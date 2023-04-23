«Борнмут» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в 32-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:00 мск. «Борнмут» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

Как для команды ниже среднего уровня, «Борнмут» показал неплохие результаты в последних турах, одержав три победы в четырех матчах. И это на фоне относительно недавней домашней победы над «Ливерпулем» (1:0).

В апреле «Вишни» победили «Фулхэм» (2:1), «Лестер» (1:0) и «Тоттенхэм» (3:2). При этом гости проиграли «Брайтону» (0:2). Это поражение стало для них 16-м по счету в сезоне АПЛ.

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Клуб занимает 14-е место в таблице чемпионата, имея 33 очка. Хозяева поля висят над зоной вылета с отрывом в пять баллов.

Все прогнозы на АПЛ

В двух последних поединках коллектив одержал победы, поэтому можно с уверенностью сказать, что он находится в превосходной форме.

«Вест Хэм»

В английской Премьер-Лиге «Вест Хэм» занимает 15 место. В 31-м туре чемпионата «молотобойцы» отобрали очки «Арсенала», обменявшись с лидером голами (2:2).

На данный момент лондонцы отдалились от зоны вылета до четырёх очков. При этом грядущий соперник опережает их все на два балла, так что победа позволит его обойти.

На этой неделе клуб пробился в полуфинал Лиги конференций, разгромив в ответном матче «Гент» (4:1) дома, но это может повлиять на свежесть гостей спустя всего два дня после предыдущей игры.

В четырех последних поединках коллектив не знает поражений при двух победах, так что хозяевам будет непросто взять три очка. Впрочем, они вполне могут и проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 2,64. Успех «Борнмута» оценивается в 2,77, ничья — в 3,32.

Хозяева выиграли два последних матча и неделю отдыхади, тогда как гости провели игру посреди недели.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Борнмут» выиграет за 2,77.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,87, ведь в трех последних матчах гостей забивали оба соперника.