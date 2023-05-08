«Локомотив»
«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.
«Железнодорожники» добились впечатляющего прогресса с тех пор, как команду возглавил Михаил Галактионов.
Коэффициенты матча Локомотив — Сочи
Но, пожалуй, не менее значимым стало появление в «Локо» Артема Дзюбы. Экс-капитан сборной России набрал 12 (8+4) очков по системе гол+пас в восьми матчах РПЛ.
После поражения от «Зенита» в начале апреля «Локомотив» разгромил «Оренбург» (4:1) и «Химки» (5:1) и сыграл вничью с ЦСКА (1:1).
«Локомотив» забил 22 мяча в восьми матчах РПЛ после зимней паузы.
«Сочи»
«Сочи» тем временем находится на девятой строчке, опережая «Локомотив» на два очка.
В прошлом туре южане прервали серию поражений, выиграв на своем поле у московского «Торпедо» (3:1).
Но этот результат вряд ли стоит воспринимать всерьез, учитывая уровень автозаводцев, которые уже давным-давно одной ногой в Первой лиге.
Перед этим сочинская команда проиграла «Крыльям Советов», «Краснодару» и «Ахмату».
«Сочи» проиграл восемь из 11-ти гостевых матчей в рамках РПЛ и пропустил 27 мячей.
Прогноз и ставка
На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Сочи» — за 3.65.
В отличие от сочинцев, которые явно провалили вторую половину сезона и продолжают приходить в себя после внезапной отставки Курбана Бердыева, «Локо» сейчас на ходу.
В данном случае логично предположить, что «железнодорожники» наберу три очка и снова порадуют своих поклонников результативной игрой. Оборона — явно самое слабое место «Сочи».
Ставка — победа «Локомотива» с форой (-1,0) за 2.69.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Локомотива» больше 2,5 за 3.46.