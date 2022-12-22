«Рома» сыграет на своем поле с «Валвейком» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 18:00 мск. «Рома» — «Валвейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Римляне в нынешнем сезоне привычно сражаются за выход в Лигу чемпионов. Правда, пока команда Жозе Моуриньо не блещет — 7 место.

Самой большой проблемой «Ромы» является слабая реализация. В 15 матчах чемпионата забито всего лишь 18 мячей.

А вот обороной римляне вполне могут похвастаться. Команда пропускает чуть меньше гола за матч: 14 мячей в 15 поединках.

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Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Рома» в контрольной встрече с огромным трудом одолела «Каса Пиа» (1:0).

В этом поединке «Рома» наверняка постарается наконец-то преуспеть в плане реализации. Тэмми Абрахам и его партнеры должны выстрелить!

«Валвейк»

В нынешнем сезоне эта команда выступает на вполне приличном для себя уровне. В турнирной таблице своего чемпионата «Валвейк» находится на 10 позиции.

Самым проблемным звеном команды является ненадежная оборона. В 14 матчах «Валвейк» пропустил в свои ворота 28 мячей.

Зато атака команды выглядит вполне себе прилично. Игроки «Валвейка» настреляли уже 25 мячей.

Свой последний матч «Валвейк» провел посредственно. В контрольной встрече голландцы расписали мировую с «Ракувом» (2:2).

Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Правда, основной задачей все же будет сдерживание атак более статусных итальянцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.37.

На викторию «Валвейка» дают — 7.57, ничья оценена — в 4.87.

Римляне намерены улучшить свои атакующие показатели , и вполне способны осуществить это в этом поединке.

Наш прогноз — Фора «Ромы» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.34.