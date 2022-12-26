«Зюйдтироль»
Эта команда нынешний чемпионат проводит относительно успешно. «Зюйдтироль» находится на 7 месте в турнирной таблице Серии В.
Наиболее проблемным звеном команды является слабая оборона. «Зюйдтироль» пропустил уже 22 мяча.
В своем предыдущем поединке «Зюйдтироль» добыл 3 очка. На выезде команда разделалась с «Читтаделлой» (0:2).
«Зюйдтироль» не пропустил ни разу в двух последних поединках. Наверняка команда постарается сберечь столь приятную для себя тенденцию.
В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Да и вообще, из пяти последних очных поединков с «Моденаом» «Зюйдтироль» выиграл трижды.
«Модена»
«Модена» нынешний сезон проводит под знаком борьбы за выживание. Текущее 13 место в чемпионате выглядит в этом плане вполне показательным.
Главным же бичом команды являются ненадежные тылы. «Модена» пропускает в свои ворота чересчур часто — 28 голов.
В плане реализации «Модена» смотрится поживее. Игроки команды в 18 матчах забили 26 мячей.
А вот в предыдущем своем поединке «Модена» добилась ничьей. Команда расписала мировую с «Беневенто» (1:1).
В этой встрече «Модена» наверняка будет действовать вторым номером. Гостей вполне устроит даже ничейный исход.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зюйдтироля» предлагают — 2.35.
На викторию «Модены» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.04.
«Зюйдтироль»
Наш прогноз — Победа «Зюйдтироля». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.62.