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    Как Гакпо впишется в «Ливерпуль»: замена Фирмино, партнер Нуньеса или подыгровка Салаха?

    Где и как игрок сборной Нидерландов мог бы наилучшим образом вписаться на «Энфилде»?

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    Коди Гакпо
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    Коди Гакпо
    «Красные» намерены обогнать «Манчестер Юнайтед» в борьбе за подписание стоящего 44 миллиона фунтов стерлингов нападающего «ПСВ Эйндховен» и сборной Нидерландов.
    Январские покупки в «Ливерпуле», похоже, идут полным ходом.

    Отпраздновав Рождество победой над «Астон Виллой» со счетом 3:1, болельщики «красных» получили еще больше хороших новостей, поскольку выяснилось, что они договорились с «ПСВ Эйндховен» о подписании контракта с голландским нападающим Коди Гакпо.

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    • Формальности еще не завершены, но Гакпо направляется в Мерсисайд для прохождения медицинского осмотра, и ожидается, что трансфер будет завершен к моменту официального открытия трансферного окна 1 января.

    Ожидается, что первоначальная сумма сделки составит 37 миллионов фунтов стерлингов. (42 млн евро/45 млн долларов), увеличившись примерно до 44 млн фунтов стерлингов (50 млн евро/53 млн долларов) с учетом надбавок.

    Это стало не только ударом для «Манчестер Юнайтед», который лидировал в гонке за подписанием 23-летнего футболиста, но и значительным стимулом для Юргена Клоппа, который ждал усиления атаки после травм Луиса Диаса и Диогу Жоты.

    Коди Гакпо

    Гакпо изначально был трансферной целью на лето, но «Ливерпуль» быстро принял меры, чтобы заполучить универсального форварда, как только стало ясно, что ПСВ открыт для продажи в январе.

    Goal.com изучает, где и как игрок мог бы наилучшим образом вписаться на «Энфилде»…

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    Прямо по центру

    Основные сильные стороны Гакпо очевидны; он забивает голы и создает их. И это делает его очевидным кандидатом на роль центрального нападающего.

    Его статистика за ПСВ в этом сезоне был близка к впечатляющей: он забил 12 голов и сделал 14 передач в 19 матчах Эредивизи и Лиги Европы, причем его форма сохранилась и на чемпионате мира в Катаре, где он забил три гола и помог сборной Нидерландов выйти в четвертьфинал.

    Коди Гакпо

    Он не является классической «девяткой», как не мечтай об этом, но это может подойти «Ливерпулю», который привык играть с Роберто Фирмино, архетипической «ложной девяткой».

    Гакпо — это не Фирмино, но у него, безусловно, есть способность проникать в более глубокие зоны и связывать игру, что, очевидно, пойдет на пользу таким игрокам, как Мохамед Салах и Дарвин Нуньес, которые начинают атаку с фланга, но умеют находить себе голевые позиции в центре.

    Календарь и таблица АПЛ

    Возможный состав (4-3-3): Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Тиаго, Салах, Гакпо, Нуньес

    На левом фланге

    Большую часть карьеры Гакпо в ПСВ провел в качестве флангового игрока, и легко увидеть, как он может изменить ситуацию для «Ливерпуля» слева, особенно в краткосрочной перспективе, поскольку Диас восстанавливается после травмы колена.

    Он не молниеносный бегун, но уж точно не медленный, и его желание смещаться к центру,под рабочую правую ногу подойдет Энди Робертсону, который любит идти вперед с левого фланга защиты.

    Коди Гакпо

    Позиционная игра Гакпо значительно улучшилась за последние 12 месяцев. Он работал с личным тренером по тактике Лораном Врилинком, чтобы улучшить свое видение поля и навыки владения мячом, а его физические данные означают, что он должен быть в состоянии справиться с суровыми условиями Премьер-лиги и высокоинтенсивной прессинговой игры «Ливерпуля».

    Между тем его нацеленность на голы сделала бы его гораздо более естественным вариантом в составе тройки нападающих, чем, скажем, Фабио Карвалью, Алекс Окслейд-Чемберлен или Кертис Джонс.

    Все прогнозы на АПЛ

    Возможный состав (4-3-3): Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Тиаго, Салах, Нуньес, Гакпо

    Как «десятка»

    Как насчет того, чтобы сменить тактическую схему? «Ливерпуль» время от времени экспериментировал с расстановкой 4-4-2/4-2-3-1 в этом сезоне, и, учитывая сомнения в структуре и прочности своей полузащиты, никого не удивит, если они сделают это снова, после тог как Гакпо окажется в команде.

    Он, безусловно, выглядел комфортно в качестве «десятки» сборной Нидерландов на чемпионате мира, особенно играя на Мемфиса Депая, и его способность найти отличное последнее касание, будь то пас или удар, дала бы Клоппу дополнительные варианты, если бы он выбрал схему с четырьмя игроками впереди.

    Гакпо и Депай

    Нетрудно представить, что Гакпо играет позади Нуньеса, Салаха или даже Фирмино в матчах, в которых «Ливерпуль» рассчитывает доминировать.

    Возможный состав (4-2-3-1): Алиссон, Александр-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Тьяго, Фабиньо, Салах, Гакпо, Нуньес, Фирмино.

    Как насчет долгосрочной перспективы?

    Если заглянуть немного дальше в будущее, будет интересно посмотреть, как Клопп будет жонглировать своими атакующими опциями.

    Подписание Гакпо, безусловно, ставит под сомнение будущее Фирмино. Летом у бразильца истекает контракт, и, хотя нельзя исключать его продления, маловероятно, что «Ливерпуль» будет иметь в своем составе шесть возрастных нападающих высшего уровня.

    Коди Гакпо

    По той же причине почти наверняка Окслейду-Чемберлену разрешат уйти на правах свободного агента в конце сезона.

    Клопп будет надеяться, что у него все схвачено. Безжалостный блеск и стабильность Салаха, прямота и энергия Диаса, мастерство прессинга и игра в чужой штрафной Жоты, присутствие, непредсказуемость и способность к забеганиям Нуньеса, а теперь еще креативность и результативность Гакпо.

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    Кроме того, потенциал 20-летнего Фабио Карвалью и юных Кайде Гордона и Бена Доака огромен.

    В общем, захватывающие времена для «Ливерпуля». Теперь, осталось разобраться с полузащитой…

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