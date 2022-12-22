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    «Волки» уверенно расправятся с голландцами

    «Рома» — «Валвейк». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, товарищеский матч, 22 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Валвейк»
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    Тэмми Абрахам
    «Рома» сыграет на своем поле с «Валвейком» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 18:00 мск. «Рома» — «Валвейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 22 Декабря 2022 года
    Валвейк
  • Валвейк
    •  Валвейк 18:00 Рома Рома
  • Рим
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    «Рома»

    Римляне в нынешнем сезоне привычно сражаются за выход в Лигу чемпионов. Правда, пока команда Жозе Моуриньо не блещет — 7 место.

    Самой большой проблемой «Ромы» является слабая реализация. В 15 матчах чемпионата забито всего лишь 18 мячей.

    А вот обороной римляне вполне могут похвастаться. Команда пропускает чуть меньше гола за матч: 14 мячей в 15 поединках.

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    Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Рома» в контрольной встрече с огромным трудом одолела «Каса Пиа» (1:0).

    В этом поединке «Рома» наверняка постарается наконец-то преуспеть в плане реализации. Тэмми Абрахам и его партнеры должны выстрелить!

    «Валвейк»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает на вполне приличном для себя уровне. В турнирной таблице своего чемпионата «Валвейк» находится на 10 позиции.

    Самым проблемным звеном команды является ненадежная оборона. В 14 матчах «Валвейк» пропустил в свои ворота 28 мячей.

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    • Зато атака команды выглядит вполне себе прилично. Игроки «Валвейка» настреляли уже 25 мячей.

    Свой последний матч «Валвейк» провел посредственно. В контрольной встрече голландцы расписали мировую с «Ракувом» (2:2).

    Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Правда, основной задачей все же будет сдерживание атак более статусных итальянцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.37.

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    На викторию «Валвейка» дают — 7.57, ничья оценена — в 4.87.

    Римляне намерены улучшить свои атакующие показатели, и вполне способны осуществить это в этом поединке.

    Наш прогноз — Фора «Ромы» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.34.

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    «Рома» — «Валвейк»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 22.12.2022. Прогнозы на футбол. «Волки» уверенно расправятся с голландцами
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