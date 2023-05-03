ЦСКА в Суперфинале. Плутовство Влута не спасло «Урал» в матче с армейцами

ЦСКА одержал победу над «Уралом» (2:1) в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. В составе московского клуба отличились полузащитник Хесус Медина и форвард Федор Чалов, у екатеринбуржцев единственный гол на счету хавбека Рая Влута, реализовавшего пенальти. В первой игре в Москве была зафиксирована ничья — 1:1. Команда Владимира Федотова обеспечила себе место в суперфинале турнира. «Урал» продолжит борьбу в Пути регионов.

ЦСКА без Набабкина и Щенникова

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«Нынешняя очная встреча стала для “Урала” и ЦСКА уже шестой в нынешнем сезоне и, возможно, не последней, так как существует вариант, при котором эти команды сыграют друг с другом в Суперфинале Кубка в “Лужниках”. Пока в этой серии матчей армейцы имеют преимущество: они одержали три победы, однажды была зафиксирована ничья, и в одной встрече екатеринбуржцы взяли верх над столичным клубом в серии пенальти.

Так что, в российском футболе, пожалуй, нет другой пары команд, которая бы настолько хорошо изучила друг друга. К отчётному матчу хозяева подходили с несколькими потерями в лице травмированных Филипенко, Газинского, Шатова, Коновалова и Агеева, а также дисквалифицированных Егорычева и Каштанова. У гостей в лазарете находятся Зайнутдинов и Щенников.

Гончаренко сделал два изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против “Краснодара”. Вместо Гогличидзе и Сунгатулина с первых минут появились Бевеев и Мишкич. Федотов, в свою очередь, совершил одну перестановку в основном сочетании по сравнению с игрой против “Ахмата”. Набабкина сменил Мойзес».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Мы увидели на поле команду, которая желала и очень хотела победить. Поздравляю с заслуженным выходом в главный финал. Футбол был хорош, держал всех в напряжении с первой до последней минуты. Мы были предпочтительнее, победа ни у кого не вызывает сомнений, несмотря на то, что неуверенно вышли на второй тайм.

Мойзес чудит у чужих ворот

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит армейцев за активное начало матча, которое привело к быстрому голу, хотя он и не был засчитан.

«После более-менее равного дебюта игры, в котором соперники не увлекались высоким прессингом, ЦСКА забил быстрый гол на восьмой минуте. Опять с участием Облякова — короля весны 2023-го! Успех армейцам принёс угловой: Иван пробил, а Заболотный добил. Однако всю малину гостям испортил Мойзес, вернувшийся в основу после поездки в Бразилию, где у защитника родилась дочь.

Если бы бразилец не дотронулся на линии ворот до летевшего в сетку мяча, команда Федотова повела бы в счёте. А так гол пришлось отменять из-за офсайда. Судьи на VAR возмутительно долго проверяли эпизод, хотя стоп-кадр на повторе всё прояснял. За время изучения момента футболисты могли бы заказать еду и напитки через популярное приложение и устроить короткий пикничок на газоне екатеринбургской арены.

ЦСКА не забил, но после этого завладел большим преимуществом. Уральцы опаздывали в эпизодах, не висели на ногах армейцев даже на своей половине поля. В эти минуты подумалось о том, что выступление на два фронта высосало всю энергию из команды Виктора Гончаренко, поэтому ни сил, ни эмоций "шмелям" не хватает. Армейцы превосходили "Урал" по движению, быстро возвращали себе мяч, как правило, после длинных передач не рисковавших под давлением хозяев».

Виктор Гончаренко Главный тренер «Урала» Неприятно видеть грустные лица, мы все расстроились, как и весь стадион. Провели невнятный первый тайм, играли трусливо. Расстроены, что не вышли в финал сразу. Но надо идти дальше, шанс не потерян. К сожалению, в каждом матче имеем дисквалификацию, и у нас ограничены замены. С ЦСКА важно уметь забивать, выходить из‑под прессинга.

Эммерсон и Заболотный организовал гол

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что екатеринбуржцы сами привезли себе гол в конце первого тайма.

«Немного удивляет, что приучивший нас к хорошей игре на стандартах "Урал" позволил сопернику создать такой момент, но в целом он стал отражением происходящего на поле в первом тайме. Гости имели абсолютное преимущество, не выпуская соперника за центральный круг. Ожидаемо. В последние пару месяцев "шмели" играют слабо, и лишь в прошлые выходные в Краснодаре (1:1) сумели прервать серию из пяти поражений в РПЛ подряд с разницей мячей 2-10. Причём три игры состоялись на "Екатеринбург Арене".

Впрочем, спустя полчаса игры хозяевам удалось отодвинуть игру от своих ворот и даже провести несколько отдалённо перспективных атак. Способствовал тому ход Бикфалви. Румын стал держаться ближе к правому флангу, где помогал Лазару Ранджеловичу проходить не столь искушённого в обороне Медину. В основном эти проходы завершались фланговыми проходами, да пару раз удалось проникнуть в опорную зону соперника, но Мингиян Бевеев пробил слабовато, а Рай Влут не сумел обработать передачу.

И вот когда казалось, что команды уйдут при нулях на табло, Эммерсон в простой ситуации завозился у штрафной и подарил мяч Заболотному. Форвард через двоих партнёров довёл мяч до Медины, и тот прицельным ударом с угла штрафной открыл счёт. Конголезец, конечно, подставил команду, но и защитникам стоило быстрее реагировать на происходящее. Время у них было».

Обмен ударами после перерыва

Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов не оставляет без внимания сомнения арбитра по поводу назначенного в ворота ЦСКА пенальти.

«Второй тайм начался с очередного судейского вмешательства в игру. На этот раз решался вопрос о потенциальном назначении пенальти в ворота ЦСКА. Игорь Дивеев попал по ноге Рая Влута в штрафной площади, но при этом Рай не упал сразу, а успел перед этим сделать пару шагов, что могло поставить под сомнения необходимость указывать на "точку".

Иванова позвали к ВАР-монитору, явно требуя назначить одиннадцатиметровый, и он его назначил — все же Дивеев откровенно сыграл в ногу, а не пытался побороться за мяч. Неосторожное движение со стороны Игоря сбило Влута с ритма. Сам Влут подошел к мячу и точным ударом развел его и Игоря Акинфеева по разным углам — счет снова стал равным.

После этого ЦСКА не сбавил оборотов, продолжал навязывать "Уралу" свой футбол и вновь сумел выйти вперед. Вышедший на замену Чалов точно пробил в угол ворот после скидки от Облякова в район 11-метровой отметки. И здесь важно отметить эпизодическую полезность Заболотного — именно Антон помешал Эммерсону двинуться в сторону Чалова, поэтому Федор наносил удар без особого сопротивления».

Влуту не верят

Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский фиксирует прагматичную игру ЦСКА и попытки «Урала» заработать еще один пенальти в концовке матча.

«Разумеется, ЦСКА начал играть по счету. Команды Федотова всегда умели действовать от соперника, и армейцы — не исключение. Вот и здесь гости стали грамотно контролировать мяч и иногда выбегать в опасные контратаки, который, впрочем, до реальной опасности не доходили.

"Урал" словно немного сдулся или просто устал. Подходы к воротам Игоря Акинфеева становились все реже, и мяч у хозяев держался не лучшим образом. Оставалось надеяться, что банда Виктора Ганчаренко сумеет создать давление в последние 15 минут. Все-таки речь шла о борьбе за трофей!

Попробовал взять инициативу в свои руки Влут. Голландец снова упал после контакта с Дивеевым, но на этот раз судьи ему не поверили. В остальном же выход в атаку у уральцев под конец встречи совершенно разладился. ЦСКА даже в последние минуты выглядел впереди интереснее соперника: Заболотный, Чалов, Медина — все они были так хороши, что Федотову даже не нужно было делать замен. Тренер мог позволить себе придержать запасных на компенсированное время, чтобы потянуть резину».

Акинфеев чуть не забил гол

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает, что в компенсированное время отметиться голом мог даже голкипер ЦСКА.

«Хотя "Урал" все больше находился с мячом, но играть первым номером у него не получалось. Армейцы еще и действовали очень аккуратно, стараясь не допускать угловых и опасных штрафных у своих ворот, ведь оранжево-черные славятся мощными стандартами.

Так ЦСКА и дотянул до добавленного времени, когда Гончаренко пошел ва-банк: защитник Бегич стал центральным нападающим, в чужую штрафную отправился Помазун, но это привело лишь к тому, что чуть не забил Акинфеев — голкипер ЦСКА так далеко вынес мяч из штрафной, что тот чуть не закатился за линию.

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"Урал" ответил фолом Помазуна в центре поля на желтую карточку, но чего-то острого создать не сумел. Армейцы выстояли и отправляются прямиком в "Лужники", а "Уралу" теперь предстоит битва в финале Пути регионов».

ЦСКА полностью переиграл «Урал»

Автор Bobsoccer Максим Квятковский считает, что армейский клуб выступил заметно сильнее соперника и заслуженно победил.

«Не по счету, а по игре — ЦСКА выиграл сегодняшнюю дуэль за явным преимуществом. Армейцы были сильнее, интереснее, лучше практически на всех отрезках матча. Пытаюсь понять, что сегодня противопоставил соперникам "Урал", и не могу вспомнить ни одного момента, хотя бы отдаленно напоминающего голевой. На что рассчитывали Ганчаренко и его команда?

Влут дважды упал в штрафной ЦСКА, в одном случае судейская пара Иванов/Мешков назначила 11-метровый, в другом — нет. Мое мнение? Игорь Дивеев порой рискованно играет в отборе, это факт. Но пенальти спорный, на мой взгляд. Касание было, но Влут абсолютно точно шлепнулся не от этого. Падение — инициатива исключительно голландского екатеринбуржца. Или екатеринбургского голландца, кому как нравится.

Впрочем, оставим судейство в стороне. К счастью, на исход поединка оно не повлияло. ЦСКА забил два классных гола — вот что решило судьбу противостояния! ЦСКА играл лучше, чем в недавнем матче чемпионата здесь же, в Екатеринбурге. Если в середине апреля у "Урала" были шансы не проиграть, то сегодня ЦСКА полностью переиграл хозяев».

Чалов — один из героев ЦСКА

Автор Soccer.ru Вадим Багров называет семерых игроков ЦСКА, благодаря которым армейцы вышли в Суперфинал Кубка и ведут борьбу за серебро — среди них и Федор Чалов.

«Вывел ЦСКА в финал, его гол против "Урала" стал победным. Фёдор это главный снайпер команды, автор 14 точных ударов только в РПЛ и трех ассистов. Чалов, хотя в самом ЦСКА рассказывали, что сомневаются в его универсальности, ведь было неудобно играть на фланге, стал причиной успешной перестройки и наладки команды весной.

Чалов и Заболотный ЦСКА

Фёдор играет, как скажут, но при этом остается собой. У него есть голевое чутье. А прошлый сложный сезон, когда искал счастья в аренде в Швейцарии, позволил перезагрузиться. Чалов увидел, что если не тревожиться лишний раз, а ставить на сильные стороны, то голы придут».