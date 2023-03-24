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    Островитянам ничего не светит

    Молдавия — Фарерские острова. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Евро-2024, 24 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на Сборная Молдавии Прогнозы на Сборная Фарер
    Прогноз и ставки на Молдавия — Фарерские острова
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    Олег Рябчук
    Молдавия сыграет на своем поле с Фарерскими островами в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Молдавия — Фарерские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E 24 Марта 2023 года
    Молдавия
  • Кишинёв
    •  Молдавия 22:45 Фарерские острова Фарерские острова
  • Лига наций УЕФА. C1
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    Молдавия

    Молдаване вновь постараются побороться за 2 место в группе. Вот только Польша и Чехия смотрятся, все же, убедительнее.

    Правда, стабильностью результатов молдаване не балуют. В матчах с более-менее крепкими оппонентами команда испытывает заметные сложности.

    Коэффициенты матча Молдавия — Фарерские острова

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    В своем предыдущем поединке Молдавия проиграла. Контрольный матч с Румынией привел к сокрушительному поражению (0:5).

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    Поединки с фарерцами для команды традиционно проходят сложно. Из двух очных битв Молдавия раз сыграла вничью и раз проиграла.

    Молдавия явно намеревается успешно начать отборочный цикл. Соперников уровня фарерцев команда побеждать просто обязана.

    Фарерские острова

    Эта команда давно примерила на себя роль поставщика очков. Правда, озарения периодически случаются, и фарерцы изредка выстреливают.

    Фарерские острова осенью сенсационно одолели Турцию (2:1) в матче Лиги наций. А вот с чехами в контрольной встрече тягаться было сложнее — поражение 5:0.

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    • Главным бичом команды является реализация. Фарерцам крайне сложно даются голы в матчах с любыми оппонентами.

    А вот дать бой молдаванам команде вполне по силам. Островитяне явно сыграют вторым номером, и даже попытаются найти свои шансы в контригре.

    Фарерские острова уж точно не будут отсиживаться в обороне. Да и вообще, пока сборная не проигрывала молдаванам.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Молдавии предлагают — 2.50.

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    На викторию Фарерских островов дают — 2.90, ничья оценена — в 3.10.

    Молдавия сильнее островитян, и явно намеревается начать отборочный цикл с победы.

    Наш прогноз — Победа Молдавии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.

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    Молдавия — Фарерские острова: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. Островитянам ничего не светит
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