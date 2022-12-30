В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на своем поле примет «Брентфорд». Встреча пройдет 30 декабря и начнется в 22:45 по мск. «Вест Хэм» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

Команда борется за выживание в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» ушел в отрыв от зоны вылета лишь на один балл. Стоит отметить, что команда крайне редко забивает, лишь 13 голов в 16 матчах АПЛ.

У команды нет яркого форварда, который может решать исход матча. Лучший бомбардир команды является полузащитник Мохамед Саид Бенрахма забил 3 гола в 14 матчах.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Брентфорд 1X2Новым игрокам 2.003.603.60Фрибет$40

Примечательно, что команда обладает хорошей обороной. «Вест Хэм» пропустил 20 голов в сезоне.

Все прогнозы на АПЛ

Несмотря на это, в списке травмированных у команды находится лучший защитник Курт Зума, что осложняет задачу главному тренеру «Вест Хэма» в перестройке защитной линии.

«Вест Хэм» проиграл последние 3 встречи в АПЛ: «Арсеналу» (1:3), «Лестеру» (0:2) и «Кристал Пэласу» (1:2). Примечательно, что при хорошей игре в обороне «Вест Хэм» пропустил 7 мячей.

«Брентфорд»

Команда является середняком Премьер-лиги, находясь на 10-й строчке в турнирной таблице с 20 очками в копилке. «Брентфорд» является одним из открытий нынешнего сезона.

Команда имеет возможность забраться повыше по турнирной таблице, но до Еврокубков «Брентфорду» еще далеко, отрыв от 5-й строчки 9 очков.

В команде есть нападающий, который является одним из лучших бомбардиров всей лиги. 26-летний англичанин Иван Тони забил уже 11 голов в 15 матчах чемпионата при 2 результативных передачах.

Стоит отметить, что в одном из последних матчей в АПЛ перед паузой «Брентфорд» в гостях обыграл «Манчестер Сити» (2:1). При счете 1:1 на 98-й минуте гостям удалось добиться сенсационного результата и увести 3 очка у грозного соперника.

В прошлом сезоне Премьер-лиги команды уже встречались между собой. В том матче сильнее оказался «Брентфорд» (2:0), команда уверенно переиграла «Вест Хэм» на своем поле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вест Хэма» предлагают — 2.07.

На викторию «Брентфорда» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.50.

«Брентфорд» отлично проявил себя в последних гостевых матчах и вполне может рассчитывать на успех и в этом матче. «Вест Хэму» необходимо побеждать любой ценой, чтобы не свалиться в зону вылета АПЛ.

Прогноз на этот матч — Фора «Брентфорда» 0. Коэффициент на эту ставку будет оцениваться в 2.50.

Еще вариант для ставки — Тотал голов 2.5 больше за 1.93.