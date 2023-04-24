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    Смогут ли «Спартак» и «Краснодар» выявить сильнейшего?

    «Спартак» — «Краснодар». Ставка (к. 3.90) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 24 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Краснодар»
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    «Спартак»
    Московский «Спартак» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 19:00 мск. «Спартак» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Апреля 2023 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Спартак»

    «Красно-белые» в последнее время выступают крайне нестабильно и продолжают борьбу лишь за тройку сильнейших. В настоящий момент «народная команда» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе коллектива из столицы России 45 очков.

    Московская команда на один пункт отстает от второго «Ростова» и на один балл опережает пятый ЦСКА. Именно между этими командами и будет борьба за второе и третье место. До первого питерского «Зенита» команде из Москвы уже не достать.

    Коэффициенты матча Спартак — Краснодар

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    Также подопечные Гильермо Абаскаля на неделе сенсационно вылетели из Кубка России, проиграв первоголиговому тольяттинскому «Акрону» (1:2). В Российской премьер-лиге спартаковцы в 23 матча забили 50 мячей, а пропустили — 28.

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    В последней игре чемпионата «Спартак» победил «Торпедо» (2:1), а до этого были ничьи с «Динамо» (3:3) и «Ахматом» (0:0). Перед этим «красно-белые» и вовсе уступили «Оренбургу» (0:2).

    «Краснодар»

    «Быки» в текущем сезоне являются крепким середняком чемпионата России и ведут борьбу за топ-5. В настоящий момент команда из одноименного города занимает шестое место в турнирной таблице. В активе краснодарцев 38 очков.

    Команда из Краснодара на один пункт отстает от пятого московского «Динамо», но также на один балл опережает грозненский «Ахмат» и на два — «Оренбург». Вся борьба за место в пятерке еще впереди.

  • Сенсационный «Акрон». Сказка тольяттинцев продолжается, сказка Абаскаля закончилась?
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  • 19/04/2023

    • Подопечные Владимира Ивича также продолжают борьбу в Кубке России. На неделе команда в серии пенальти прошла самарские «Крылья Советов» и теперь сыграет против тольяттинского «Акрона» в полуфинале Пути регионов.

    «Краснодар» сейчас имеет трехматчевую победную серию в РПЛ. Повержены были «Сочи» (2:0), «Пари НН» (3:1) и «Химки» (6:0). лишь перед этим «быки» в зрелищном поединке уступили «Локомотиву» (2:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают однозначным фаворитом хозяев поля. На победу «Спартака» предлагают поставить за 1.85.

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    На викторию «Краснодара» дают 3.85, ничья оценена в 3.90.

    «Спартак» в последнее время выглядит крайне неубедительно, поэтому поставим на ничью в этом поединке.

    Также спрогнозируем, что обе команды в этом поединке забьют.

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    «Спартак» — «Краснодар»: прогноз, ставка (3.90), статистика, коэффициенты матча 24.04.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Спартак» и «Краснодар» выявить сильнейшего?
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