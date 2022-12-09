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    Хорватия не даст себя обыграть в основное время

    Хорватия — Бразилия. Дерзкая ставка за 5.40 на матч чемпионата мира 9 декабря 2022 года

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    Лука Модрич
    Хорватия сыграет на своем поле с Бразилией в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 18:00 мск. Хорватия — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. 1/4 финала 09 Декабря 2022 года
    Хорватия
  • Загреб
    •  Хорватия 18:00 Бразилия Бразилия
  • Бразилиа
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    Хорватия

    Хорваты не столь ярко смотрелись на групповом этапе. Да и в 1/8 финала «клетчатые» были не столь убедительны.

    Хорватия прошла японцев лишь в серии послематчевых пенальти. Героем ее стал голкипер Доминик Ливакович.

    Коэффициенты матча Хорватия — Бразилия

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    Да и с реализацией у команды не все идеально. К тому же не столь уверенно выглядит лидер хорватов Лука Модрич.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Хорватия неудачно играет с бразильцами. Из четырех очных поединков проиграно три при одной коллизии.

    Правда, в этих встречах «клетчатые» забили лишь 2 мяча в ворота бразильцев. Впрочем, нынешнее поколение хорватов способно оказать достойное сопротивление любому оппоненту.

    Бразилия

    Бразильцы выглядят едва ли не мощнее всех на Мундиале. Команда Тите играет ярко, да и лидеры в полнейшем порядке.

    В предыдущем раунде Бразилия не оставила шансов Южной Корее. Неймар и компания разнесли азиатов со счетом 4:1.

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    • Заметно, что «кудесники мяча» действуют с легкостью и артистизмом. Линия атаки бразильцев будто не замечает оппонентов.

    Помимо Неймара стоит отметить также Ришарлисона и Винисиуса Жуниора. Да и подносить рояль есть кому.

    В этом поединке Бразилия явно сыграет в привычном стиле. Так что разумно будет ждать от команды Тите остроатакующей игры.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бразилии предлагают — 1.37.

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    На викторию Хорватии дают — 9.70, ничья оценена — в 5.40.

    Несмотря на силу бразильцев, Хорватия способна дать бой сопернику и даже продержаться в основное время.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.40. Еще вариант для ставки — Проход Хорватии за 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз на матч.

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    Хорватия — Бразилия: прогноз, ставка (5.40), статистика, коэффициенты матча 09.12.2022. Прогнозы на футбол. Хорватия не даст себя обыграть в основное время
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