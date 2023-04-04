«Спакенбург»
Эта команда нынешний сезон не может записать себе в актив. Текущее 10 место в третьем по рангу голландском дивизионе явно не устраивает.
Более того, команда уже не сможет побороться за повышение в классе. А вот в Кубке страны «Спакенбург» уже прыгнул выше головы.
В своем предыдущем поединке «Спакенбург» сыграл вничью. Дома команда не смогла переиграть «Остзан» (1:1).
12 лет назад команда уже имела опыт противостояния с ПСВ. Правда, опыт этот вышел неудачным — поражение 3:0.
Сейчас команда проводит не самый продуктивный отрезок. Да и тягаться на равных с грандом голландского футбола «Спакенбургу» не по силам.
ПСВ
Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. Потеря в виде ухода Коди Гакпо в «Ливерпуль» все еще чувствуется.
На данный момент эйндховенцы занимают 2 место в чемпионате. Между тем, «Фейеноорд» догнать будет крайне сложно.
Свой последний поединок команда провела удачно. ПСВ на выезде перестрелял скромный «Неймеген» (2:4).
ПСВ не проигрывает уже полтора месяца. Да и в матче со скромнягами из второго дивизиона гости могут сыграть не в оптимальном составе.
Гости явно намерены быстро решить все свои проблемы до перерыва. Так что ждем от ПСВ мощного стартового натиска.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСВ предлагают — 1.14.
На викторию «Спакенбурга» дают — 18.00, ничья оценена — в 8.30.
Оборона эйндховенцев не видится непреодолимой, к тому же
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.96.