«Спакенбург» сыграет на своем поле с ПСВ в рамках 1/2 финала Кубка Нидерландов. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 21:00 мск. «Спакенбург» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спакенбург»

Эта команда нынешний сезон не может записать себе в актив. Текущее 10 место в третьем по рангу голландском дивизионе явно не устраивает.

Более того, команда уже не сможет побороться за повышение в классе. А вот в Кубке страны «Спакенбург» уже прыгнул выше головы.

В своем предыдущем поединке «Спакенбург» сыграл вничью. Дома команда не смогла переиграть «Остзан» (1:1).

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12 лет назад команда уже имела опыт противостояния с ПСВ. Правда, опыт этот вышел неудачным — поражение 3:0.

Сейчас команда проводит не самый продуктивный отрезок. Да и тягаться на равных с грандом голландского футбола «Спакенбургу» не по силам.

ПСВ

Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. Потеря в виде ухода Коди Гакпо в «Ливерпуль» все еще чувствуется.

На данный момент эйндховенцы занимают 2 место в чемпионате. Между тем, «Фейеноорд» догнать будет крайне сложно.

Свой последний поединок команда провела удачно. ПСВ на выезде перестрелял скромный «Неймеген» (2:4).

ПСВ не проигрывает уже полтора месяца. Да и в матче со скромнягами из второго дивизиона гости могут сыграть не в оптимальном составе.

Гости явно намерены быстро решить все свои проблемы до перерыва. Так что ждем от ПСВ мощного стартового натиска.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСВ предлагают — 1.14.

На викторию «Спакенбурга» дают — 18.00, ничья оценена — в 8.30.

Оборона эйндховенцев не видится непреодолимой, к тому же гости могут допустить банальную недооценку соперника .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.96.