спартаком» на «Газпром Арене», что добавляет и без того принципиальной встрече дополнительного накала.

В 2001 году «Спартак» оформил последнее чемпионство при Романцеве в матче с «Зенитом» — на стадионе «Лужники» в Москве. Аршавин открыл счет уже на первых минутах, но затем красно-белые порадовали своих болельщиков, забив три гола.

А в мае 2012-го «Спартак» испортил праздник сине-бело-голубым, выиграв в Санкт-Петербурге со счетом 3:2 у «Зенита», который выходил на поле уже в статусе чемпиона и собирался отметить титул с болельщиками после матча с красно-белыми. Торжества состоялись, но настроение было подпорчено.

Теперь же «Зенит» имеет хороший шанс отомстить. Нужно лишь победить «Спартак», который наверняка будет ожесточенно сопротивляться, при условии, что днем ранее «Ростов» не победит «Факел». Воронежцы — аутсайдеры лиги, но борьба за выживание заставляет их творить чудеса, в чем убедилось в прошлом туре «Динамо».

А если команда Валерия Карпина вдруг проиграет «Факелу», то «Зенит» может отпраздновать чемпионство даже сыграв вничью со «Спартаком» — при равенстве очков учитываются в первую очередь личные встречи, а петербуржцы обыграли «Ростов» дома (3:1), выезде сыграв вничью 0:0.

В случае поражения «Зенита», коронацию придется отложить, но титул все равно в итоге достанется питерцам.

Битва за серебро

Российские клубы по-прежнему отлучены от еврокубков, что заметно снижает мотивацию в условиях явного лидера, на голову превосходящего всех как в плане финансов, так и в качестве и количестве исполнителей. Бороться за звание «лучшего после Зенита» — сомнительная честь.

Но, в отличие от большинства топовых европейских лиг, в РПЛ вручаются награды за второе и третье место, так что совсем демотивированными в конце сезона лидеры РПЛ не будут.

На серебро претендуют «Ростов», «Спартак» и ЦСКА, и в оставшиеся пять туров одна из этих команд примерит медали из драгоценного аргентума, а другая выпадет из тройки призеров.

Больше всего шансов, что без наград в этом сезоне останется «Спартак». Календарь у красно-белых чуть легче, чем у конкурентов, хотя тоже непростой: дерби с ЦСКА, матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, встречи с ведущими борьбу за выживание «Химками» и «Пари НН», а также финиш в Самаре.

Но команда Гильермо Абаскаля находится не в лучшей форме. «Спартак» проиграл лишь «Оренбургу» в шести последних турах РПЛ, но ничьи с «Ростовом», «Динамо» и «Ахматом» были на грани поражений, а судейство нередко благоволило красно-белым.

В семи турах весны спартаковцы забили 15 голов, уступая ЦСКА (16) и опережая «Ростов» (12), но по реализации и xG команда Абаскаля заметно проигрывала конкурентам, которые куда лучше распоряжались моментами.

А вот по результативным ошибкам в обороне «Спартак» как раз первый — 14 голов, против 9 у «Ростова» и 5 у ЦСКА. Абаскаль экспериментирует и это оборачивается катастрофической игрой в обороне и опорной зоне.

«Ростов» в последних шести турах ни разу не проиграл, трижды одержав победы, но в последних матчах Валерий Карпин много нервничает и не очень хорошо управляет своей командой. При этом впереди у дончан «Факел», «Сочи», «Краснодар», «Ахмат» и ЦСКА.

ЦСКА лучше всего проводит весенний отрезок, выиграв 5 поединков из 6. При этом подопечные Владимира Федотова обыграли «Зенит» и потеряли очки в дерби с «Локомотивом».

У армейцев чуть более комфортное расписание, чем у ростовчан — домашние матчи против дружины Карпина, «Оренбурга» и «Торпедо», а также выезды к «Краснодару» и «Спартаку».

Но при этом, у ЦСКА в календаре еще и кубковые матчи — ответная игра против «Урала», а дальше продолжение, независимо от результата. Это дополнительные нагрузки, которые играют на руку конкурентам. Тем не менее, ЦСКА пока выглядит темной лошадкой, которая на финише может вырваться на вторую строчку.

Борьба за выживание

За пять туров до конца чемпионата России определилась я группа из шести команд, занимающих с 11-го по 16-е место в таблице РПЛ, между которыми развернется борьба за выживание.

«Локомотив», лучше всех проведший весенний отрезок, уже на безопасном расстоянии от зоны стыковых матчей и вряд ли упустит место в десятке. А вот «Крылья Советов» и «Урал» не могут чувствовать себя в безопасности — от зоны стыков их отделяет лишь три очка.

Хуже всего ситуация у «Торпедо» (13 очков) и «Химок» (17), что вряд ли удивляет. В последние 5-6 лет для сохранения прописки в РПЛ клубам нужно набрать 33 очка и более, так что шансы обеих команд на успех, даже если они выиграют все пять оставшихся матчей очень низки.

Лучшее на что они могут рассчитывать — стыковые матчи, но и тут все будет очень непросто. Автозаводцы, провалившие осенний отрезок, практически обречены — оставшиеся матчи они проведут с командами из верхней части таблицы: «Ахматом» (д), ЦСКА (г), «Динамо» (д), «Оренбургом» (д), «Локомотивом» (г).

Ужасная игра «Химок» и их низкое турнирное положение тоже не удивляют, учитывая, сколько хаотичных перестановок, в том числе на тренерском мостике, было в клубе из Подмосковья.

Для того чтобы попасть в стыки им может понадобиться 3, а еще лучше 4 победы в оставшихся матчах, что тоже выглядит малореальной задачей, учитывая серию из четырех поражений и сложный календарь. Впереди «Динамо» и «Спартак», а две игры будут с прямыми конкурентами — «Уралом» и «Нижним Новгородом».

В зоне стыков сейчас расположились «Факел» (21 очко) и «Пари НН» (22). Воронежский клуб улучшил свою ситуацию неожиданной победой над «Динамо», после чего руководство «Факела» сделало ход конем — уволило Дмитрия Пятибратова и пригласило Вадима Евсеева, который ради такого дела бросил «Шинник».

Определенная логика в таком решении есть. Руководство «Факела» здраво рассудило, что шансы выбраться из зоны стыков минимальны — нужно отыгрывать отставание в 4 очка, а в оставшихся матчах придется встретиться с «Ростовом», «Локомотивом» и «Зенитом».

Остается надеяться на то, что воронежский клуб не упадет в зону прямого вылета и тут должны помочь домашние матчи с «Пари НН» и «Крыльями Советов». А для чего пригласили Евсеева становится ясно из официального заявления клуба: «С "Амкаром" и "Уфой" Вадим Валентинович в качестве главного тренера решал задачу сохранения клубов в Премьер-Лиге через стыковые матчи».

Нижегородский клуб, просевший после ухода Михаила Галактионова и продаж Пиняева с Глушенковым, в свою очередь, вряд ли согласен на роль поставщика очков для «Факела».

Учитывая количество матчей с прямыми конкурентами («Урал» и «Химки» дома и выезд в Воронеж), «Пари НН» вполне может надеяться на то, что выберется из зоны стыков. Тем более что придется еще сыграть с нестабильными по весне «Спартаком» и «Сочи».

Что касается «Крыльев Советов» (25 очков), то самарцев ждет тяжелый отрезок, который может отправить их в стыковые матчи — он сыграют с «Краснодаром» (г), «Локо» (д) и «Спартаком» (д). Но решающими, конечно, станут матчи с «Факелом» и «Уралом».

Екатеринбургский клуб откровенно проваливает весну, набрав 5 очков в восьми матчах при разнице мячей 6-13.

Календарь и таблица РПЛ

В пользу команды Виктора Гончаренко играет то, что в последних турах у них почти нет соперников из верхней части таблицы, но их ждут выездные матчи с конкурентами в борьбе за выживание — «Пари НН», «Крыльями» и «Химками», плюс домашние матчи с «Сочи» и «Оренбургом».

Уральцы сделали ставку на Кубок России, где их ждет еще 2-3 матча, но махнув рукой на РПЛ, они вполне могут обнаружить себя в стыках.