Вода в пустыне. «Ливерпулю» позарез нужны два новичка

«Я чувствовал, что этот мальчик нужен нам, как вода в пустыне». Это был, типично красочно говорящий о подписании контракта св январе прошлого года.

Интересно, что чувствует помощник главного тренера «Ливерпуля» в этот момент времени, когда мы приближаемся к очередному зимнему трансферному окну, а пейзаж на «Энфилде» гораздо более бесплоден, чем 12 месяцев назад.

Январь часто был ключевым для «красных» под руководством Юргена Клоппа, и похоже, что так будет и на этот раз. Проще говоря, он должен быть так же сильно занят вне поля, как и на нем.

«Ливерпулю» нужно как минимум один новичок, прежде чем окно закроется, и, по правде говоря, им, вероятно, потребуется два: усиление полузащиты и дополнительный нападающий.

Это может быть фактором, который приведет к успеху или неудаче в этом сезоне, и, если это поможет обеспечить квалификацию в Лиге чемпионов, это может оказать значительное влияние и на следующие пару лет.

Сейчас сезон мерсисайдцев висит на волоске. Вылет из Кубка лиги — это еще цветочки, такое может случиться, если вам в соперники выпал «Манчестер Сити», но просто посмотрите на таблицу Премьер-лиги. Работы, которую нужно сделать — непочатый край.

«Манчестер Сити» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги «Ливерпуль»

В настоящее время «Ливерпуль» на семь очков отстает от первой четверки, и, учитывая тот факт, что они выиграли только шесть из своих 14 матчей в этом сезоне, трудно убедительно доказать, что они, как некоторые предполагали, просто втопят педаль газа в пол в новом году и провальсируют обратно к вершине.

В самом деле, если возобновление сезона на «Этихаде» в четверг и сказало нам о чем-то, так это о том, что многие из проблем, которые были перед чемпионатом мира, никуда не делись, и что ближайшие недели и месяцы могут быть еще более сложными для Клоппа и его команды. График будет насыщенный и стремительный, а проблемы с травмами в клубе не собираются ослабевать.

Сам Клопп признал на пресс-конференции в пятницу, что, возможно, что-то должно произойти в январское окно. «Как вы можете догадаться, учитывая нашу ситуацию, мы находимся в поисках», — сказал он журналистам.

Ранее он подтвердил, что очень поддерживает идею новых инвестиций, красноречиво добавив, что верит, что у «Энфилда» светлое будущее, что бы ни случилось с владельцами Fenway Sports Group и их попытками продать долю владения, или, возможно, весь клуб.

Он рассмеялся, когда было высказано предположение, что, как заявил на этой неделе бывший защитник «красных» Джейми Каррагер в эфире Sky Sports, клуб должен потратить до 250 миллионов фунтов стерлингов (301 миллион долларов) на новых игроков, и снова усмехнулся, когда имя Джуда Беллингема, который является серьезной целью на лето 2023 года, было упомянуто в качестве январского новичка. «Это нам на Рождество, да?!», пошутил он.

Юрген Клопп «Ливерпуль»

Но не нужно уметь читать мысли, чтобы знать, что Клопп, как и почти все остальные, видит необходимость в усилении.

«Ливерпуль» творил чудеса, чтобы создать команду, способную сразиться с «Манчестер Сити», не говоря уже об остальных европейских клубах, но сейчас им нужны значительные пополнения состава, поскольку одни игроки уходят, другие становятся старше, а некоторые неизбежно не могут соответствовать своим былым достижениям или поддерживать топовую форму, достигнутую в последние сезоны.

Полузащита — наиболее очевидная область, нуждающаяся в обновлении, и было бы немного неосмотрительно, если бы «Ливерпуль» не хотел добавить кого-то в эту линию в январе.

Полагаться на то, что Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон и Наби Кейта будут оставаться в форме и здоровыми, на то, что 19-летний Харви Эллиотт будет играть каждый матч на позиции, которую он еще не освоил, или на то, что внезапно заблистают Кертис Джонс и пока малознакомый Артур Мело — это не та стратегия, которой должен следовать топ-клуб. У «Ливерпуля» есть игроки в центре поля, да, но надежность? Даже близко нет.

Их атака тоже выглядит тревожно слабой, что немного неожиданно. Начав сезон с пятью вариантами на позицию главного форварда, в настоящее время «Ливерпуль» остался с двумя. Диас выбыл из строя до марта, Жота, скорее всего, до февраля, а Роберто Фирмино, вероятно, пропустит следующие две игры из-за проблем с икроножными мышцами, и в этом сезоне он уже и так несет большую нагрузку, чем многие ожидали.

Это оставляет Мохамеду Салаху, какой бы машиной он не был, и Дарвину Нуньесу бремя забивать голы. За пределами этого остается лишь полагаться на удачу. Например на Алекса Окслейда-Чемберлена, или Джонса в роли левого вингера. У Фабио Карвалью явно есть талант и надежды, но он не является заменой Диаса или Жоты. 20-летний футболист пока больше похож на «десятку», чем на кого-либо еще, но «Ливерпуль» с ним не играет.

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Клопп в прошлом справедливо говорил, что клуб не должен подписывать игроков только из-за травм в составе — и действительно, когда они были вынуждены это сделать, это действительно не сработало. Кто может забыть Стивена Колкера, Озана Кабака или Бена Дэвиса, или даже того же Артура?

Но взгляните на матчи, которые придется провести в ближайшие пять месяцев. «Ливерпуль» может сыграть до июня 38 игр, все потенциально жизненно важные, и у них просто нет нужного количества игроков, чтобы справиться с таким графиком.

Забегая вперед, у четырех игроков-ветеранов в июне закончились контракты, и их необходимо заменить. Имеет смысл получить хотя бы одну из этих замен в январе. Зимнее окно, в общем-то, было благосклонно к «Ливерпулю».

Диас блестяще сработал в январе, как и Вирджил ван Дейк в 2018 году. Филипп Коутиньо и Даниэль Старридж сыграли огромную роль в 2013 году, Луис Суарес был жемчужиной в середине сезона в 2011 году, и, если вернуться в прошлое, такие игроки, как Даниэль Аггер и Мартин Шкртел оказались выгодными сделками, даже несмотря на то, что изначально требовалось время, чтобы они прижились.

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Это нелегко, особенно с взлетевшими вверх ценами и эго игроков после чемпионата мира, но в январе можно найти подходящего игрока по правильной цене — того, кто может оказать как немедленный, так и долгосрочный вклад в результат.

«Вода в пустыне», если вернуться к фразе Линдерса. Это именно то, что сейчас нужно «Ливерпулю». И они нуждаются в этом гораздо больше, чем в прошлом году.