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    «Модену» ждет разочарование

    «Зюйдтироль» — «Модена». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, Серия В, 26 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз и ставки на «Зюйдтироль» — «Модена»
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    «Модена»
    «Зюйдтироль» сыграет на своем поле с «Моденой» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 17:00 мск. «Зюйдтироль» — «Модена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 26 Декабря 2022 года
    Зюйдтироль
  • Италия. Серия B
    •  Зюйдтироль 17:00 Модена Модена
  • Италия. Серия B
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    «Зюйдтироль»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит относительно успешно. «Зюйдтироль» находится на 7 месте в турнирной таблице Серии В.

    Наиболее проблемным звеном команды является слабая оборона. «Зюйдтироль» пропустил уже 22 мяча.

    В своем предыдущем поединке «Зюйдтироль» добыл 3 очка. На выезде команда разделалась с «Читтаделлой» (0:2).

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    «Зюйдтироль» не пропустил ни разу в двух последних поединках. Наверняка команда постарается сберечь столь приятную для себя тенденцию.

    В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Да и вообще, из пяти последних очных поединков с «Моденаом» «Зюйдтироль» выиграл трижды.

    «Модена»

    «Модена» нынешний сезон проводит под знаком борьбы за выживание. Текущее 13 место в чемпионате выглядит в этом плане вполне показательным.

    Главным же бичом команды являются ненадежные тылы. «Модена» пропускает в свои ворота чересчур часто — 28 голов.

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    • В плане реализации «Модена» смотрится поживее. Игроки команды в 18 матчах забили 26 мячей.

    А вот в предыдущем своем поединке «Модена» добилась ничьей. Команда расписала мировую с «Беневенто» (1:1).

    В этой встрече «Модена» наверняка будет действовать вторым номером. Гостей вполне устроит даже ничейный исход.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зюйдтироля» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Модены» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.04.

    «Зюйдтироль» традиционно успешно противостоит «Модене», и наверняка в этом поединке вновь сыграет с позиции силы.

    Наш прогноз — Победа «Зюйдтироля». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.62.

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    «Зюйдтироль» — «Модена»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. «Модену» ждет разочарование
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