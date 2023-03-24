Молдавия сыграет на своем поле с Фарерскими островами в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Молдавия — Фарерские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Молдавия

Молдаване вновь постараются побороться за 2 место в группе. Вот только Польша и Чехия смотрятся, все же, убедительнее.

Правда, стабильностью результатов молдаване не балуют. В матчах с более-менее крепкими оппонентами команда испытывает заметные сложности.

Коэффициенты матча Молдавия — Фарерские острова 1X2Новым игрокам 2.503.003.10Фрибет$40

В своем предыдущем поединке Молдавия проиграла. Контрольный матч с Румынией привел к сокрушительному поражению (0:5).

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Поединки с фарерцами для команды традиционно проходят сложно. Из двух очных битв Молдавия раз сыграла вничью и раз проиграла.

Молдавия явно намеревается успешно начать отборочный цикл. Соперников уровня фарерцев команда побеждать просто обязана.

Фарерские острова

Эта команда давно примерила на себя роль поставщика очков. Правда, озарения периодически случаются, и фарерцы изредка выстреливают.

Фарерские острова осенью сенсационно одолели Турцию (2:1) в матче Лиги наций. А вот с чехами в контрольной встрече тягаться было сложнее — поражение 5:0.

Главным бичом команды является реализация. Фарерцам крайне сложно даются голы в матчах с любыми оппонентами.

А вот дать бой молдаванам команде вполне по силам. Островитяне явно сыграют вторым номером, и даже попытаются найти свои шансы в контригре.

Фарерские острова уж точно не будут отсиживаться в обороне. Да и вообще, пока сборная не проигрывала молдаванам.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Молдавии предлагают — 2.50.

На викторию Фарерских островов дают — 2.90, ничья оценена — в 3.10.

Молдавия сильнее островитян, и явно намеревается начать отборочный цикл с победы .

Наш прогноз — Победа Молдавии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.