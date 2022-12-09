Хорватия сыграет на своем поле с Бразилией в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 18:00 мск. Хорватия — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

Хорваты не столь ярко смотрелись на групповом этапе. Да и в 1/8 финала «клетчатые» были не столь убедительны.

Хорватия прошла японцев лишь в серии послематчевых пенальти. Героем ее стал голкипер Доминик Ливакович.

Коэффициенты матча Хорватия — Бразилия 1X2Новым игрокам 8.704.751.43Фрибет$40

Да и с реализацией у команды не все идеально. К тому же не столь уверенно выглядит лидер хорватов Лука Модрич.

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Хорватия неудачно играет с бразильцами. Из четырех очных поединков проиграно три при одной коллизии.

Правда, в этих встречах «клетчатые» забили лишь 2 мяча в ворота бразильцев. Впрочем, нынешнее поколение хорватов способно оказать достойное сопротивление любому оппоненту.

Бразилия

Бразильцы выглядят едва ли не мощнее всех на Мундиале. Команда Тите играет ярко, да и лидеры в полнейшем порядке.

В предыдущем раунде Бразилия не оставила шансов Южной Корее. Неймар и компания разнесли азиатов со счетом 4:1.

Заметно, что «кудесники мяча» действуют с легкостью и артистизмом. Линия атаки бразильцев будто не замечает оппонентов.

Помимо Неймара стоит отметить также Ришарлисона и Винисиуса Жуниора. Да и подносить рояль есть кому.

В этом поединке Бразилия явно сыграет в привычном стиле. Так что разумно будет ждать от команды Тите остроатакующей игры.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бразилии предлагают — 1.37.

На викторию Хорватии дают — 9.70, ничья оценена — в 5.40.

Несмотря на силу бразильцев, Хорватия способна дать бой сопернику и даже продержаться в основное время.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.40. Еще вариант для ставки — Проход Хорватии за 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз на матч.