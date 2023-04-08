«Герта»
«Герта» занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрала 22 очка.
Берлинский клуб в первом матче после мартовского перерыва сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1). И это шикарный результат для гостевого матча с таким соперником.
Коэффициенты матча Герта — РБ Лейпциг
Правда, безвыигрышная серия «Герты» составляет уже четыре матча.
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На своем поле «Герта» выиграла четыре из 13-ти матчей. При этом в трех недавних матчах в Берлине она набрала семь очков и забила семь мячей.
«Лейпциг»
«Лейпциг» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 26-ти турах 45 очков.
К сожалению, с мечтами о чемпионстве «Лейпциг» может попрощаться как минимум до следующего сезона. Отставание от «Баварии» составляет уже десять очков.
Команда Марко Розе провалила начало весенней части чемпионата.
«Лейпциг» потерпел три поражения в четырех предыдущих турах, проиграв дортмундской «Боруссии», «Бохуму» и «Майнцу».
Правда, на этой неделе «Лейпциг» начал подавать признаки жизни. Несколько дней назад ему удалось остановить дортмундскую «Боруссию» (2:0) в рамках Кубка Германии.
У «Лейпцига» в этом сезоне средние показатели в гостях: команда Розе одержала четыре победы в 13-ти матчах вдали от дома и пропустила 20 мячей.
Прогноз и ставка
На «Герту» в этом матче можно поставить за 5.40, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Лейпцига» — за 1.60.
«Лейпциг» ни разу не терял очки в пяти предыдущих матчах с «Гертой».
В прошлом сезоне матчи с «Лейпцигом» и вовсе стали для «Герты» настоящим кошмаром — берлинский клуб уступил со счетом 0:6 и 1:6.
В первом круге текущего чемпионата «Лейпциг» с трудом дожал команду Шварца — 3:2.
Скорее всего, фаворит заберет три очка, но хозяева наверняка будут огрызаться.
Ставка — победа «Лейпцига» + тотал больше 2,5 за 2.39.