«Ростов» сыграет на выезде против «Оренбурга» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 17:00 мск. «Оренбург» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 21 матче 32 очка.

После зимнего перерыва клуб с Урала до сих пор потерпел лишь одно поражение, проиграв в начале марта на поле грозненского «Ахмата» (1:3).

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Вскоре после этого команда Марцела Лички одержала две крутейшие победы.

Календарь и таблица РПЛ

Сначала «Оренбург» разнес на выезде «Сочи» Курбана Бердыева — 4:0. Интересно, что южане до этого ни разу не проигрывали на своем поле.

Ну а главным событием стала домашняя победа над «Спартаком» — 2:0.

В общем, «Оренбург» стабильно набирает очки и без Владимира Писарского (Сычевого). Похоже, главная звезда этой команды — чешский тренер Личка.

Факт, который надо обязательно учитывать: «Оренбург» выиграл восемь из девяти предыдущих матчей РПЛ на своем поле.

«Ростов»

«Ростов» тем временем находится на второй строчке, набрав до сих пор 44 очка. Отставание от «Зенита» составляет семь очков.

Ранее на этой неделе «Ростов» проиграл «Краснодару» (1:1, 3:5 по пенальти) и выбыл из Кубка России.

В РПЛ команда Валерия Карпина начала весеннюю часть с домашнего поражения от «Локомотива» (1:3), пропустив три мяча от неудержимого Артема Дзюбы.

Но после этого «Ростов» одержал три победы подряд — над «Пари НН», «Химками» и «Торпедо».

И еще один удивительный факт: «Ростов» потерпел лишь одно поражение в восьми гостевых матчах РПЛ.

Прогноз и ставка

На «Оренбург» в этом матче можно поставить за 2.13, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Ростова» — за 3.15.

В первой половине сезона «Ростов» обыграл «Оренбург» на своем поле со счетом 2:1. После этого команды обменялись домашними победами в рамках группового этапа Кубка России.

Во всех случаях было забито минимум три мяча. При этом на поле «Оренбурга» команда Карпина пропустила четыре гола.

И вполне вероятно, что «Ростов» ждет еще одно испытание. Почему «Оренбург» так опасен на своем поле? Одна из причин — искусственный газон. Ранее здесь не смог выиграть не только «Спартак», но и ЦСКА, и «Краснодар».

Ставка — тотал больше 3,0 за 2.05.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.92.