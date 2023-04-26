«Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 21:45 мск. «Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

Эта команда сражается за выживание, хотя по своему потенциалу обязана бороться за выход в еврокубки. Нынешнее 13 место для «молотобойцев» сродни явной неудаче.

«Вест Хэм» лишь ненамного отдалился от опасной зоны. Да и с реализацией у команды отнюдь не все безоблачно.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Ливерпуль 1X2Новым игрокам 4.003.901.83Фрибет$40

Зато в Лиге конференций лондонцы преуспевают. Команда смогла пройти в полуфинал турнира, выбросив за борт крепкий «Гент».

Все прогнозы на АПЛ

Матчи с мерсисайдцами для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков проиграно 4 при одной виктории.

В этой встрече хозяева явно будут пытаться разжиться очками. Тем паче, соперник не блещет стабильностью в игре и результатах.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы на данный момент находятся на 7 месте. Правда, отставание от еврокубкового 5 места измеряется 3 очками.

Команда Юргена Клоппа умудрилась проиграть уже 9 раз в чемпионате. Так что нынешний сезон смело можно записывать в неудачные.

Минувший тур АПЛ принес команде важнейшую викторию. «Ливерпуль» в родных стенах переиграл «Ноттингем Форест» (3:2).

Более того, эта победа стала для мерсисайдцев второй кряду. А вот не проигрывает команда Клоппа уже почти месяц.

В матче первого круга «Ливерпуль» минимально переиграл лондонцев. Да и вообще, мерсисайдцы, при всех своих недостатках, смотрятся выгоднее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.83.

На викторию «Вест Хэма» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.60.

Гости имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей , которые наверняка снова проявят себя в этой встрече.

Наш прогноз — Победа «Ливерпуля» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.