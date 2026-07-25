Кто выиграет битву за лидерство?

прогноз на матч 19-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.84

26 июля в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайрат» и «Ордабасы». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.84.

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«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» после 19-ти поединков казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 42 очка в активе и борется за чемпионство.

Команда занимает второе место с отставанием только в один балл от лидирующего «Ордабасы», который провел на один поединок меньше.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который был первым в 1/8 финала отбора Лиги чемпионов, коллектив на выезде проиграл кипрской «Омонии» (0:1).

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Перед этим в 18-м туре казахстанского первенства коллектив уже оказался на высоте, когда снова-таки в чужих стенах одержал победу над «Атырау» (3:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в восьми последних играх, состоявшиеся в разных турнирах, «Кайрат» выиграл семь раз при одном поражении.

Такие выступления делают хозяев поля фаворитом грядущего матча, особенно на своем поле, однако в битве против прямого конкурента это будет непросто.

Жоржинью — лучший бомбардир команды и текущего сезона КПЛ с восемью голами.

«Ордабасы»

Турнирное положение: «Ордабасы» после 18-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) набрал 43 очка и борется за чемпионский титул.

Команда лишь на один балл опережает своего нынешнего соперника и конкурента — «Кайрат», хотя тот провел на один поединок больше.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своем поле обыграл «Елимай» Семей (3:1).

Перед этим коллектив сделал задел для выхода в финал Кубка Казахстана, когда в первой игре полуфинала одержал победу над «Алтаем» — 3:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: с октября 2025 года «Ордабасы» проиграл лишь раз во всех турнирах при 10 победах в 11-ти последних поединках.

Очевидно, что такая форма дает гостям хорошие шансы по крайней мере на мировой исход, а то и на победу, но против прямого конкурента на его поле это будет явно непросто.

Жасулан Амир — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Премьер-лиги с семью голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Кайрата» забивали больше двух голов

в семи из восьми последних матчей «Кайрат» выиграл

в трех последних матчах «Ордабасы» забивали больше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.27. Ничья — в 3.11, выигрыш «Ордабасы» — в 3.02.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.84.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали больше двух мячей. При этом так же было в их трех последних домашних поединках.

Между тем, такой же сценарий воплотился в жизнь и в трех последних матчах гостей.

1.84 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч «Кайрат» — «Ордабасы» позволит вывести на карту выигрыш 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь в трех последних матчах «Ордабасы» было именно так.

2.93 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.93 на матч «Кайрат» — «Ордабасы» принесёт прибыль 1930₽, общая выплата — 2930₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.93