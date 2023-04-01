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    Отберет ли «Лидс» очки у «Арсенала»?

    «Арсенал» — «Лидс». Ставка (к. 2.32) и прогноз на чемпионат Англии по футболу 1 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Лидс»
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    «Арсенал» уверенно лидирует в АПЛ
    «Арсенал» сыграет на своем поле против «Лидса» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Апреля 2023 года

    «Арсенал»

    «Арсенал» лидирует в АПЛ. Гандикап от «Манчестер Сити», который провел на матч меньше, составляет 8 очков, так что вся борьба за чемпионский титул еще впереди.

    В 28 поединках чемпионата команда уступила только в трех. Да и оборона представляет собой вполне надежную субстанцию: 26 пропущенных мячей.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Лидс

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  • 1.285.7010.50Фрибет$40
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    В минувшем туре «Канониры» вновь добыли три очка. На своем поле «Арсенал» Микеля Артеты уверенно разгромила «Кристал Пэлас» (4:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    В последних восьми играх во всех турнирах лондонцы потерпели только одно поражение и лишь раз сыграли вничью, так что коллектив в отличной форме.

    «Лидс»

    «Павлинам» в прошлом туре смогли выбраться из зоны вылета. Однако гости выиграли только два матча из шести последних в АПЛ.

    Недавно у «Лидса» был непростой матч с «Фулхэмом» в Кубке Англии, который закончился поражением со счетом 0:2. так началась серия из трех поединков без побед.

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    • Она прервалась в последнем матче, в котором команда обыграла на выезде «Вулверхэмптон» (4:2).

    Впрочем, с учетом того, что и перед этим коллектив увез ничью из Брайтона против одноименного соперника, говорит о неплохой форме клуба.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 1,29. Успех «Лидса» оценивается в 10,05, ничья — в 6,00.

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    В четырех из шести последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,32.

    Еще один вариант ставки — «Арсенал» выиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2,09 — ставка для тех, кто верит в напрашивающийся успех хозяев, но сомневается, что будет забито минимум четыре гола.

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    «Арсенал» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Лидс» очки у «Арсенала»?
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