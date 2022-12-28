Неожиданный вывод. «Барселоне» будет лучше без Левандовского

Несмотря на очевидные недостатки в игре, «Барса» каким-то образом взобралась на первое место в таблице чемпионата Испании по итогам 14-ти туров. До сих пор сине-гранатовые потеряли очки лишь в матчах с «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом».

Под «каким-то образом» в данном случае скрываются три фактора: расточительность «Реала», не сумевшего выиграть у «Жироны», «Осасуны» и «Райо Вальекано», игру «Барсы» в обороне (в 14-ти матчах она пропустила лишь пять мячей) и...наличие в команде такого форварда, как Левандовский.

Поляк неоднократно был автором единственного гола, благодаря которому «Барселона» забирала у оппонентов важные три очка. Например, в матчах с «Мальоркой» и «Валенсией», которые завершились со счетом 1:0. И в остальных играх его роль тоже часто была ключевой.

Роберт Левандовски globallookpress.com

Однако есть явный аргумент в пользу того, что «Барселона» без Левандовского играет лучше и выглядит убедительнее.

Предстоящие матчи с «Эспаньолом», «Атлетико» и «Хетафа» — это шанс показать, что «Барса» способна справляться и без Левандовского. Причем шанс не только для команды, но и для Хави. Для соперников каталонцев это будет серьезный тест.

Некоторые данные указывают на то, что «Барселона» действует более динамично, когда в ее составе отсутствует классический центральный нападающий, и больше похожа на ту команду, которую все хотели видеть после назначения Хави на пост главного тренера.

Правда, выборка в данном случае невелика, и можно не сомневаться, что сейчас начнутся разговоры в духе «голы решают всё, к черту качество игры! Левандовский — мастер, без которого точно не будет лучше!».

Незадолго до Рождества президент клуба Жоан Лапорта намеренно сделал акцент на результатах, а не на качестве игры, заявив, что «важнейшая цель в этом сезоне — выиграть чемпионат Испании». Победа любой ценой — за красивую игру не дают дополнительные очки.

Но Хави, хоть он и не стал спорить со своим работодателем, выразился совсем по-другому.

«Мы не можем потерять наш домашний стиль — именно это сделало клуб великим. Это игровая идея, благодаря которой сборная Испании стала чемпионом мира и выиграла два чемпионата Европы, а "Барса" пять раз побеждала в Лиге чемпионов. Мы удвоили наши усилия, чтобы сохранить игровую философию "Барселоны". Да, нам понадобится план Б и план C, но все должно основываться на нашей центральной идее», — отметил Хави.

Роберт Левандовски globallookpress.com

В контексте Левандовского этот аргумент выглядит следующим образом. Когда он в стартовом составе, «Барселоне» приходится нарушать свои игровые принципы, которые подразумевают почти тотальный контроль мяча и позиционные атаки. Соответствовать идеям Ринуса Михелса, Йохана Кройфа и Пепа Гвардиолы вместе с польским нападающим не так-то и просто.

С другой стороны, Левандовский обладает невероятным бомбардирским талантом, который часто выручает команду в трудных ситуациях.

«Барселоне» приходится упрощать игру в последней трети, поскольку Левандовский не очень хорош в некоторых аспектах игры. Несмотря на то, что он не стоит в районе одиннадцатиметровой отметки, просто ожидая, когда ему дадут мяч, Роберт все равно остается старомодной «девяткой», тем игроком, который идеально выполняет свою работу, если его регулярно снабжают кроссами в штрафную.

Вполне естественно, что в 34 года у него уже не та скорость, что раньше. Ему редко удается убежать от защитников. В игре один в один тоже не все гладко, если поляку противостоит молодой и при этом умный оппонент.

К таким выводам подталкивают матчи против «Баварии», «Интера» и «Реала», в которых Левандовский был не в состоянии оказать серьезное влияние.

Роберт Левандовски забил 18 мячей в 19-ти матчах за «Барселону» globallookpress.com

Те, кто видел, насколько легко «Интер» (в Милане), «Мадрид» и «Бавария» (особенно на «Камп Ноу») нейтрализовали Левандовского, наверняка не удивились его бледной игре на чемпионате мира в Катаре.

Он по-прежнему в порядке, но ему 34 года, и очевидно, что он уже не на пике своих возможностей.

Но это не критика, никто не пытается ставить под сомнение профессионализм и готовность Левандовского помочь Хави в тренировочном процессе, давать полезные советы партнерам по команде — в этом плане вообще нет никаких вопросов. Тем более сейчас, когда «Барса» продолжает спотыкаться, пытаясь вернуться на вершину европейского футбола. То же самое касается и его статистики, которая, хотя и несколько ниже по сравнению с двумя последними сезонами в «Баварии», все равно вызывает восхищение.

И надо понимать, если «Барселона» в предстоящих матчах без Левандовски потеряет очки, мало кого будет волновать, что они показали классный футбол.

Правда, тут сразу надо вспомнить матчи против чешской «Виктории» и «Осасуны», в которых «Барса», несмотря на отсутствие Левандовского, не только победила, но и сыграла заметно лучше.

Как правило, Левандовский забивает после позиционных атак, когда большинство игроков «Барсы» находятся в последней трети, пытаясь взломать насыщенную оборону соперника. В случае потери мяча каталонцы могут нарваться на неприятные контратаки. Чаще всего сзади у них остаются только два игрока, из-за чего в обороне могут возникать серьезные проблемы.

Без Левандовски «Барса» играет намного быстрее и у нее появляется возможность контратаковать благодаря таким быстрым игрокам, как Ансу Фати, Ферран Торрес, Рафинья, Гави и Усман Дембеле. А еще есть Педри, который действует из глубины, грамотно разгоняя атаки.

«Барселона» безжалостно разобралась с «Викторией» в гостевом матче Лиги чемпионов, несмотря на то, что Хави выставил молодой, абсолютно без опыта состав. Вопреки прогнозам, остановить такую «Барсу» было почти нереально.

Роберт Левандовски globallookpress.com

Ну и наконец матч с «Осасуной». До удаления Левандовского соперник не просто вел в счете — он буквально издевался над «Барселоной». Но в меньшинстве каталонцы стали играть совершенно иначе и в конечном итоге совершили камбэк.

Есть еще один момент, который Хави может использовать в свою пользу вместо того, чтобы сокрушаться по поводу дисквалификации польского форварда.

В течение последних 12 лет у Левандовского всегда была зимняя пауза — перерыв в Бундеслиге с декабря по январь или февраль. Кроме того, в чемпионате Германии 34 тура, а в Ла Лиге — 38. Из-за дисквалификации на ближайшие три матча у Роберта снова будет несколько дополнительных недель для восстановления. И вполне вероятно, что это поможет ему подойти во всеоружии к предстоящим матчам в Кубке Испании, к игре с «Бетисом» в Суперкубке Испании и встрече с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

Лапорта — беззастенчивый фанат. «Левандовский — одна из причин, по которой мы снова смогли порадовать наших болельщиков. Он не только большой профессионал, но еще и классный парень, который добавил клубу определенный шарм», — считает президент «Барселоны».

С этим действительно можно согласиться, но есть и контраргумент: это нападающий, который существенно ограничивает игровые возможности команды. И не за горами тот день, когда Левандовскому придется уйти. Как ни крути, а его можно рассматривать только в качестве краткосрочного решения проблемы.

Следующие три матча дадут Хави и его команде представление о том, что их ждет в ближайшем будущем. И вполне вероятно, что после этого им не придется грустить.