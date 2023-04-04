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    ПСВ забьет и пропустит

    «Спакенбург» — ПСВ. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Кубок Нидерландов, 4 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спакенбург» — ПСВ
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    Люк де Йонг
    «Спакенбург» сыграет на своем поле с ПСВ в рамках 1/2 финала Кубка Нидерландов. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 21:00 мск. «Спакенбург» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Кубок 05 Апреля 2023 года
    Spakenburg
  • Нидерланды. Кубок
    •  Spakenburg 21:00 ПСВ ПСВ
  • Нидерланды. Кубок
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    «Спакенбург»

    Эта команда нынешний сезон не может записать себе в актив. Текущее 10 место в третьем по рангу голландском дивизионе явно не устраивает.

    Более того, команда уже не сможет побороться за повышение в классе. А вот в Кубке страны «Спакенбург» уже прыгнул выше головы.

    В своем предыдущем поединке «Спакенбург» сыграл вничью. Дома команда не смогла переиграть «Остзан» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    12 лет назад команда уже имела опыт противостояния с ПСВ. Правда, опыт этот вышел неудачным — поражение 3:0.

    Сейчас команда проводит не самый продуктивный отрезок. Да и тягаться на равных с грандом голландского футбола «Спакенбургу» не по силам.

    ПСВ

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. Потеря в виде ухода Коди Гакпо в «Ливерпуль» все еще чувствуется.

    На данный момент эйндховенцы занимают 2 место в чемпионате. Между тем, «Фейеноорд» догнать будет крайне сложно.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. ПСВ на выезде перестрелял скромный «Неймеген» (2:4).

    ПСВ не проигрывает уже полтора месяца. Да и в матче со скромнягами из второго дивизиона гости могут сыграть не в оптимальном составе.

    Гости явно намерены быстро решить все свои проблемы до перерыва. Так что ждем от ПСВ мощного стартового натиска.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСВ предлагают — 1.14.

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    На викторию «Спакенбурга» дают — 18.00, ничья оценена — в 8.30.

    Оборона эйндховенцев не видится непреодолимой, к тому же гости могут допустить банальную недооценку соперника.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.96.

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    «Спакенбург» — ПСВ: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на футбол. ПСВ забьет и пропустит
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