«Арсенал» сыграет на своем поле против «Лидса» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» лидирует в АПЛ. Гандикап от «Манчестер Сити», который провел на матч меньше, составляет 8 очков, так что вся борьба за чемпионский титул еще впереди.

В 28 поединках чемпионата команда уступила только в трех. Да и оборона представляет собой вполне надежную субстанцию: 26 пропущенных мячей.

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В минувшем туре «Канониры» вновь добыли три очка. На своем поле «Арсенал» Микеля Артеты уверенно разгромила «Кристал Пэлас» (4:1).

Все прогнозы на АПЛ

В последних восьми играх во всех турнирах лондонцы потерпели только одно поражение и лишь раз сыграли вничью, так что коллектив в отличной форме.

«Лидс»

«Павлинам» в прошлом туре смогли выбраться из зоны вылета. Однако гости выиграли только два матча из шести последних в АПЛ.

Недавно у «Лидса» был непростой матч с «Фулхэмом» в Кубке Англии, который закончился поражением со счетом 0:2. так началась серия из трех поединков без побед.

Она прервалась в последнем матче, в котором команда обыграла на выезде «Вулверхэмптон» (4:2).

Впрочем, с учетом того, что и перед этим коллектив увез ничью из Брайтона против одноименного соперника, говорит о неплохой форме клуба.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 1,29. Успех «Лидса» оценивается в 10,05, ничья — в 6,00.

В четырех из шести последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,32.

Еще один вариант ставки — «Арсенал» выиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2,09 — ставка для тех, кто верит в напрашивающийся успех хозяев, но сомневается, что будет забито минимум четыре гола.