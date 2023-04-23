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    Кто отдалится от зоны вылета?

    «Борнмут» — «Вест Хэм». Ставка (к. 2.77) и прогноз на чемпионат Англии 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм» не проигрывает четыре матча кряду
    «Борнмут» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в 32-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:00 мск. «Борнмут» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Апреля 2023 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 16:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Борнмут»

    Как для команды ниже среднего уровня, «Борнмут» показал неплохие результаты в последних турах, одержав три победы в четырех матчах. И это на фоне относительно недавней домашней победы над «Ливерпулем» (1:0).

    В апреле «Вишни» победили «Фулхэм» (2:1), «Лестер» (1:0) и «Тоттенхэм» (3:2). При этом гости проиграли «Брайтону» (0:2). Это поражение стало для них 16-м по счету в сезоне АПЛ.

    Коэффициенты матча Борнмут — Вест Хэм

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  • 2.753.202.65Фрибет$40
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    Клуб занимает 14-е место в таблице чемпионата, имея 33 очка. Хозяева поля висят над зоной вылета с отрывом в пять баллов.

    Все прогнозы на АПЛ

    В двух последних поединках коллектив одержал победы, поэтому можно с уверенностью сказать, что он находится в превосходной форме.

    «Вест Хэм»

    В английской Премьер-Лиге «Вест Хэм» занимает 15 место. В 31-м туре чемпионата «молотобойцы» отобрали очки «Арсенала», обменявшись с лидером голами (2:2).

    На данный момент лондонцы отдалились от зоны вылета до четырёх очков. При этом грядущий соперник опережает их все на два балла, так что победа позволит его обойти.

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    • На этой неделе клуб пробился в полуфинал Лиги конференций, разгромив в ответном матче «Гент» (4:1) дома, но это может повлиять на свежесть гостей спустя всего два дня после предыдущей игры.

    В четырех последних поединках коллектив не знает поражений при двух победах, так что хозяевам будет непросто взять три очка. Впрочем, они вполне могут и проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 2,64. Успех «Борнмута» оценивается в 2,77, ничья — в 3,32.

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    Хозяева выиграли два последних матча и неделю отдыхади, тогда как гости провели игру посреди недели.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Борнмут» выиграет за 2,77.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,87, ведь в трех последних матчах гостей забивали оба соперника.

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    «Борнмут» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на футбол. Кто отдалится от зоны вылета?
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