Московский «Спартак» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 19:00 мск. «Спартак» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Красно-белые» в последнее время выступают крайне нестабильно и продолжают борьбу лишь за тройку сильнейших. В настоящий момент «народная команда» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе коллектива из столицы России 45 очков.

Московская команда на один пункт отстает от второго «Ростова» и на один балл опережает пятый ЦСКА. Именно между этими командами и будет борьба за второе и третье место. До первого питерского «Зенита» команде из Москвы уже не достать.

Коэффициенты матча Спартак — Краснодар 1X2Новым игрокам 1.853.903.85Фрибет$40

Также подопечные Гильермо Абаскаля на неделе сенсационно вылетели из Кубка России, проиграв первоголиговому тольяттинскому «Акрону» (1:2). В Российской премьер-лиге спартаковцы в 23 матча забили 50 мячей, а пропустили — 28.

Все прогнозы на РПЛ

В последней игре чемпионата «Спартак» победил «Торпедо» (2:1), а до этого были ничьи с «Динамо» (3:3) и «Ахматом» (0:0). Перед этим «красно-белые» и вовсе уступили «Оренбургу» (0:2).

«Краснодар»

«Быки» в текущем сезоне являются крепким середняком чемпионата России и ведут борьбу за топ-5. В настоящий момент команда из одноименного города занимает шестое место в турнирной таблице. В активе краснодарцев 38 очков.

Команда из Краснодара на один пункт отстает от пятого московского «Динамо», но также на один балл опережает грозненский «Ахмат» и на два — «Оренбург». Вся борьба за место в пятерке еще впереди.

Подопечные Владимира Ивича также продолжают борьбу в Кубке России. На неделе команда в серии пенальти прошла самарские «Крылья Советов» и теперь сыграет против тольяттинского «Акрона» в полуфинале Пути регионов.

«Краснодар» сейчас имеет трехматчевую победную серию в РПЛ. Повержены были «Сочи» (2:0), «Пари НН» (3:1) и «Химки» (6:0). лишь перед этим «быки» в зрелищном поединке уступили «Локомотиву» (2:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают однозначным фаворитом хозяев поля. На победу «Спартака» предлагают поставить за 1.85.

На викторию «Краснодара» дают 3.85, ничья оценена в 3.90.

«Спартак» в последнее время выглядит крайне неубедительно, поэтому поставим на ничью в этом поединке.

Также спрогнозируем, что обе команды в этом поединке забьют.