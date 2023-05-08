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    «Локомотив» обыграет «Сочи» с крупным счетом?

    «Локомотив» Москва — «Сочи». Прогноз (к. 2.69) и ставки на чемпионат России 8 мая 2023 года

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    Артем Дзюба
    Московский «Локомотив» сыграет на своем поле против «Сочи» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 мая, начало — в 17:00 мск. «Локомотив» Москва — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Мая 2023 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 17:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    «Локомотив»

    «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.

    «Железнодорожники» добились впечатляющего прогресса с тех пор, как команду возглавил Михаил Галактионов.

    Коэффициенты матча Локомотив — Сочи

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    Но, пожалуй, не менее значимым стало появление в «Локо» Артема Дзюбы. Экс-капитан сборной России набрал 12 (8+4) очков по системе гол+пас в восьми матчах РПЛ.

    После поражения от «Зенита» в начале апреля «Локомотив» разгромил «Оренбург» (4:1) и «Химки» (5:1) и сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

    «Локомотив» забил 22 мяча в восьми матчах РПЛ после зимней паузы.

    «Сочи»

    «Сочи» тем временем находится на девятой строчке, опережая «Локомотив» на два очка.

    В прошлом туре южане прервали серию поражений, выиграв на своем поле у московского «Торпедо» (3:1).

    Но этот результат вряд ли стоит воспринимать всерьез, учитывая уровень автозаводцев, которые уже давным-давно одной ногой в Первой лиге.

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    Перед этим сочинская команда проиграла «Крыльям Советов», «Краснодару» и «Ахмату».
    «Сочи» проиграл восемь из 11-ти гостевых матчей в рамках РПЛ и пропустил 27 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Сочи» — за 3.65.

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    В отличие от сочинцев, которые явно провалили вторую половину сезона и продолжают приходить в себя после внезапной отставки Курбана Бердыева, «Локо» сейчас на ходу.

    В данном случае логично предположить, что «железнодорожники» наберу три очка и снова порадуют своих поклонников результативной игрой. Оборона — явно самое слабое место «Сочи».

    Ставка — победа «Локомотива» с форой (-1,0) за 2.69.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Локомотива» больше 2,5 за 3.46.

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    «Локомотив» Москва — «Сочи»: прогноз, ставка (3.46), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. «Локомотив» обыграет «Сочи» с крупным счетом?
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