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    ЦСКА обыграет «Сочи» четвертый раз в сезоне

    «Сочи» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.07) и ставки на чемпионат России 5 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — ЦСКА
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    ЦСКА одержал лишь три победы в девяти гостевых матчах текущего сезона РПЛ
    Московский ЦСКА сыграет на выезде против «Сочи» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 марта, начало — в 19:30 мск. «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Марта 2023 года
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    «Сочи»

    «Сочи» находится на девятом месте в таблице РПЛ после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал 25 очков.

    С недавних пор пост главного тренера «Сочи» занимает Курбан Бердыев. Правда, команда до сих пор не провела ни одной официальной игры под руководством опытного специалиста.

    Коэффициенты матча Сочи — ЦСКА

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    Из-за раннего вылета из Кубка России сочинцы в этом году до сих пор довольствовались лишь товарищескими матчами.

    В начале февраля «Сочи» участвовал в Зимнем кубке РПЛ. Команда Бердыева разгромила «Ростов» (3:0) и потерпела поражения от «Краснодара» (0:1) и «Спартака» (0:2).

    Зато после этого «Сочи» одержал четыре победы подряд — над «Факелом», «Акроном», «Химками» и «Балтикой». На этом отрезке вице-чемпион России забил десять мячей.

    ЦСКА

    ЦСКА тем временем находится на пятой строчке, набрав в 17-ти турах 29 очков.

    В конце февраля «армейцы» провели первые официальные матчи после зимней паузы.

    ЦСКА по сумме двух встреч выиграл у «Краснодара» в четвертьфинале Кубка России.

    Все решилось в первой игре — ЦСКА разгромил «быков» на своем поле со счетом 3:0. При этом «Краснодар» еще легко отделался. Команда Владимира Федотова могла спокойно забивать еще как минимум два-три мяча.

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    • В ответном матче ЦСКА уступил на поле «Краснодара» на поле со счетом 0:1.

    Также стоит отметить, что ЦСКА ни разу не проиграл в зимних товарищеских матчах.

    ЦСКА одержал лишь три победы в девяти гостевых матчах текущего сезона РПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Сочи» в этом матче можно поставить за 3.78, ничью букмекеры предлагают за 3.95, а победу ЦСКА — за 2.07.

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    ЦСКА трижды выиграл у «Сочи» в первой части сезона — сначала в рамках РПЛ, а потом дважды в Кубке Росии. Общий счет — 7:2 в пользу «армейцев».

    Теперь у «Сочи» есть Бердыев, но все равно не факт, что южане возьмут реванш. ЦСКА действительно здорово смотрелся в недавних матчах против «Краснодара».

    Ставка — победа ЦСКА за 2.07.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.02.

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    «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на футбол. ЦСКА обыграет «Сочи» четвертый раз в сезоне
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