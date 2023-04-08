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    «Лейпциг» продлит серию побед над «Гертой»

    «Герта» — «Лейпциг». Ставка (к. 2.39) и прогноз на чемпионат Германии 8 апреля 2023 года

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    «Лейпциг» потерпел три поражения в четырех предыдущих турах Бундеслиги
    Берлинская «Герта» сыграет на своем поле против «Лейпцига» в рамках 27-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 19:30 мск. «Герта» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Апреля 2023 года
    Герта
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    •  Герта 19:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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    «Герта»

    «Герта» занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрала 22 очка.

    Берлинский клуб в первом матче после мартовского перерыва сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1). И это шикарный результат для гостевого матча с таким соперником.

    Коэффициенты матча Герта — РБ Лейпциг

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    Правда, безвыигрышная серия «Герты» составляет уже четыре матча.
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    Или так: в 15-ти предыдущих матчах команда Сандро Шварца одержала лишь три победы.

    На своем поле «Герта» выиграла четыре из 13-ти матчей. При этом в трех недавних матчах в Берлине она набрала семь очков и забила семь мячей.

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 26-ти турах 45 очков.

    К сожалению, с мечтами о чемпионстве «Лейпциг» может попрощаться как минимум до следующего сезона. Отставание от «Баварии» составляет уже десять очков.

    Команда Марко Розе провалила начало весенней части чемпионата.

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  • 05/04/2023

    • «Лейпциг» потерпел три поражения в четырех предыдущих турах, проиграв дортмундской «Боруссии», «Бохуму» и «Майнцу».

    Правда, на этой неделе «Лейпциг» начал подавать признаки жизни. Несколько дней назад ему удалось остановить дортмундскую «Боруссию» (2:0) в рамках Кубка Германии.

    У «Лейпцига» в этом сезоне средние показатели в гостях: команда Розе одержала четыре победы в 13-ти матчах вдали от дома и пропустила 20 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Герту» в этом матче можно поставить за 5.40, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Лейпцига» — за 1.60.

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    «Лейпциг» ни разу не терял очки в пяти предыдущих матчах с «Гертой».

    В прошлом сезоне матчи с «Лейпцигом» и вовсе стали для «Герты» настоящим кошмаром — берлинский клуб уступил со счетом 0:6 и 1:6.

    В первом круге текущего чемпионата «Лейпциг» с трудом дожал команду Шварца — 3:2.

    Скорее всего, фаворит заберет три очка, но хозяева наверняка будут огрызаться.

    Ставка — победа «Лейпцига» + тотал больше 2,5 за 2.39.

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    «Герта» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» продлит серию побед над «Гертой»
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